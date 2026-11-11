Nữ công nhân bật khóc khi nghe tin công tin giải thế: Dùng hình ảnh viral MXH để bắt đầu con đường mới

Đối với nữ công nhân thì cánh cửa này đóng, thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Ngay sau khi nhận tin công ty giải thể, cô đã mạnh mẽ đứng lên, lựa chọn con đường mới cho mình.

Công ty TNHH ECCO Việt Nam tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TP.HCM đã thông báo chấm dứt hoạt động từ 14h ngày 2/11. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ, bởi đây là doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn với khoảng 1.600 lao động đang làm việc.

Theo thông báo, sau thời điểm chấm dứt hoạt động, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành giải thể cho đến khi hoàn tất theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin trên nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người lao động. Trên mạng xã hội, nhiều hình ảnh công nhân bật khóc, bày tỏ sự tiếc nuối khi doanh nghiệp dừng hoạt động được chia sẻ rộng rãi. Bên cạnh đó, những chế độ, chính sách và hoạt động chăm lo đời sống người lao động mà công ty duy trì trong nhiều năm cũng nhận được sự chú ý.

Trong số những hình ảnh gây xúc động, khoảnh khắc một nữ công nhân bật khóc khi nghe tin công ty giải thể đặc biệt được quan tâm. Nhân vật trong bức ảnh là chị Phạm Thị Thơm (29 tuổi).

Chia sẻ với báo Thanh Niên, chị Thơm cho biết đến nay vẫn nhớ cảm giác nghẹn ngào khi hay tin Công ty TNHH ECCO Việt Nam giải thể. Theo chị, những giọt nước mắt hôm ấy không chỉ xuất phát từ nỗi lo mất việc mà còn bởi tình cảm dành cho nơi đã gắn bó gần như suốt cả tuổi thanh xuân.

Khoảnh khắc chị Thơm nghẹn ngào, xúc động khi nghe công ty giải thể viral khắp MXH.

Chị Thơm kể, năm 19 tuổi, chị rời quê vào TP.HCM lập nghiệp. ECCO Việt Nam là công ty đầu tiên chị làm việc và cũng là nơi chị gắn bó suốt 10 năm. Với nữ công nhân này, công ty không đơn thuần là nơi tạo ra thu nhập ổn định mà còn giống như một gia đình.

Trong suốt thời gian làm việc, chị cảm nhận được sự quan tâm của doanh nghiệp dành cho người lao động. Từ những món quà vào các dịp lễ đến việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân viên, tất cả khiến chị thêm trân trọng nơi mình từng làm việc.

Dù không tránh khỏi buồn bã khi phải chia tay công ty đã gắn bó suốt một thập kỷ, chị Thơm không để bản thân chìm trong cảm giác tiếc nuối quá lâu. Thay vào đó, chị nhanh chóng lấy lại tinh thần, bắt đầu một hướng đi mới: kinh doanh cua.

Đáng chú ý, chị còn tận dụng chính hình ảnh mình bật khóc khi hay tin công ty giải thể để làm biển quảng cáo cho xe bán cua. Hình ảnh người phụ nữ từng nghẹn ngào trong ngày chia tay công ty, nay xuất hiện phía sau sạp cua để bắt đầu hành trình mưu sinh mới, tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hình ảnh chị Thơm bán cua gây chú ý trên mạng xã hội. (Nguồn: MXH)

Ngày 7/11, vợ chồng chị Thơm chính thức khai trương xe bán cua Cà Mau. Trong ngày đầu tiên, hai vợ chồng bán hết 20kg cua từ khá sớm. Đáng chú ý, phần lớn khách hàng là những đồng nghiệp cũ.

Sự ủng hộ của những người từng làm việc cùng khiến chị Thơm không khỏi xúc động. Sau 10 năm gắn bó, dù không còn chung một nơi làm việc, tình cảm giữa chị và các đồng nghiệp vẫn được duy trì. Với chị, đó có lẽ là món quà ý nghĩa nhất sau những ngày tháng nhiều cảm xúc khi phải chia tay công ty.