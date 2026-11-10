436 chủ xe máy, ô tô trong danh sách nhanh chóng liên hệ công an

Hết thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo, nếu không có người đến liên hệ giải quyết, phương tiện sẽ được xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắc Lắk mới đây đã ra thông báo tìm người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp của 433 xe mô tô, xe gắn máy và 3 ô tô vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã hết thời hạn tạm giữ, có đặc điểm trong danh sách kèm theo.

Công an tỉnh đề nghị các cá nhân, tổ chức liên quan đến những phương tiện nêu trên liên hệ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ: Km03, Quốc lộ 25, khu phố Ân Niên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Khi liên hệ, đề nghị cung cấp giấy tờ, tài liệu liên quan để phục vụ việc kiểm tra, xác minh người vi phạm, quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp phương tiện.

Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, hết thời hạn 1 năm kể từ ngày thông báo lần thứ hai (ngày 28/10/2026), nếu không có người vi phạm, chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp đến liên hệ giải quyết, phương tiện sẽ được xử lý tịch thu theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo để các cá nhân, tổ chức biết, phối hợp cung cấp thông tin và liên hệ giải quyết.

Danh sách cụ thể như sau: