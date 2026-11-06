CSGT đề nghị 282 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168
Hệ thống camera giám sát tại địa phương này đã phát hiện loạt phương tiện vi phạm giao thông trong 11 ngày đầu tháng 10.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Thanh Hóa vừa thông báo kết quả phát hiện phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ qua hệ thống camera giám sát từ ngày 1/10 đến 11/10/2026.
Theo thông báo, các phương tiện vi phạm được phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Danh sách chi tiết các phương tiện vi phạm bao gồm:
|
STT
|
Thời gian vi phạm
|
Phương tiện
Biển số
|
Vị trí vi phạm
|
Hành vi vi phạm
|
1
|
01-10-2026 00:21
|
Ô tô con
36H-077.38
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
2
|
01-10-2026 08:15
|
Ô tô con
36A-636.59
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
3
|
01-10-2026 10:09
|
Ô tô con
36C-404.51
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”
|
4
|
01-10-2026 11:26
|
Ô tô con
36A-882.92
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
5
|
01-10-2026 12:59
|
Ô tô con
36K-318.18
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
6
|
01-10-2026 14:18
|
Ô tô con
36A-895.72
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
7
|
01-10-2026 17:26
|
Ô tô con
36A-626.11
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
8
|
01-10-2026 17:36
|
Ô tô con
36A-671.74
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
9
|
01-10-2026 17:42
|
Ô tô con
36A-980.47
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
10
|
02-10-2026 08:32
|
Ô tô con
36K-426.47
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
11
|
02-10-2026 09:23
|
Ô tô con
36A-839.68
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
12
|
02-10-2026 13:53
|
Ô tô con
36A-392.46
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
13
|
02-10-2026 14:51
|
Ô tô con
36A-087.27
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
14
|
02-10-2026 15:02
|
Ô tô con
36A-623.88
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
15
|
02-10-2026 15:04
|
Ô tô con
36A-674.84
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
16
|
02-10-2026 16:32
|
Ô tô con
36A-459.86
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
17
|
02-10-2026 17:01
|
Ô tô con
36A-258.68
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
18
|
02-10-2026 17:08
|
Ô tô con
36A-857.49
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
19
|
02-10-2026 17:12
|
Ô tô con
30F-624.98
|
Ngã tư Trường Xuân - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Sơn, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
20
|
02-10-2026 18:22
|
Ô tô con
36K-323.84
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
21
|
02-10-2026 18:44
|
Ô tô con
36A-498.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
22
|
02-10-2026 18:46
|
Ô tô con
36B-438.31
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
23
|
02-10-2026 19:15
|
Ô tô con
36A-940.34
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
24
|
02-10-2026 19:18
|
Ô tô con
36A-709.33
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
25
|
02-10-2026 23:00
|
Ô tô con
36A-379.26
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
26
|
03-10-2026 00:43
|
Ô tô con
98A-775.19
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
27
|
03-10-2026 05:59
|
Ô tô con
15A-780.84
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
28
|
03-10-2026 07:00
|
Ô tô con
36A-797.89
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
29
|
03-10-2026 07:24
|
Ô tô con
36B-375.44
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
30
|
03-10-2026 08:18
|
Ô tô con
36A-614.28
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
31
|
03-10-2026 08:35
|
Ô tô con
36B-360.69
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
32
|
03-10-2026 08:46
|
Ô tô con
36H-106.65
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
33
|
03-10-2026 08:50
|
Ô tô con
36A-529.21
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
34
|
03-10-2026 08:57
|
Ô tô con
36A-985.19
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
35
|
03-10-2026 10:30
|
Ô tô con
30K-017.11
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
36
|
03-10-2026 11:49
|
Ô tô con
37K-133.79
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
37
|
03-10-2026 13:55
|
Ô tô con
36G-001.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
38
|
03-10-2026 14:16
|
Ô tô con
36B-433.90
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
39
|
03-10-2026 14:59
|
Ô tô con
29A-282.93
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
40
|
03-10-2026 15:07
|
Ô tô con
36K-214.92
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
41
|
03-10-2026 16:27
|
Ô tô con
36A-805.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
42
|
03-10-2026 16:36
|
Ô tô con
36A-206.71
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
43
|
03-10-2026 16:44
|
Ô tô con
36A-988.20
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
44
|
03-10-2026 16:48
|
Ô tô con
36A-895.36
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
45
|
03-10-2026 17:12
|
Ô tô con
36K-916.81
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
46
|
03-10-2026 17:33
|
Ô tô con
36A-719.94
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
47
|
03-10-2026 17:58
|
Ô tô con
36B-486.93
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
48
|
03-10-2026 18:49
|
Ô tô con
36A-335.16
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
49
|
03-10-2026 21:53
|
Ô tô con
36A-999.19
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
50
|
03-10-2026 22:15
|
Ô tô con
36A-379.26
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
51
|
03-10-2026 22:21
|
Ô tô con
36A-998.00
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
52
|
03-10-2026 22:40
|
Ô tô con
36A-686.77
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
53
|
03-10-2026 22:43
|
Ô tô con
36A-995.76
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
54
|
03-10-2026 23:21
|
Ô tô con
36H-163.35
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
55
|
04-10-2026 06:14
|
Ô tô con
36A-176.27
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
56
|
04-10-2026 06:57
|
Ô tô con
36K-649.71
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
57
|
04-10-2026 08:08
|
Ô tô con
36H-152.49
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
58
|
04-10-2026 08:49
|
Ô tô con
36A-407.26
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
59
|
04-10-2026 09:05
|
Ô tô con
36M-5822
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
60
|
04-10-2026 09:13
|
Ô tô con
36B-563.31
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
61
|
04-10-2026 09:13
|
Ô tô con
36B-563.31
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Chở người trên thùng xe trái quy định
|
62
|
04-10-2026 09:57
|
Ô tô con
36A-034.65
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
63
|
04-10-2026 10:22
|
Ô tô con
36A-639.60
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
64
|
04-10-2026 11:10
|
Ô tô con
36B-365.14
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
65
|
04-10-2026 11:35
|
Ô tô con
36A-181.97
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
66
|
04-10-2026 13:15
|
Ô tô con
36A-168.55
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
67
|
04-10-2026 13:40
|
Ô tô con
36B-434.31
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
68
|
04-10-2026 13:58
|
Ô tô con
36K-074.21
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
69
|
04-10-2026 14:44
|
Ô tô con
30M-729.53
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
70
|
04-10-2026 15:04
|
Ô tô con
30F-628.38
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
71
|
04-10-2026 15:28
|
Ô tô con
36B-388.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
72
|
04-10-2026 15:43
|
Ô tô con
30B-938.16
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
73
|
04-10-2026 16:44
|
Ô tô con
36K-068.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
74
|
04-10-2026 18:02
|
Ô tô con
36A-945.66
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
75
|
04-10-2026 18:48
|
Ô tô con
30M-385.89
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
76
|
04-10-2026 19:09
|
Ô tô con
36A-699.63
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
77
|
04-10-2026 19:58
|
Ô tô con
36H-103.26
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
78
|
04-10-2026 20:07
|
Ô tô con
36A-129.19
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
79
|
04-10-2026 20:08
|
Ô tô con
36C-199.50
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
80
|
04-10-2026 20:52
|
Ô tô con
36K-590.74
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
81
|
04-10-2026 21:25
|
Ô tô con
36H-127.69
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
82
|
04-10-2026 21:40
|
Ô tô con
36E-009.32
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
83
|
04-10-2026 21:50
|
Ô tô con
36H-104.32
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
84
|
04-10-2026 22:26
|
Ô tô con
36C-356.91
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
85
|
04-10-2026 23:49
|
Ô tô con
36K-095.31
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
86
|
05-10-2026 01:00
|
Ô tô con
36A-389.44
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
87
|
05-10-2026 05:25
|
Ô tô con
36K-039.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
88
|
05-10-2026 07:06
|
Ô tô con
36K-088.01
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
89
|
05-10-2026 09:39
|
Ô tô con
30H-148.27
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
90
|
05-10-2026 12:22
|
Ô tô con
36A-448.77
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
91
|
05-10-2026 12:48
|
Ô tô con
50LD-118.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
92
|
05-10-2026 13:36
|
Ô tô con
37K-133.79
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
93
|
05-10-2026 13:40
|
Ô tô con
36A-754.51
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
94
|
05-10-2026 17:06
|
Ô tô con
36A-152.79
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
95
|
05-10-2026 17:08
|
Ô tô con
36B-341.00
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
96
|
05-10-2026 18:16
|
Ô tô con
36K-088.23
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
97
|
05-10-2026 18:51
|
Ô tô con
36A-725.22
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
98
|
06-10-2026 06:03
|
Ô tô con
36A-328.95
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
99
|
06-10-2026 08:10
|
Ô tô con
36C-484.22
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
100
|
06-10-2026 14:21
|
Ô tô con
36K-232.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
101
|
06-10-2026 16:25
|
Ô tô con
36A-734.78
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
102
|
06-10-2026 16:57
|
Ô tô con
36K-123.77
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
103
|
06-10-2026 17:41
|
Ô tô con
36K-124.83
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
104
|
06-10-2026 17:46
|
Ô tô con
36A-575.89
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
105
|
06-10-2026 18:43
|
Ô tô con
36A-604.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
106
|
07-10-2026 06:09
|
Ô tô con
36A-958.42
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
107
|
07-10-2026 06:43
|
Ô tô con
36A-351.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
108
|
07-10-2026 06:51
|
Ô tô con
29KT-0312
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
109
|
07-10-2026 07:24
|
Ô tô con
36A-389.20
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
110
|
07-10-2026 07:43
|
Ô tô con
36K-338.19
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
111
|
07-10-2026 07:59
|
Ô tô con
36A-497.61
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
112
|
07-10-2026 15:26
|
Ô tô con
37S-7702
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
113
|
07-10-2026 16:13
|
Ô tô con
36M-5822
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
114
|
07-10-2026 17:31
|
Ô tô con
36K-042.31
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
115
|
08-10-2026 02:49
|
Ô tô con
36K-333.29
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
116
|
08-10-2026 06:43
|
Ô tô con
36A-351.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
117
|
08-10-2026 07:09
|
Ô tô con
36A-123.45
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
118
|
08-10-2026 07:45
|
Ô tô con
36K-004.82
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
119
|
08-10-2026 08:08
|
Ô tô con
36A-808.93
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
120
|
08-10-2026 08:18
|
Ô tô con
36F-011.85
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
121
|
08-10-2026 09:06
|
Ô tô con
36A-791.66
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
122
|
08-10-2026 09:17
|
Ô tô con
36M-5822
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
123
|
08-10-2026 09:50
|
Ô tô con
36A-375.20
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
124
|
08-10-2026 11:49
|
Ô tô con
36A-651.31
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
125
|
08-10-2026 12:45
|
Ô tô con
36K-031.03
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
126
|
08-10-2026 13:22
|
Ô tô con
36A-892.78
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
127
|
08-10-2026 14:43
|
Ô tô con
36K-319.76
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
128
|
08-10-2026 15:07
|
Ô tô con
36A-230.11
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
129
|
08-10-2026 15:20
|
Ô tô con
36K-335.09
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
130
|
08-10-2026 15:23
|
Ô tô con
36A-055.24
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
131
|
08-10-2026 17:43
|
Ô tô con
36A-362.11
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
132
|
08-10-2026 18:21
|
Ô tô con
36K-244.64
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
133
|
08-10-2026 20:53
|
Ô tô con
36A-698.98
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
134
|
08-10-2026 22:20
|
Ô tô con
36B-457.44
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
135
|
09-10-2026 06:15
|
Ô tô con
36A-795.30
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
136
|
09-10-2026 06:41
|
Ô tô con
36C-347.21
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
137
|
09-10-2026 09:00
|
Ô tô con
36K-217.00
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
138
|
09-10-2026 09:13
|
Ô tô con
36H-098.25
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
139
|
09-10-2026 10:55
|
Ô tô con
36K-722.14
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
140
|
09-10-2026 12:33
|
Ô tô con
30F-427.52
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
141
|
09-10-2026 12:39
|
Ô tô con
36K-835.23
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
142
|
09-10-2026 12:43
|
Ô tô con
36B-522.05
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
143
|
09-10-2026 15:02
|
Ô tô con
36A-385.87
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
144
|
09-10-2026 15:31
|
Ô tô con
36A-769.98
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
145
|
09-10-2026 16:37
|
Ô tô con
36A-685.62
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
146
|
09-10-2026 17:11
|
Ô tô con
36C-427.04
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
147
|
09-10-2026 21:10
|
Ô tô con
36K-843.50
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
148
|
09-10-2026 21:22
|
Ô tô con
30E-977.10
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
149
|
09-10-2026 21:51
|
Ô tô con
36A-369.34
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
150
|
09-10-2026 21:53
|
Ô tô con
36B-582.76
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
151
|
10-10-2026 05:47
|
Ô tô con
36A-969.80
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
152
|
10-10-2026 06:18
|
Ô tô con
36A-391.78
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
153
|
10-10-2026 08:12
|
Ô tô con
36E-001.95
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
154
|
10-10-2026 09:56
|
Ô tô con
36K-694.17
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
155
|
10-10-2026 10:09
|
Ô tô con
36A-724.82
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
156
|
10-10-2026 10:37
|
Ô tô con
36K-393.59
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
157
|
10-10-2026 11:23
|
Ô tô con
30F-996.62
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
158
|
10-10-2026 12:16
|
Ô tô con
36A-125.53
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
159
|
10-10-2026 12:48
|
Ô tô con
36K-252.09
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
160
|
10-10-2026 14:10
|
Ô tô con
36A-388.85
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
161
|
10-10-2026 14:28
|
Ô tô con
36A-428.48
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
162
|
10-10-2026 15:10
|
Ô tô con
36B-428.81
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
163
|
10-10-2026 15:43
|
Ô tô con
36B-452.09
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
164
|
10-10-2026 15:48
|
Ô tô con
36A-087.15
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
165
|
10-10-2026 16:16
|
Ô tô con
36K-190.21
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
166
|
10-10-2026 20:27
|
Ô tô con
36A-003.33
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
167
|
10-10-2026 20:41
|
Ô tô con
36B-390.34
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
168
|
10-10-2026 20:48
|
Ô tô con
36A-999.37
|
Ngã tư Hạc Thành - Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
169
|
10-10-2026 21:00
|
Ô tô con
36A-453.62
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
170
|
10-10-2026 23:26
|
Ô tô con
36E-000.85
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
171
|
11-10-2026 06:47
|
Ô tô con
36A-491.96
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
172
|
11-10-2026 08:15
|
Ô tô con
36A-338.63
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
173
|
11-10-2026 09:01
|
Ô tô con
36A-409.39
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
174
|
11-10-2026 09:11
|
Ô tô con
36B-529.41
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
175
|
11-10-2026 11:27
|
Ô tô con
36A-531.89
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
176
|
11-10-2026 11:27
|
Ô tô con
36A-587.78
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
177
|
11-10-2026 12:26
|
Ô tô con
22A-042.25
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
178
|
11-10-2026 12:55
|
Ô tô con
51K-562.68
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
179
|
11-10-2026 13:09
|
Ô tô con
36A-770.62
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
180
|
11-10-2026 14:06
|
Ô tô con
36A-762.09
|
Ngã ba Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
181
|
11-10-2026 14:28
|
Ô tô con
90C-109.81
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn khi xe đang chạy
|
182
|
11-10-2026 15:19
|
Ô tô con
30F-192.89
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
183
|
11-10-2026 16:01
|
Ô tô con
29E-666.04
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
184
|
11-10-2026 16:13
|
Ô tô con
36A-183.86
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
185
|
11-10-2026 18:38
|
Ô tô con
36A-408.99
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
186
|
11-10-2026 21:01
|
Ô tô con
36A-350.69
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
187
|
11-10-2026 21:13
|
Ô tô con
36A-596.33
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
188
|
11-10-2026 21:35
|
Ô tô con
36A-138.19
|
Ngã tư Nguyễn Trãi - Trần Phú, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
189
|
11-10-2026 21:56
|
Ô tô con
30E-867.41
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
190
|
02-10-2026 16:38
|
Ô tô con
36C-109.34
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
191
|
03-10-2026 10:43
|
Ô tô con
36C-303.77
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
192
|
03-10-2026 17:33
|
Ô tô con
36C-482.25
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
193
|
04-10-2026 07:41
|
Ô tô con
36K-655.68
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
194
|
04-10-2026 11:48
|
Ô tô con
36C-476.80
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
195
|
04-10-2026 14:52
|
Ô tô con
36C-141.91
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
196
|
05-10-2026 12:03
|
Ô tô con
36K-363.05
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
197
|
05-10-2026 18:21
|
Ô tô con
29KT-111.99
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
198
|
06-10-2026 15:19
|
Ô tô con
29V-3197
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
199
|
07-10-2026 09:51
|
Ô tô con
36K-584.30
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
200
|
07-10-2026 11:12
|
Ô tô con
15C-086.73
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường
|
201
|
07-10-2026 23:16
|
Ô tô con
36R-026.09
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
202
|
08-10-2026 10:14
|
Ô tô con
36B-417.07
|
Ngã năm Đình Hương - Bà Triệu, Phường Hàm Rồng, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
203
|
08-10-2026 16:34
|
Ô tô con
36C-474.01
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
204
|
10-10-2026 14:43
|
Ô tô con
36C-146.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
205
|
10-10-2026 16:15
|
Ô tô con
36C-321.73
|
Ngã tư Võ Chí Công - Đại Lộ Hùng Vương, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
206
|
01-10-2026 06:05
|
Mô tô (Xe máy)
18D1-038.26
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
207
|
01-10-2026 06:07
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
208
|
01-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-792.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
209
|
01-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-792.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
210
|
01-10-2026 06:20
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-595.36
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
211
|
01-10-2026 21:14
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-551.72
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
23826.7.7.c.01 Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông
|
212
|
01-10-2026 21:14
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-551.72
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
213
|
02-10-2026 02:06
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-232.51
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
214
|
03-10-2026 22:58
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-560.20
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
215
|
03-10-2026 22:58
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-560.20
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
216
|
03-10-2026 23:08
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-905.59
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
217
|
04-10-2026 00:20
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-232.82
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
218
|
04-10-2026 05:58
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-490.34
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
219
|
04-10-2026 05:58
|
Mô tô (Xe máy)
36AA-270.10
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
220
|
04-10-2026 06:15
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-734.36
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
221
|
04-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-002.77
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
222
|
04-10-2026 09:01
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-765.36
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp – AH1 (đường Hùng Vương), phường Quảng Phú (TOYOTA Doanh Thu), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
223
|
05-10-2026 06:25
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-192.63
|
Ngã tư Đội Cung - Bà Triệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
224
|
05-10-2026 06:26
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-358.82
|
Nga ba Tống Duy Tân- Lê Hữu Lập., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
225
|
05-10-2026 09:28
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-403.49
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
226
|
05-10-2026 21:36
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-919.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
227
|
05-10-2026 21:36
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-919.65
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
228
|
05-10-2026 21:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
229
|
05-10-2026 21:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
230
|
05-10-2026 21:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AD-955.14
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
231
|
06-10-2026 06:12
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-121.22
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
232
|
06-10-2026 06:14
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-374.72
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
233
|
06-10-2026 06:15
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-694.90
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
234
|
06-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-043.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
235
|
06-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-043.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
236
|
06-10-2026 06:16
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-975.29
|
Ngã tư Đại lộ Lê Lợi – Siêu thị Big C., Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
237
|
06-10-2026 06:20
|
Mô tô (Xe máy)
36AA-301.90
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
238
|
06-10-2026 08:03
|
Mô tô (Xe máy)
36B6-583.35
|
Ngã tư Hoàng Nghiêu - Đường tránh tây QL01, Phường Đông Quang, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
239
|
06-10-2026 08:04
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-396.73
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
240
|
06-10-2026 08:21
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-887.52
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
241
|
07-10-2026 05:57
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-620.86
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
242
|
07-10-2026 05:59
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-491.08
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
243
|
07-10-2026 06:02
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-669.56
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
244
|
07-10-2026 06:18
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-764.84
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
245
|
07-10-2026 06:24
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-558.74
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
246
|
07-10-2026 06:26
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-463.28
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
247
|
08-10-2026 11:35
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-724.86
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
248
|
08-10-2026 11:36
|
Mô tô (Xe máy)
36AB-264.69
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
249
|
09-10-2026 05:33
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-693.67
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
250
|
09-10-2026 05:50
|
Mô tô (Xe máy)
36B8-363.54
|
Ngã tư Lê Lợi - Lê Hoàn, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
251
|
09-10-2026 05:55
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-231.47
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
252
|
09-10-2026 17:08
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-172.09
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
253
|
09-10-2026 17:11
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-771.32
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
254
|
09-10-2026 18:38
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-312.47
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
255
|
10-10-2026 06:37
|
Mô tô (Xe máy)
36B2-257.10
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
256
|
10-10-2026 12:37
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-682.07
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
257
|
10-10-2026 12:39
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-279.53
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
258
|
10-10-2026 12:44
|
Mô tô (Xe máy)
36B1-786.68
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
259
|
10-10-2026 13:05
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-322.18
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
260
|
10-10-2026 13:07
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-399.52
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
261
|
10-10-2026 13:21
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-687.37
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
262
|
10-10-2026 13:22
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-995.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
263
|
10-10-2026 13:26
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-657.86
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
264
|
10-10-2026 13:29
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-537.74
|
Ngã tư Trịnh Kiểm - Võ Nguyên Giáp, (White Place), phường Quảng Phú, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
265
|
11-10-2026 02:19
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-456.62
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
266
|
11-10-2026 02:19
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-456.62
|
Ngã tư Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
267
|
11-10-2026 05:53
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-655.44
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
268
|
11-10-2026 05:59
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-696.47
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
269
|
11-10-2026 06:09
|
Mô tô (Xe máy)
36B5-374.72
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
270
|
11-10-2026 06:10
|
Mô tô (Xe máy)
36P6-3318
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
271
|
11-10-2026 06:13
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-682.27
|
Ngã tư Bưu Điện, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
272
|
11-10-2026 06:20
|
Mô tô (Xe máy)
36B4-172.25
|
Ngã 3 Lê Lai - Nguyễn Công Trứ, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
273
|
11-10-2026 06:26
|
Mô tô (Xe máy)
36AC-741.56
|
Ngã ba Thanh Chương - Bạch Đằng (KCN Lễ Môn), Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
274
|
11-10-2026 06:36
|
Mô tô (Xe máy)
36B3-459.04
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
275
|
11-10-2026 06:56
|
Mô tô (Xe máy)
36AE-940.79
|
Ngã tư Đại Lộ Lê Lợi - Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
276
|
11-10-2026 06:56
|
Mô tô (Xe máy)
36E1-335.62
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
277
|
11-10-2026 06:58
|
Mô tô (Xe máy)
36E1-335.62
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
278
|
11-10-2026 14:41
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ8-209.16
|
Ngã tư Lê Hoàn – Tống Duy Tân, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
279
|
11-10-2026 14:42
|
Mô tô (Xe máy)
36MĐ1-622.85
|
Ngã tư Lạc Long Quân – Quang Trung, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
|
280
|
11-10-2026 14:48
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-583.54
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy”
|
281
|
11-10-2026 14:48
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-583.54
|
Ngã tư Trịnh Kiêm - Hải Thượng Lãn Ông, Phường Hạc Thành, Thanh Hóa
|
Chở theo 02 người trên xe
|
282
|
11-10-2026 14:49
|
Mô tô (Xe máy)
36B7-044.90
|
Ngã Tư Đại lộ Hùng Vương - Tây Đô - Quang Trung, Phường Quảng Phú, Thanh Hóa
|
Không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” khi điều khiển xe tham gia giao thông
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày xảy ra vi phạm, Phòng CSGT sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân có liên quan để phối hợp giải quyết theo quy định.
Thông tin vi phạm cũng sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục CSGT trong vòng 20 ngày kể từ ngày ra thông báo. Người dân có thể tra cứu phương tiện vi phạm tại địa chỉ https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic.
Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức và cá nhân liên quan đến vi phạm hành chính đến giải quyết vụ việc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vi phạm.
Địa điểm xử lý là bộ phận một cửa của Công an tỉnh Thanh Hóa, tại số 01 Đỗ Huy Cư, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hoặc trụ sở Công an địa phương nơi cư trú.
Đáng chú ý, nếu quá thời hạn trên mà chủ phương tiện không đến giải quyết hoặc cơ quan chức năng chưa nhận được thông báo kết quả xử lý, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ gửi thông báo cảnh báo phương tiện vi phạm đến cơ quan đăng kiểm theo quy định.
Người dân được khuyến cáo chủ động tra cứu thông tin để kịp thời nắm bắt tình trạng vi phạm và thực hiện các thủ tục xử lý, tránh để quá thời hạn giải quyết.
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa