Doanh nghiệp chuyển khoản 480.000.000 đồng vào tài khoản ACB của chị Tống Thị Thanh Thúy đang định cư ở nước ngoài: Công an rà soát giao dịch

Công an phường Long Bình hỗ trợ kết nối, xác minh giúp doanh nghiệp nhận lại 480 triệu đồng chuyển nhầm vào tài khoản một phụ nữ đang định cư ở nước ngoài.

Theo thông tin từ Công an phường Long Bình (TP. Đồng Nai) cho biết, ngày 12/10/2026, Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại ATP (trụ sở tại tỉnh Tây Ninh) không may chuyển nhầm số tiền 480 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng ACB của chị Tống Thị Thanh Thúy.

Do hai bên không quen biết, không có thông tin liên hệ, trong khi chị Thúy hiện đang định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm, liên hệ với người nhận tiền. Bên cạnh đó, trước tình hình các phương thức, thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, doanh nghiệp cũng như gia đình chị Thuý không tránh khỏi tâm lý thận trọng khi tiếp cận, trao đổi với người chưa từng quen biết, khiến việc giải quyết sự việc càng thêm khó khăn.

Doanh nghiệp đã nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm từ chị Tống Thị Thanh Thúy. Ảnh: Công an phường Long Bình

Tiếp nhận thông tin, đồng chí Thiếu tá Phạm Văn Khánh – cán bộ trực ban Công an phường Bình Long đã nhanh chóng báo cáo Ban Lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo; đồng thời chủ động xác minh thông tin, hướng dẫn và phối hợp kết nối các bên liên quan.

Với tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì và thái độ tận tụy, đồng chí đã tích cực hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn trong quá trình liên hệ, tạo điều kiện để các bên trao đổi, xác minh và thống nhất hướng giải quyết vụ việc trên tinh thần thiện chí, đúng quy định pháp luật.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an phường, đặc biệt là đồng chí Thiếu tá Phạm Văn Khánh, ngày 29/10/2026, các bên đã gặp gỡ nhau, làm việc dưới sự hướng dẫn của cán bộ Công an phường. Với tinh thần trung thực, thiện chí và trách nhiệm, gia đình chị Tống Thị Thanh Thúy đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ 480 triệu đồng cho Công ty.

Sau khi sự việc được giải quyết, ông Đinh Văn Huyền, đại diện Công ty, đã gửi thư cảm ơn Ban Lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Long, trân trọng tinh thần trách nhiệm, sự tận tình, khách quan trong quá trình giải quyết; đặc biệt là vai trò của đồng chí Thiếu tá Phạm Văn Khánh.

Một vụ việc được giải quyết thuận lợi bằng sự phối hợp, thiện chí và tinh thần trách nhiệm đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Qua đó, tiếp tục khắc họa hình ảnh người cán bộ Công an cơ sở luôn tận tụy trong từng ca trực, trách nhiệm trong từng nhiệm vụ, tận tâm hỗ trợ người dân và hết lòng vì Nhân dân phục vụ. Chính những việc làm bình dị nhưng thiết thực ấy đã và đang góp phần vun đắp niềm tin yêu của Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.