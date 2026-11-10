Trung Quốc mang "quái vật" công nghệ nâng 1.300 tấn sang Việt Nam, phục vụ đại công trình lớn nhất thế giới

Siêu công trình lớn nhất thế giới của Việt Nam đang được gấp rút thi công.

Một trong những dòng cẩu bánh xích có sức nâng lớn nhất của XCMG (Trung Quốc) là XLC18000M, phiên bản 1.300 tấn, đã được đưa đến công trường sân vận động VinFast – Trống Đồng tại Hà Nội. Thiết bị này do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Máy Sao Việt (Sao Việt CIMC) nhập khẩu và cung cấp, phục vụ quá trình thi công công trình thể thao có quy mô đặc biệt lớn.

Sự xuất hiện của XCMG XLC18000M thu hút sự chú ý bởi đây là dòng cẩu bánh xích tải trọng lớn, được thiết kế cho những công việc nâng hạ các cấu kiện có khối lượng hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tấn. Trong bối cảnh sân vận động VinFast – Trống Đồng đang bước vào giai đoạn triển khai các hạng mục kết cấu quy mô lớn, những thiết bị chuyên dụng như vậy đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổ chức thi công.

XLC18000M thuộc dòng cẩu bánh xích tải trọng lớn của XCMG, tập đoàn sản xuất máy xây dựng có trụ sở tại Từ Châu, Trung Quốc. Theo thông số do nhà sản xuất công bố, thiết bị có sức nâng tối đa 1.300 tấn, mô-men nâng tối đa 18.000 tấn-mét.

Điểm đáng chú ý của dòng máy này là khả năng làm việc với hệ cần giàn có chiều dài lớn. Ở cấu hình phục vụ thi công điện gió, chiều dài tổ hợp cần có thể đạt 150 m cộng thêm cần phụ 8 m trong điều kiện tiêu chuẩn. Với cấu hình siêu nâng, chiều dài tổ hợp có thể đạt 198 m cộng thêm cần phụ 8 m.

Cẩu được trang bị các công nghệ hỗ trợ vận hành như kiểm soát trọng tâm, cảnh báo áp lực tiếp xúc mặt đất và hệ thống cảm biến an toàn. Theo giới thiệu của XCMG, thiết bị có thể phục vụ nhiều lĩnh vực, từ lắp đặt điện gió, công nghiệp hóa chất, xây dựng cầu đến các công trình đô thị.

Đối với những dự án có nhiều cấu kiện thép kích thước lớn, cẩu bánh xích tải trọng cao giúp thực hiện các thao tác nâng, di chuyển và lắp đặt những bộ phận mà thiết bị thông thường khó đáp ứng.

Công trường sân vận động 135.000 chỗ ngồi bước vào giai đoạn lắp dựng kết cấu lớn

Sân vận động VinFast – Trống Đồng là hạng mục trung tâm của Khu liên hợp thể thao quốc tế Hùng Vương, thuộc Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội. Công trình nằm tại xã Thượng Phúc, phía Nam Hà Nội, có diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi.

Với quy mô này, VinFast – Trống Đồng được định hướng trở thành một trong những sân vận động lớn nhất thế giới, vượt sức chứa 132.000 chỗ của sân Narendra Modi tại Ấn Độ và lớn hơn đáng kể so với sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Theo thiết kế, công trình có hình tròn với đường kính khoảng 408 m, lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng Đông Sơn. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hệ thống mái che có khả năng đóng mở tự động, kết hợp các công nghệ điều khiển hiện đại.

Quy mô kết cấu của dự án cũng rất đáng chú ý. Tổng khối lượng kết cấu thép ước tính khoảng 73.000 tấn, trong đó riêng phần mái chiếm khoảng 40.000 tấn. Đây là khối lượng thép rất lớn, đòi hỏi công tác vận chuyển, tổ hợp và lắp dựng phải được tính toán kỹ lưỡng, với sự tham gia của nhiều thiết bị nâng hạ chuyên dụng.

Theo thông tin mới nhất, VinCons - tổng thầu xây dựng của Vingroup vừa hoàn thành đổ bê tông đốt cao nhất của siêu cột trụ đầu tiên. Siêu cột trụ có kích thước mặt cắt 10x13m, cao 72m, được xem là một trong những cấu kiện có quy mô lớn nhất tại dự án. Với kích thước đặc biệt, quá trình thi công đặt ra nhiều thách thức về kỹ thuật và tổ chức vận hành.

Để hoàn thành hạng mục, đội ngũ kỹ sư và công nhân phải vận hành hệ thống ván khuôn trượt liên tục 24/24 giờ, duy trì tốc độ thi công trên 2m/ngày. Công trình cũng áp dụng giải pháp kỹ thuật kết hợp hệ thống ống làm mát (Cooling Pipe) để giải nhiệt lõi bê tông và ủ nhiệt tại các khu vực biên nhằm kiểm soát nhiệt độ trong quá trình thi công. Theo VinCons, hạng mục đã được hoàn thành vượt tiến độ đề ra, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và chất lượng.

Theo kế hoạch được công bố, sân vận động VinFast – Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027. Khi đi vào hoạt động, công trình được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn, đồng thời là hạt nhân của Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội.