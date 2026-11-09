Hà Nội lạnh thật rồi!

Sáng 9/11, không khí lạnh tràn về đúng thời điểm người dân Hà Nội bắt đầu tuần làm việc mới. Mưa xuất hiện ở nhiều khu vực và trời chuyển rét khiến việc di chuyển trong giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn.

Clip: Như Hoàn

Sáng thứ Hai (9/11), Hà Nội đón ngày đầu tuần trong thời tiết mưa lạnh. Từ sáng sớm, mưa xuất hiện trên diện rộng, có thời điểm mưa nặng hạt, kèm theo gió lạnh. Nhiều người dân phải mặc áo khoác, áo mưa, che ô khi ra đường đi làm, đưa con đến trường.

Thời tiết bất lợi đúng vào khung giờ cao điểm đầu tuần khiến giao thông tại Thủ đô thêm áp lực

Trên nhiều tuyến đường, lượng phương tiện đông, ô tô và xe máy nối đuôi nhau di chuyển chậm

Nhiều người đứng chờ

Tại các nút giao đông phương tiện, tình trạng ùn ứ khiến hành trình đi làm, đi học của nhiều người kéo dài hơn thường lệ

Mưa lạnh cũng khiến việc di chuyển bằng xe máy trở nên bất tiện, đặc biệt với những người phải đi quãng đường xa

Người dân mặc áo ấm, cầm theo ô khi ra ngoài

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.

Riêng tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ sáng sớm 9/11. Trong sáng cùng ngày, khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đề phòng những đoạn đường trơn trượt, ngập nước.

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