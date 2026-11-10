Công an đột kích Massage Hoàng Gia, Thủy Cung, phát hiện đường dây mại dâm 1,5 triệu đồng/lượt

Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 10 người liên quan đường dây tổ chức mại dâm tại 6 cơ sở massage trên địa bàn. Các cơ sở này bán vé massage kèm dịch vụ mua bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/lượt.

Ngày 10/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 10 đối tượng liên quan đường dây chứa mại dâm. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, thu thập tài liệu và xác lập chuyên án đấu tranh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tây Ninh đồng loạt kiểm tra 6 cơ sở kinh doanh dịch vụ massage trên địa bàn.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm Hoàng Gia 1 (phường Gia Lộc), Hoàng Gia 2 (phường Gò Dầu), Tiểu Tiên Nữ (xã Truông Mít), Thủy Cung (phường An Tịnh), Thượng Hải 7 (xã An Ninh) và Như Ý (phường Trảng Bàng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cả 6 cơ sở đều có hoạt động tổ chức bán vé để nhân viên nữ bán dâm cho khách ngay trong các phòng massage.

Công an đã bắt quả tang 6 nhân viên quản lý gồm Nguyễn Văn Chậm (44 tuổi, quê An Giang), Huỳnh Vĩnh Long (39 tuổi, quê Tây Ninh), Đỗ Minh Hải (19 tuổi, quê Cần Thơ), Lê Tấn Nghĩa (29 tuổi, quê Vĩnh Long), Phan Hoàng Khan (23 tuổi, quê Cần Thơ) và Phạm Văn Sinh (25 tuổi, quê Hải Phòng).

Hiện trường mua bán dâm tại cơ sở massage. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, các nhân viên quản lý này bán vé massage kèm dịch vụ bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/lượt.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Phạm Văn Thủy (37 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, TPHCM) là người tổ chức hoạt động tại một số cơ sở trong đường dây.

Khoảng tháng 3/2025, Thủy thuê mặt bằng mở cơ sở massage Tiểu Tiên Nữ tại xã Truông Mít. Sau đó, người này tiếp tục mở cơ sở Hoàng Gia 1 tại phường Gia Lộc và giao Nguyễn Thị Ngọc Giào (27 tuổi, quê Đồng Tháp) đứng tên.

Đến tháng 7/2025, Thủy hùn vốn với Phạm Văn Tuấn (45 tuổi, quê Hải Phòng) mở thêm cơ sở Thủy Cung tại phường An Tịnh. Tại mỗi cơ sở, Thủy đều thuê người quản lý, tổ chức bán vé massage kèm dịch vụ bán dâm cho khách.

Một trường hợp khác là Hoàng Văn Bốn (38 tuổi, quê Hải Phòng). Sau thời gian làm quản lý tại cơ sở Hoàng Gia 1 từ tháng 1 đến tháng 8/2026, nhận thấy hoạt động này mang lại lợi nhuận cao, Bốn nghỉ việc, thuê mặt bằng mở cơ sở massage Như Ý để kinh doanh riêng.

Để duy trì nguồn tiếp viên phục vụ khách, các chủ cơ sở còn thỏa thuận, phối hợp điều chuyển nhân viên cho nhau thông qua các quản lý. Với mỗi lượt bán vé mại dâm, chủ cơ sở sử dụng tiếp viên được hưởng 500.000 đồng.

Theo cơ quan điều tra, 10 người liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vai trò của từng người trong đường dây để xử lý theo quy định pháp luật.