Tài xế ô tô sử dụng rượu bia, đi sai phần đường khiến 2 người tử vong

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can đối với tài xế ô tô có sử dụng rượu, bia, điều khiển phương tiện đi sai phần đường, gây tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.M.H. (SN 1998, trú tại xã Đinh Văn Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 18h54 ngày 26/7/2026, tại Km38+500 đường ĐT725, đoạn qua thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy mang biển kiểm soát 49D1-305.xx do ông B.V.C. (SN 1972) điều khiển, chở theo bà P.T.S. (SN 1981), và ô tô biển kiểm soát 99A-672.xx do P.M.H. điều khiển theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến ông B.V.C. và bà P.T.S. bị thương nặng. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi. Hai phương tiện liên quan đến vụ tai nạn bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 120 triệu đồng.

Khoảnh khắc xảy ra tai nạn.

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định P.M.H. điều khiển ô tô không đi đúng phần đường quy định, dẫn đến vụ tai nạn. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này có sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện.

Căn cứ hậu quả vụ tai nạn cùng các tình tiết liên quan, hành vi của P.M.H. được xác định có dấu hiệu vi phạm điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Theo quy định tại khoản này, người phạm tội có thể phải đối diện với mức hình phạt từ 3-10 năm tù.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý bị can theo quy định của pháp luật.