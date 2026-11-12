Lào Cai tìm thấy thêm 18 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2

Lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai vừa tìm thấy thêm 18 hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn 2, nâng tổng số được quy tập qua hai giai đoạn lên 108.

Thời gian qua, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát những khu vực có thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến.

Lực lượng chức năng tập trung thu thập, đối chiếu thông tin, xác minh địa điểm và khoanh vùng những khu vực có khả năng còn hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, các tổ tìm kiếm được bố trí tại những địa bàn trọng điểm, nơi có căn cứ về vị trí chôn cất liệt sĩ qua các thời kỳ chiến tranh.

Một trong những địa điểm ghi nhận kết quả tìm kiếm là khu vực đồi C10, tổ 39, phường Cam Đường. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 10 hài cốt liệt sĩ.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) tổ chức tìm kiếm tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Đây là khu vực được xác định trọng điểm để khảo sát, tìm kiếm dựa trên những thông tin đã thu thập. Quá trình thực hiện có sự phối hợp giữa lực lượng quân sự với chính quyền và người dân địa phương nhằm xác định phạm vi, tổ chức tìm kiếm.

Theo kết quả cập nhật đến ngày 12/11, trong giai đoạn 2, các lực lượng đã phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ. Cộng với 90 hài cốt được tìm thấy ở giai đoạn 1, tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập qua cả hai giai đoạn tại Lào Cai là 108.

Trong số 18 hài cốt mới phát hiện, các đơn vị và địa phương đã tổ chức truy điệu, an táng 6 trường hợp theo quy định. Những nghi thức được thực hiện trang nghiêm, bảo đảm sự thành kính đối với các liệt sĩ.

Giai đoạn 2 đến thời điểm này đã phát hiện thêm 18 hài cốt liệt sĩ. (Ảnh: Hữu Huỳnh)

Hiện 12 hài cốt còn lại được bảo quản tại nhà quàn ở phường Cam Đường. Tỉnh Lào Cai dự kiến tổ chức lễ truy điệu cấp tỉnh và an táng các liệt sĩ vào cuối tháng 12/2026 tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường.

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục được triển khai nhằm đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, thể hiện trách nhiệm của địa phương trong công tác đền ơn đáp nghĩa và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.