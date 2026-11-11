Phát hiện 59 giao dịch chuyển khoản lên tới gần 6 tỷ đồng: Công an điều tra Trần Bảo Chương SN 2002

Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông báo quan trọng.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, qua công tác điều tra mở rộng vụ đánh bạc trên không gian mạng ngày 09/02/2026, ngày 05/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 05 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng do Công an phường Vũ Phúc phát hiện.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện đối tượng Trần Bảo Chương, sinh năm: 2002, HKTT: thôn Trực Tầm, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên có hành vi “đánh bạc” trên không gian mạng. Qua điều tra xác định từ ngày 10/10/2025 đến ngày 25/01/2026, Chương tham gia đánh bạc trên mạng 59 lần với tổng số tiền đánh bạc là gần 6 tỷ đồng. Ngày 09/02/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Bảo Chương về hành vi “đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2025.

Qu á trình điều tra mở rộng vụ án, Công an phường Vũ Phúc đã phát hiện 05 đối tượng có hành vi đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền trên 131 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập; ngày 05/11/2026 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Đỗ Trọng Nam , sinh năm 1993, HKTT thôn Hiệp Hoà, xã Thư Trì, Hưng Yên; Nguyễn Văn Khải , sinh năm 1999, HKTT thôn Đông Cơ Bắc, xã Đồng Châu, Hưng Yên; Nguyễn Tiến Bun , sinh năm 1991, HKTT thôn Đàm Trang, xã Phụ Dực, Hưng Yên; Nguyễn Văn Quyền , sinh năm 1991, HKTT thôn Đàm Trang, xã Phụ Dực, Hưng Yên; Lại Vĩnh Quân , sinh năm 1987, HKTT tổ 27 Tân Hoà, phường Thái Bình, Hưng Yên về tội “ Đánh bạc” quy định tại khoản 2, điều 321 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2025. Hiện, v ụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Để góp phần phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương, Công an phường Vũ Phúc đề nghị cán bộ và nhân dân c ần cảnh giác với các chiêu trò quảng cáo, lôi kéo, dụ dỗ và tuyệt đối không tham gia hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Nếu phát hiện các trang web, ứng dụng đánh bạc trên không giang mạng , người dân cần chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.﻿