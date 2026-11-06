Cụ ông đi báo công an, giữ lại 1,2 tỷ đồng trước bẫy lừa đảo

Sau khi bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra, đe dọa liên quan đường dây ma túy và yêu cầu chuyển 1,2 tỷ đồng, cụ ông ở Hà Tĩnh đã kịp thời trình báo công an, tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/11, Công an xã Thượng Đức (Hà Tĩnh) cho biết, vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan chức năng, giúp người dân bảo toàn số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng.

Trước đó, ông P.Đ.T. (70 tuổi, trú tại thôn Bồng Thượng, xã Thượng Đức) nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng tên Tuấn, là cán bộ cơ quan chức năng, thông báo ông có liên quan đến đường dây ma túy và rửa tiền với số tiền thu lợi bất chính 6,8 tỷ đồng.

Ông T. làm việc với cơ quan công an.

Để gây áp lực, đối tượng yêu cầu ông T. giữ bí mật, khai báo tài sản và rút toàn bộ 1 tỷ 235 triệu đồng tiền gửi tiết kiệm để chuyển vào tài khoản phục vụ điều tra. Thậm chí, đối tượng còn dặn ông nếu nhân viên ngân hàng hỏi thì nói rút tiền để chuyển cho con mua xe.

Nghi ngờ bị lừa đảo, ông T. đã trình báo lực lượng an ninh cơ sở thôn Bồng Thượng. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thượng Đức nhanh chóng vào cuộc, giải thích thủ đoạn giả danh cán bộ điều tra để thao túng tâm lý, chiếm đoạt tài sản.

Nhờ được can thiệp kịp thời, ông T. không chuyển tiền cho các đối tượng, bảo toàn toàn bộ số tiền 1 tỷ 235 triệu đồng.