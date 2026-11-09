Hà Nội lạnh thật rồi!
Sáng 9/11, không khí lạnh tràn về đúng thời điểm người dân Hà Nội bắt đầu tuần làm việc mới. Mưa xuất hiện ở nhiều khu vực và trời chuyển rét khiến việc di chuyển trong giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn.
Clip: Như Hoàn
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, sau đó tiếp tục mở rộng ra các khu vực khác.
Riêng tại Hà Nội, không khí lạnh ảnh hưởng từ sáng sớm 9/11. Trong sáng cùng ngày, khu vực có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; trời chuyển rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong đợt này phổ biến 15-18 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân khi tham gia giao thông cần chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đề phòng những đoạn đường trơn trượt, ngập nước.