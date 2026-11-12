Thông báo mới từ Cơ quan Thuế: Tháng sau, tất cả cá nhân có tên trong danh sách dưới đây có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Riêng một trường hợp tại TP. Hải Phòng đã bị tạm hoãn xuất cảnh từ 11/11. Trong khi đó, 17 chủ hộ kinh doanh tại Vĩnh Long được cảnh báo có thể bị áp dụng biện pháp này nếu không khắc phục nghĩa vụ trong vòng 30 ngày.

Cơ quan thuế tại TP. Hải Phòng và tỉnh Vĩnh Long vừa phát đi thông báo áp dụng và cảnh báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 18 cá nhân là người đại diện theo pháp luật hoặc chủ hộ kinh doanh.

Cụ thể, Thuế cơ sở 1 TP. Hải Phòng đã chính thức thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Tuấn Dũng, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Giám định Việt Tín.

Lý do được đưa ra là doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 120 ngày nhưng chưa thực hiện thủ tục khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Sau 30 ngày kể từ khi được cảnh báo, người nộp thuế vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh được xác định từ ngày 11/11/2026 đến khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, Thuế cơ sở 12 tỉnh Vĩnh Long phát hành thông báo cảnh báo đối với 17 chủ hộ kinh doanh. Các hộ kinh doanh này đều không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký quá 90 ngày nhưng chưa khôi phục hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Thông báo nêu rõ, sau 30 ngày kể từ ngày ban hành thông báo, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế, không hoàn thành nghĩa vụ kê khai, không xử lý tiền thuế nợ theo yêu cầu hoặc chưa được chấm dứt hiệu lực mã số thuế, cơ quan thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Danh sách chi tiết 18 trường hợp

Người đại diện pháp luật/chủ hộ kinh doanh Doanh nghiệp, hộ kinh doanh Lý do tạm hoãn/cảnh báo tạm hoãn xuất cảnh Trương Tuấn Dũng Công ty TNHH Giám định Việt Tín Đã bị tạm hoãn xuất cảnh từ ngày 11/11/2026. Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 120 ngày; không khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế và chưa hoàn thành nghĩa vụ sau 30 ngày cảnh báo Võ Thanh Duy Hộ kinh doanh Võ Thanh Duy Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Nguyễn Thị Hoàng Trang Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoàng Trang Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Diệp Văn Qui Hộ kinh doanh Diệp Văn Qui Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Hồ Hoàng Lam Hộ kinh doanh Hồ Hoàng Lam Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Trần Thị Ngọc Hường Hộ kinh doanh Trần Thị Ngọc Hường Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Lê Huynh Mụi Hộ kinh doanh Lê Huynh Mụi Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Lê Văn Lướt Hộ kinh doanh Lê Văn Lướt Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Lê Hoàng Hùng Hộ kinh doanh Lê Hoàng Hùng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Phạm Thị Ngọc Nga Hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Nga Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Hồng Văn Hoàng Hộ kinh doanh Hồng Văn Hoàng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Tô Đào Nguyên Hộ kinh doanh Tô Đào Nguyên Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Nguyễn Thị Mạnh Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Mạnh Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Phan Văn Bé Hộ kinh doanh Phan Văn Bé Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Trần Võ Nhật An Hộ kinh doanh Trần Võ Nhật An Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Phạm Thị Ngọc Huyền Hộ kinh doanh Phạm Thị Ngọc Huyền Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Ngô Thị Thu Hồng Hộ kinh doanh Ngô Thị Thu Hồng Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục Lê Văn Cấm Hộ kinh doanh Lê Văn Cấm Không hoạt động tại địa chỉ đăng ký quá 90 ngày; chưa khôi phục hoặc chấm dứt mã số thuế. Cảnh báo áp dụng tạm hoãn xuất cảnh sau 30 ngày nếu chưa khắc phục

Những ai có thể bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế?

Theo Điều 28 Nghị định 252/2026/NĐ-CP, một số cá nhân và người có liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Cụ thể, cá nhân kinh doanh và chủ hộ kinh doanh có thể bị tạm hoãn xuất cảnh khi có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên, khoản nợ đã quá hạn từ 120 ngày và thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế.

Đối với chủ sở hữu hưởng lợi hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh có thể được áp dụng khi đơn vị có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên, khoản nợ đã quá hạn từ 120 ngày và thuộc trường hợp bị cưỡng chế.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, người đại diện theo pháp luật hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của đơn vị không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký cũng có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp này được áp dụng sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo nhưng đơn vị vẫn chưa khôi phục hoạt động hoặc chưa chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, với nhóm này, việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh không phụ thuộc vào việc người nộp thuế có đang nợ tiền thuế hay không. Tuy nhiên, việc áp dụng phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng điều kiện, đúng trình tự pháp luật và phải được hủy bỏ ngay khi người nộp thuế đáp ứng điều kiện theo quy định.

Ngoài ra, người nước ngoài trước khi xuất cảnh khỏi Việt Nam có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu còn tiền thuế nợ quá hạn và chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế. Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh cũng thuộc diện này nếu còn khoản thuế nợ quá hạn chưa hoàn thành. Những trường hợp này, theo cơ quan thuế, không áp dụng ngưỡng 50 triệu đồng, 500 triệu đồng hay mốc quá hạn 120 ngày như nêu ở hai nhóm đầu.