Diễn biến mới nhất về 2 khu đô thị đa mục tiêu rộng hơn 1.100ha, tổng vốn đầu tư gần 119.000 tỷ đồng tại thành phố giàu nhất miền Bắc

Hai dự án có tổng quy mô hơn 1.100ha, trong đó Bắc Thăng Long Urban City có tổng mức đầu tư dự kiến gần 100.000 tỷ đồng, còn khu đô thị tại Thư Lâm và Đông Anh đã giải phóng mặt bằng khoảng 530ha.

Chiều 9/11, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City và dự án Khu đô thị đa mục tiêu tại các xã Thư Lâm, Đông Anh.

Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long do liên danh Handico, Sunshine Group, Big Gain, Thái Nam Land và Potamos làm nhà đầu tư. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 375,36ha, tổng diện tích đất khoảng 465,45ha, nằm trên địa bàn hai xã Thiên Lộc và Phúc Thịnh. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 99.788 tỷ đồng, quy mô dân số khoảng 97.492 người. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2032.

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, các thủ tục pháp lý quan trọng của dự án cơ bản hoàn tất, công tác giải phóng mặt bằng đã được triển khai và nhà đầu tư đang chuẩn bị các điều kiện để thi công. Tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 474,25ha, trong đó xã Thiên Lộc khoảng 295,23ha và xã Phúc Thịnh khoảng 179,02ha. Tiến độ đặt ra là hoàn thành GPMB đối với đất ở trong quý IV/2026 và các loại đất còn lại trước ngày 31/10/2026.

Phối cảnh Khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết tiến độ dự án có phần chậm hơn một số dự án khác, trong khi thời gian triển khai chính thức không còn dài. Ông yêu cầu các đơn vị, địa phương bám sát kế hoạch, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và khu tái định cư. Thành phố đặt mục tiêu người dân được nhận đất, có điều kiện xây dựng nhà mới trước Tết, không để việc bố trí tái định cư kéo dài đến tháng 3/2027.

Đối với khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm và Đông Anh, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Dự án có tổng diện tích khoảng 736ha, trong đó đã giải phóng mặt bằng khoảng 530ha. Nhà đầu tư đang triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng; các tuyến đường trục chính cơ bản kết nối, tạo điều kiện triển khai thi công trên thực địa.

Phối cảnh dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm và Đông Anh.

Theo kế hoạch, hạ tầng kỹ thuật tại khu vực dự án thuộc xã Thư Lâm và một phần xã Đông Anh dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 6/2027. Các hạng mục nhà ở cao tầng tại xã Thư Lâm dự kiến khởi công vào tháng 12/2026. Nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án vào cuối năm 2026, với kinh phí dự kiến khoảng 7.200 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư xây dựng các khu nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại hai xã Thư Lâm và Đông Anh ước tính khoảng 18.850 tỷ đồng. Lãnh đạo thành phố ghi nhận tiến độ triển khai dự án sau hơn 9 tháng kể từ khi hình thành ý tưởng sơ bộ vào ngày 2/2/2026, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư và các nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh thi công, phấn đấu hình thành sản phẩm tái định cư vào tháng 3/2027.

Phối cảnh dự án khu đô thị đa mục tiêu tại Thư Lâm và Đông Anh.

Ngoài tiến độ xây dựng, lãnh đạo thành phố yêu cầu các đơn vị phối hợp bảo đảm nguồn điện, rà soát kết nối với hệ thống đường sắt đô thị và ưu tiên triển khai các công trình trường học ngay từ giai đoạn đầu. Riêng khu vực Phúc Thịnh, dự án dành khoảng 40ha đất xây dựng trường học; khu vực Thư Lâm có khoảng 13 ô đất trường học. Thành phố cũng yêu cầu bảo đảm chất lượng hạ tầng và điều kiện sống tại các khu tái định cư, hướng tới nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.