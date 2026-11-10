Ra lệnh bắt tạm giam môi giới Trần Thị Phấn SN 1976

Đây là đối tượng đã môi giới tìm nhà để thuê cho một số người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Phấn (sinh năm 1976, ấp Đông Thành, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh) đã có hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Phấn (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Trước đó, ngày 27/10, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an xã Tân Đông và xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra lưu trú nhà ông P. V. A, (sinh năm 1979, địa chỉ tại ấp Đông Thành, xã Tân Đông và nhà chị T. T. N, (sinh năm 1996, địa chỉ tại ấp Tân Phú, xã Tân Hội, tỉnh Tây Ninh).

Qua kiểm tra, phát hiện 10 người đàn ông quốc tịch Bangladesh, (có độ tuổi từ 22 đến 55 tuổi) lưu trú không đăng ký thông tin khai báo và đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam từ năm 2024 đến nay.

Lực lượng Công an tiến hành mời làm việc đối với bà Trần Thị Phấn là người đã thuê nhà ông A và chị N cho 10 người Bangladesh lưu trú để lao động tại Việt Nam.

Qua điều tra, bị can Phấn khai nhận: Mặc dù biết nhóm người Bangladesh nhập cảnh đã quá hạn lưu trú tại Việt Nam, nhưng do nhu cầu cần công nhân lao động và chi phí thuê thấp hơn so với lao động trong nước.

Đến tháng 9/2026, bị can Phấn đã thuê nhà tại xã Tân Đông, Tân Hội để cho số lao động người Bangladesh để ở và lao động tại công trình xây dựng trên địa bàn.

Hành vi tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự, người nào vì trục lợi hoặc vì lý do khác mà tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt từ 01 năm đến 15 năm tù; đồng thời có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.

Bên cạnh đó, các cá nhân, cơ sở lưu trú hoặc doanh nghiệp gián tiếp vi phạm cũng sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính rất nặng theo Nghị định 282 của Chính phủ và có thể chịu các hình thức phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh.

Để tránh vi phạm pháp luật, mọi cá nhân và tổ chức tuyệt đối không tự ý tiếp nhận, cho thuê nhà, tạo việc làm hoặc che giấu người nước ngoài không có giấy tờ xuất nhập cảnh, thị thực (visa) hoặc chứng nhận tạm trú hợp lệ.

Khi phát hiện các dấu hiệu vi phạm liên quan đến người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, người dân cần chủ động thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý hoặc gọi đến đường dây nóng Công an tỉnh Tây Ninh qua số điện thoại: 02723.827.622.