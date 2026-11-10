Ai thấy Lê Ngọc Thành SN 1984 ở đâu, khẩn trương trình báo công an theo SĐT 0839.188.222

Công an TP Hà Nội truy tìm Lê Ngọc Thành (SN 1984), người liên quan đến vụ việc có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang xác minh nguồn tin tố giác tội phạm Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và đã ra Quyết định truy tìm Lê Ngọc Thành (SN 1984; nơi thường trú: Tổ Văn La 1, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội) là người có liên quan đến vụ việc.

Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Lê Ngọc Thành. (Ảnh: Công an thành phố Hà Nội)

Quá trình xác minh, Cơ quan Công an chưa xác định được Lê Ngọc Thành hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Lê Ngọc Thành.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Lê Ngọc Thành ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0839.188.222), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.