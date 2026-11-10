Những cuộc mưu sinh giữa đêm lạnh Hà Nội

Rạng sáng, công nhân tại các công trường thu dọn dụng cụ ra về sau ca làm đêm, trong khi nhiều người lao động bắt đầu ngày mới. Họ mặc áo ấm đi chợ sớm, chọn thực phẩm tại các sạp hàng vừa mở cửa.