Tàu hàng 8.500 tấn của công ty Trung Quốc, mang theo hơn 80 tấn dầu bất ngờ mắc cạn sát bờ biển Việt Nam

Con tàu có trọng tải hơn 8.500 tấn, chở theo 14 thuyền viên nước ngoài, gặp sự cố khi đang trên hành trình đến một cảng biển tại miền Trung Việt Nam.

Sáng 10/11, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý sự cố tàu hàng TONG CHENG 301 mắc cạn tại vùng biển Sa Huỳnh.

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày, Đồn Biên phòng Sa Huỳnh nhận được tin báo tàu bị trôi dạt vào bãi cạn thuộc tổ dân phố Vĩnh Tuy, phường Sa Huỳnh, cách bờ biển khoảng 150 m.

TONG CHENG 301 là tàu hàng mang quốc tịch Panama, dài 124 m, rộng 18 m, có trọng tải toàn phần 8.571 tấn. Tàu thuộc Công ty Ocean Faith Shipping Co., Limited, có trụ sở tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, tàu rời khu vực Thị Vải – Phú Mỹ (TP.HCM) ngày 6/11, dự kiến đến cảng quốc tế Mỹ Thủy (Quảng Trị) để nhận hàng.

Thời điểm gặp nạn, tàu không chở hàng hóa, trên tàu có 14 thuyền viên mang quốc tịch Trung Quốc, Malaysia và Myanmar, do thuyền trưởng Rao Yihua (người Trung Quốc) chỉ huy. Toàn bộ thuyền viên hiện an toàn.

Con tàu đang mang theo khoảng 81 tấn dầu, gồm 26 tấn dầu diesel (DO) và 55 tấn dầu nhiên liệu (FO). Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng chưa phát hiện dấu hiệu tràn dầu.

Ảnh: Báo Quảng Ngãi

Theo nhận định của ông Lê Văn Lương, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi, tàu có thể bị sóng lớn đánh dạt vào bờ do chưa chở hàng, khiến phần thân nổi cao và chịu tác động mạnh của gió.

Khu vực mắc cạn là bãi cát, không có đá ngầm và tàu chưa ghi nhận dấu hiệu hư hỏng. Tuy nhiên, thời tiết tại vùng biển Quảng Ngãi đang diễn biến xấu, với gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5 m, gây khó khăn cho việc tiếp cận và cứu hộ.

Hiện Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các đơn vị liên quan theo dõi tình trạng tàu, phòng ngừa nguy cơ rò rỉ dầu và xây dựng phương án cứu hộ khi điều kiện thời tiết cho phép.