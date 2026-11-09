Thiếu nữ 17 tuổi bị nhà xe cho xuống giữa đường, hoảng loạn lúc nửa đêm ở Quảng Ngãi: Hoàn cảnh phía sau khiến nhiều người xót xa

Công an xã Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) kịp thời hỗ trợ một bé gái mồ côi, hết tiền giữa đường khi đang từ Hải Phòng về Tây Ninh thăm ông bà ngoại bị ốm, giúp em trở về đoàn tụ với gia đình.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vào đêm ngày 05/11, rạng sáng ngày 06/11/2026, Công an xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận thông tin về việc phát hiện một bé gái đi lạc, tinh thần hoảng loạn tại đoạn đường thuộc thôn Hà Trung, xã Sơn Tịnh. Sau khi nhận được thông tin, Công an xã đã tiến hành đưa cháu về trụ sở để chăm sóc, động viên tinh thần.

Lực lượng Công an xã đã hỗ trợ T. một khoản tiền, đồng thời nhanh chóng bố trí phương tiện đưa em đến bến xe khách để đưa em về địa phương đoàn tụ với gia đình. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Sơn Tịnh đã nhanh chóng phối hợp xác minh với Công an phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh, được biết, bé gái tên Đ.T.K.T - sinh năm 2009, cư trú tại phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Từ nhỏ, T. đã mồ côi cha mẹ, hiện tại sống cùng ông, bà ngoại đã già yếu. Em T. đang làm thuê tại một công ty ở Thành phố Hải Phòng, khi biết tin ông bà ngoại bị đau, đã đón xe khách để về thăm ông bà, tuy nhiên vì trong người đã hết tiền nên khi đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, xe khách đã cho em xuống xe.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình em, tập thể Lãnh đạo, CBCS Công an xã đã hỗ trợ em một khoản tiền, đồng thời nhanh chóng bố trí phương tiện đưa em đến bến xe khách để đưa em về địa phương đoàn tụ với gia đình. Việc làm tuy giản dị nhưng đầy tinh thần trách nhiệm và giàu tính nhân văn của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Sơn Tịnh đã góp phần giúp em bé sớm được trở về trong vòng tay yêu thương của gia đình, đồng thời để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng người dân địa phương.

Hành động kịp thời, tận tình hỗ trợ người dân trong hoàn cảnh khó khăn không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, gần dân, sát dân và hết lòng vì Nhân dân phục vụ.