Khởi tố Nguyễn Chí Thanh SN 2002 liên quan đến số tiền 58.575.000 chuyển qua tài khoản Zalo

Chuyển 15.000 nhân dân tệ để đổi gần 59 triệu đồng qua mã QR do tài khoản Zalo cung cấp, nam thanh niên Trung Quốc chỉ nhận được 18,5 triệu đồng, mất trắng 40 triệu đồng còn lại.

Ngày 2/6/2026, anh Y.Q.R (sinh năm 2002, quốc tịch Trung Quốc) trình báo Công an xã Đại Thanh về việc chuyển 15.000 nhân dân tệ để đổi 58.575.000 VND theo mã QR do một tài khoản Zalo cung cấp. Tuy nhiên, anh Y.Q.R mới nhận được 18.575.000 đồng, số tiền 40.000.000 đồng còn lại chưa được thanh toán.

Qua xác minh, Công an xã xác định tài khoản Zalo do Nguyễn Chí Thanh, (sinh năm 2002; Nơi ở: TP Hà Nội) đăng ký sử dụng. Sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Thanh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Nguyễn Chí Thanh (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Tiếp tục triển khai các biện pháp xác minh, rà soát thông tin, Công an xã Đại Thanh đã phối hợp với gia đình để vận động Thanh ra đầu thú.

Đến ngày 10/11/2026, Thanh đến cơ quan Công an đầu thú về hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngày 12/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thanh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.