Lường Thị Chi ở Điện Biên chuyển khoản 20.000.000 đồng vào tài khoản của người phụ nữ ở Lâm Đồng: Công an rà soát, xác minh giao dịch

Chuyển nhầm 20.000.000 đồng vào tài khoản của người khác, bà Lường Thị Chi đã được Công an xã Mường Thanh (Điện Biên) và Công an xã Tân Hải (Lâm Đồng) phối hợp xác minh, hỗ trợ nhận lại toàn bộ số tiền.

Ngày 29/10/2026, bà Lường Thị Chi, trú tại thôn Thanh Chương, xã Mường Thanh, tỉnh Điện Biên, thực hiện giao dịch chuyển khoản ngân hàng nhưng không may nhập nhầm thông tin người nhận, khiến 20.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản của bà H.T.N, trú tại xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, bà Chi nhiều lần tìm cách liên hệ với người nhận tiền nhưng không thành công. Do đó, bà đã đến Công an xã Mường Thanh trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh và tìm cách nhận lại số tiền.

Tiếp nhận thông tin đề nghị phối hợp từ Công an xã Mường Thanh, Công an xã Tân Hải nhanh chóng tiến hành xác minh, xác định người nhận tiền chuyển nhầm đang cư trú trên địa bàn. Lực lượng công an sau đó mời bà H.T.N đến trụ sở làm việc để làm rõ sự việc.

Cán bộ Công an xã Tân Hải giải thích và vận động người dân trả lại số tiền từ người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Tại buổi làm việc, cán bộ công an giải thích các quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm hoàn trả tài sản do người khác chuyển nhầm, đồng thời vận động bà H.T.N phối hợp giải quyết. Sau khi được giải thích, bà H.T.N đồng ý hoàn trả số tiền đã nhận.

Đến ngày 9/11/2026, với sự hỗ trợ của lực lượng công an, bà H.T.N đã hoàn tất việc chuyển trả toàn bộ 20.000.000 đồng cho bà Lường Thị Chi. Nhận lại được tiền, bà Chi gửi lời cảm ơn Công an hai xã Mường Thanh và Tân Hải vì đã kịp thời phối hợp, hỗ trợ giải quyết vụ việc.

Qua trường hợp trên, Công an xã Tân Hải khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng thụ hưởng trước khi xác nhận giao dịch chuyển tiền. Nếu không may chuyển khoản nhầm, người dân nên nhanh chóng liên hệ ngân hàng để đề nghị tra soát, hỗ trợ xử lý giao dịch; đồng thời trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Việc phối hợp xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa công an các địa phương.

(Theo Công an tỉnh Lâm Đồng)