Máy chủ Microsoft gặp sự cố, hàng loạt doanh nghiệp toàn cầu đình trệ

Nhiều dịch vụ trọng yếu như Outlook, Teams và Microsoft 365 đồng loạt gặp lỗi truy cập từ rạng sáng 13/11, gây ảnh hưởng dây chuyền tới hàng loạt đối tác công nghệ.

Từ rạng sáng 13/11 (giờ Hà Nội), hệ thống hạ tầng của Microsoft phát sinh lỗi kỹ thuật nghiêm trọng, khiến hoạt động truy cập vào bộ công cụ văn phòng Microsoft 365, nền tảng thư điện tử Outlook, ứng dụng họp trực tuyến Teams, trợ lý ảo Copilot cùng kho ứng dụng Store bị tê liệt hoặc chập chờn.

Không chỉ ảnh hưởng tới trải nghiệm cá nhân, sự cố lần này tạo ra phản ứng dây chuyền, làm đình trệ quy trình kết nối dữ liệu của nhiều tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp sản xuất tại Bắc Mỹ lẫn châu Âu.

Giải thích về nguyên nhân, Microsoft ban đầu nhận định một phần hạ tầng đang gánh chịu lưu lượng tải cao. Tuy nhiên, đội ngũ kỹ thuật sau đó xác nhận tình trạng quá tải không xuất phát từ lượng truy cập tăng đột biến, mà do một số máy chủ bất ngờ ngừng hoạt động, dồn áp lực xử lý sang phần hạ tầng còn lại. Người phát ngôn của tập đoàn xác nhận với hãng tin Reuters tâm điểm sự cố tập trung ở hệ thống máy chủ thư điện tử Exchange Online.

Vì Exchange Online và Microsoft 365 đóng vai trò nền tảng đồng bộ dữ liệu cho nhiều ứng dụng bên thứ ba, trục trặc này lập tức lan sang hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo . Trên mạng xã hội X, OpenAI thông báo đang xử lý lỗi phát sinh tại trình kết nối Microsoft, khiến người dùng không thể thiết lập liên kết mới và làm một số công cụ tích hợp vận hành sai lệch. Tương tự, hãng Anthropic (phát triển Claude AI) cũng xác nhận sự cố từ nhà cung cấp dịch vụ thượng nguồn đã làm gián đoạn trình kết nối Microsoft 365 trên nền tảng của đơn vị.

Các dịch vụ của Microsoft gặp sự cố đã gây gián đoạn cho nhiều đối tác là doanh nghiệp.

Thậm chí, hãng sản xuất xe tải điện Mỹ Workhorse Group buộc phải lùi lịch công bố báo cáo tài chính quý III/2026 từ ngày 12/11 sang ngày 16/11 do quy trình vận hành nội bộ bị đình trệ bởi sự cố diện rộng này.

Thống kê theo thời gian thực từ chuyên trang giám sát mạng Downdetector phản ánh mức độ ảnh hưởng nặng nhất rơi vào thị trường Mỹ, Canada và một số quốc gia châu Âu. Chỉ tính riêng tại Mỹ, hệ thống ghi nhận hàng trăm nghìn phản ánh từ người dùng gặp trở ngại trong việc đăng nhập ứng dụng, mở giao diện web cũng như thao tác gửi và nhận nội dung.

Trong bảng thống kê sự cố, ứng dụng Outlook dẫn đầu với khoảng 130.000 lượt báo lỗi, theo sau là Microsoft 365 với hơn 45.000 trường hợp và Microsoft Store với hơn 10.000 ghi nhận. Trái ngược với phương Tây, thị trường Việt Nam chỉ xuất hiện vài chục phản ánh gián đoạn, chủ yếu liên quan đến việc truy cập Outlook và gói dịch vụ 365.

Để giải tỏa áp lực cho hạ tầng đang quá tải, bộ phận kỹ thuật của Microsoft điều hướng luồng truy cập sang những tuyến mạng dự phòng, đồng thời tối ưu hóa quy trình đưa nhóm máy chủ gặp lỗi hoạt động trở lại. Tập đoàn cho biết hệ thống đang dần phục hồi công suất và người dùng có thể truy cập dịch vụ trở lại theo từng giai đoạn.

Đợt gián đoạn rạng sáng 13/11 nối dài chuỗi sự cố hạ tầng của Microsoft chỉ trong vòng nửa tháng. Trước đó vào ngày 29/10, nền tảng điện toán đám mây Microsoft Azure từng ngưng trệ trên quy mô toàn cầu suốt hơn 8 giờ đồng hồ. Vụ việc khi đó làm gián đoạn dịch vụ Azure Communication Services, Media Services và kéo theo hàng loạt hệ lụy cho hãng hàng không Alaska Airlines, cổng thông tin điện tử của sân bay Heathrow (Anh) lẫn nhà mạng viễn thông Vodafone.