Tìm người thân bé gái 7 tuổi lang thang xin ăn ở biển Nha Trang

Phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phát thông báo tìm cha, mẹ và người thân của bé gái khoảng 7 tuổi được phát hiện đi lang thang, xin ăn tại khu vực bờ biển đường Phạm Văn Đồng.

Ngày 12/11, Phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, địa phương đã phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ và người thân thích của một bé gái khoảng 7 tuổi được phát hiện đi lang thang, xin ăn trên địa bàn.

Bé gái 7 tuổi bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ UBND phường Bắc Nha Trang, ngày 26/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn tại khu vực bờ biển đường Phạm Văn Đồng, tổ công tác của phường phát hiện một bé gái khoảng 7 tuổi bị bỏ rơi, đang đi lang thang, xin ăn.

Tại thời điểm phát hiện, bé không xác định được thông tin về cha, mẹ và người thân thích.

Bé gái có nước da ngăm, tóc đen. Khi được phát hiện, bé mặc áo thun trắng, quần màu xanh. Hiện bé được tạm thời giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội tỉnh Khánh Hòa chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND phường Bắc Nha Trang thông báo đến người dân, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan biết để phối hợp tìm kiếm thân nhân của bé gái.

Cha, mẹ đẻ, người thân thích của trẻ hoặc cá nhân, tổ chức biết thông tin liên quan được đề nghị liên hệ UBND phường Bắc Nha Trang để cung cấp thông tin, phối hợp xác minh và giải quyết theo quy định pháp luật.

Khi liên hệ, cần cung cấp các giấy tờ, tài liệu liên quan nhằm chứng minh nhân thân, mối quan hệ với trẻ và phục vụ công tác xác minh.

Thời gian thông báo, niêm yết là 7 ngày liên tục kể từ ngày niêm yết tại trụ sở UBND phường Bắc Nha Trang. Hết thời hạn trên, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định của pháp luật.