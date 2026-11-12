Cô gái 24 tuổi bị sát hại rồi mang đi chôn ở bãi đất trống tại TP.HCM: Tạm giữ Chúc Kim Hương

Sau khi hẹn cô gái 24 tuổi đến xưởng máy may mua dâm, Chúc Kim Hương đã ra tay sát hại nạn nhân bằng khúc gỗ rồi lén đưa thi thể ra bãi đất trống đối diện đào hố chôn vùi.

Ngày 12/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM phối hợp Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang tạm giữ Chúc Kim Hương (34 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi sát hại cô gái 24 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, hơn 10 ngày trước, gia đình một cô gái đến công an địa phương tại TP.HCM trình báo về việc con gái mất tích. Nhận báo, công an phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, xác minh và truy tìm tung tích cô gái.

Hiện trường nơi phát hiện sự việc. Ảnh: Công an cung cấp

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định cô gái từng đi xe ôm công nghệ đến một con hẻm trên đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc nhưng sau đó không thấy trở ra. Tiếp tục trích xuất camera an ninh khu vực, công an phát hiện cô gái đi vào một xưởng chuyên sửa chữa máy may vải của Hương nằm trong hẻm D20, đường Võ Văn Vân.

Từ những thông tin thu thập được, công an làm việc, đấu tranh với Hương. Tại công an, người này khai nhận đã sát hại cô gái rồi tìm cách phi tang thi thể.

Theo lời khai ban đầu, khoảng hơn 10 ngày trước, Hương yêu cầu cô gái đến xưởng để mua dâm. Sau khi cô gái được xe ôm công nghệ chở đến nơi, Hương dùng một khúc gỗ đánh nạn nhân tử vong. Sau đó, Hương đưa thi thể cố gái ra bãi đất trống đối diện xưởng, cũng nằm trong hẻm D20, dùng cuốc đào đất, chôn thi thể nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Trong tối 11/11, Hương đã chỉ điểm nơi chôn thi thể cô gái để lực lượng chức năng tổ chức đưa nạn nhân về nhà xác để khám nghiệm tử thi, phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng đã phong tỏa con hẻm D20 đường Võ Văn Vân, người dân khu vực cũng đến theo dõi vụ việc.