Công an bất ngờ kiểm tra 15 nhân viên, nữ tiếp viên phục vụ,...

Công an tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, quyết tâm xây dựng địa bàn không ma tuý.

Thực hiện Kế hoạch triển khai Cao điểm tổng rà soát, phát hiện, đấu tranh, xử lý và làm sạch địa bàn, xây dựng xã không ma túy; tối 29/10/2026, Tổ công tác Công an xã Ia Hrung (tỉnh Gia Lai) đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhiều cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT.

Cụ thể, Tổ công tác Công an xã Ia Hrung đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT tiềm ẩn phức tạp về ma tuý, gồm: Karaoke Đ.T KTV, Motel Đ.T., Khách sạn T. A.…Tại các điểm kiểm tra, lực lượng Công an xã đã tập trung kiểm tra, rà soát việc chấp hành các quy định pháp luật về an ninh, trật tự; công tác đăng ký, quản lý cư trú, lưu trú; phòng cháy, chữa cháy…

Đồng thời, Tổ công tác đã triển khai test nhanh ma túy đối với 15 trường hợp là nhân viên, nữ tiếp viên phục vụ và khách đang lưu trú tại cơ sở. Kết quả kiểm tra cho thấy: 100% trường hợp (15/15) đều cho kết quả âm tính với các chất ma túy. Các chủ cơ sở kinh doanh cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật, nêu cao tinh thần trách nhiệm và chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng.

Nhấn mạnh về mục tiêu của đợt kiểm tra này, đồng chí Trung tá Nguyễn Thế Công, Phó Trưởng Công an xã Ia Hrung cho biết: “Việc kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT nhạy cảm là một trong những giải pháp trọng tâm để “làm sạch” địa bàn. Chúng tôi không chỉ tập trung phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm mà còn lồng ghép tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ cơ sở. Việc 100% trường hợp cho kết quả âm tính là tín hiệu rất tích cực, thể hiện sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân, tạo tiền đề quan trọng để xã Ia Hrung tiến tới hoàn thành mục tiêu xây dựng xã không ma tuý”.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; thời gian tới, Công an xã Ia Hrung sẽ tiếp tục duy trì tần suất kiểm tra đột xuất, “phủ sóng” lực lượng bám nắm địa bàn, kiên quyết không để hình thành các điểm, điểm nóng phức tạp về ma túy. Đồng thời, Công an xã tiếp tục phối hợp các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 100% cơ sở kinh doanh ký cam kết không chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát huy tối đa sức mạnh của hệ thống chính trị và Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quyết tâm giữ vững địa bàn an toàn, xây dựng thành công địa bàn xã Ia Hrung sạch về ma túy theo chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh.

Theo Cổng TTĐT CA tỉnh Gia Lai