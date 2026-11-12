Việt Nam có 1 tòa tháp thuộc dạng "lớn nhất thế giới" nằm ở thành phố trực thuộc Trung ương thứ 9: Nặng 130 tấn, cao 15m, mất hơn 2 năm mới hoàn thành

Tại TP Bắc Ninh có một công trình kiến trúc đặc biệt được tạo hình hạt lúa cao 15m, nặng khoảng 130 tấn. Không chỉ xác lập kỷ lục thế giới, tòa tháp còn là điểm nhấn trong khu sinh thái rộng 20.000 m², nơi lưu giữ hàng nghìn hiện vật gắn với nền văn minh lúa nước.

Tòa tháp 130 tấn ghép từ 1.012 chiếc cối đá

Nằm trong khuôn viên Khu du lịch văn hóa sinh thái Đông Đô Village, xã Lâm Thao, TP Bắc Ninh, Tháp Thần Nông là một trong những công trình có tạo hình độc đáo tại Việt Nam. Tòa tháp được thiết kế theo hình một hạt lúa dựng thẳng đứng, cao 15 m, chia thành 5 tầng và có tổng khối lượng khoảng 130 tấn.

Điểm đặc biệt của công trình nằm ở phần kiến trúc bên ngoài, được ghép từ 1.012 chiếc cối đá. Bên trong là hệ thống khung cột bê tông cốt thép kiên cố, kết hợp cầu thang dẫn lên các tầng. Xung quanh tháp còn được bố trí những chiếc cối xay lúa, trục đá kéo lúa và nhiều vật dụng sản xuất nông nghiệp truyền thống.

Trên đỉnh tháp có mô hình chòm sao Thần Nông gồm 15 ngôi sao, được lắp đèn LED phát sáng nhiều màu vào ban đêm. Theo đơn vị thiết kế, hình tượng này gắn với Thần Nông – vị thần được xem là ông tổ của nghề nông nghiệp trong quan niệm dân gian.

Ảnh: MIA.VN

Đứng sau ý tưởng xây dựng Tháp Thần Nông là ông Trần Văn Toản, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô. Trong gần 20 năm, ông đã đi nhiều vùng miền trên cả nước để sưu tầm những chiếc cối đá cũ vốn dần bị thay thế khi hoạt động sản xuất nông nghiệp ngày càng hiện đại.

Thay vì để những vật dụng gắn bó với đời sống của nhiều thế hệ người Việt bị thất lạc, ông Toản thu gom, lưu giữ và tập hợp chúng thành một bộ sưu tập quy mô lớn. Từ ý tưởng đó, ông cùng đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư nghiên cứu, thiết kế Tháp Thần Nông với hình tượng hạt lúa làm chủ đạo, sử dụng 1.012 chiếc cối đá để tạo hình bên ngoài công trình.

Tuy nhiên, việc đưa hơn 1.000 chiếc cối đá lên một tòa tháp cao 15 m không hề đơn giản. Các hiện vật phải được lựa chọn kỹ lưỡng để có kích thước tương đồng, sau đó vận chuyển, sắp xếp theo phương án thiết kế. Kiến trúc sư Nguyễn Sánh cho biết quá trình thi công gặp khó khăn do những chiếc cối đá phù hợp ngày càng khan hiếm, khiến đơn vị thực hiện phải dành thêm thời gian tìm kiếm, sưu tầm. Công trình cuối cùng mất hơn 2 năm để hoàn thành.

Ngày 13/10/2024, Tháp Thần Nông chính thức được Liên minh Kỷ lục Thế giới (WorldKings) trao bằng công nhận với danh hiệu công trình tháp tạo hình hạt lúa ghép từ nhiều cối đá nhất thế giới. Trước đó, công trình đã lần lượt được xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á.

Là điểm nhấn trong khu sinh thái rộng 20.000 m²

Tháp Thần Nông được đặt tại vị trí trung tâm của Đông Đô Village – khu du lịch văn hóa sinh thái có diện tích khoảng 20.000 m² do Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô đầu tư và phát triển.

Không gian này được xây dựng theo hướng kết hợp tham quan, trải nghiệm và trưng bày các hiện vật văn hóa nông nghiệp. Nơi đây còn tái hiện một số hình ảnh quen thuộc của làng quê Bắc Bộ như nhà cổ, sân gạch, ao quê và các không gian giới thiệu nghề thủ công truyền thống. Du khách cũng có thể tìm hiểu ẩm thực vùng Kinh Bắc, các sản phẩm OCOP và thưởng thức những chương trình nghệ thuật dân gian như quan họ, múa rối nước.

Ảnh: MIA.VN

Đáng chú ý, khu sinh thái có định hướng kết hợp tham quan với hoạt động giáo dục trải nghiệm, đưa học sinh đến tìm hiểu công cụ sản xuất nông nghiệp và các nghề truyền thống.

Ngày 21/11/2025, khu du lịch này được Hội Di sản Văn hóa Việt Nam trao chứng nhận Không gian di sản văn hóa. Đây là sự ghi nhận đối với mô hình bảo tồn, giới thiệu và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống thông qua không gian trải nghiệm.

(Tổng hợp)