Thông tin những ai đang muốn mua iPhone 17 Pro Max nên biết

iPhone 17 Pro Max đang có những biến động đáng chú ý về giá bán, người dùng dự định mua mẫu máy này cần lưu ý.

Sau khi giới thiệu dòng iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9, Apple đã dừng kinh doanh bộ đôi iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max khỏi cửa hàng trực tuyến của hãng tại Việt Nam.

Đây là động thái thường thấy của Apple mỗi khi ra mắt thế hệ iPhone mới. Việc ngừng phân phối các mẫu máy tiền nhiệm giúp hãng tập trung nguồn lực kinh doanh cho dòng sản phẩm mới.

iPhone 17 Pro Max đang có những biến động đáng chú ý về giá bán, người dùng dự định mua mẫu máy này cần lưu ý. (Ảnh: Đức Duy)

Tuy nhiên, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max chưa biến mất ngay khỏi thị trường. Các sản phẩm này vẫn được phân phối thông qua hệ thống bán lẻ chính hãng tại Việt Nam nhờ lượng hàng đã nhập về trước đó.

Nguồn cung của bộ đôi dự kiến tiếp tục được duy trì trong những tháng tới. Tuy nhiên, lượng máy còn lại sẽ giảm dần theo thời gian và có thể cạn kiệt vào quý I/2027, tùy thuộc vào sức mua thực tế.

Đáng chú ý, việc bị ngừng phân phối không khiến sức hút của iPhone 17 Pro Max suy giảm. Ngược lại, mẫu máy này vẫn nhận được sự quan tâm từ người dùng, ngay cả khi thế hệ kế nhiệm đã chính thức lên kệ.

Một trong những yếu tố tác động đến quyết định mua sắm là khoảng cách giá giữa hai thế hệ. iPhone 17 Pro Max có mức giá dễ tiếp cận hơn đáng kể so với iPhone 18 Pro Max, trong khi những khác biệt về trải nghiệm sử dụng chưa đủ lớn để thuyết phục toàn bộ người dùng nâng cấp.

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB được chào bán ở mức khoảng 35 triệu đồng, tăng 500.000 đồng so với giai đoạn trước khi Apple ngừng phân phối sản phẩm.

Diễn biến này cho thấy giá bán của một mẫu iPhone không nhất thiết giảm liên tục sau khi thế hệ kế nhiệm xuất hiện. Khi nguồn cung không còn được bổ sung từ nhà sản xuất, sức mua ổn định có thể khiến giá bán của sản phẩm tiền nhiệm biến động theo chiều hướng ngược lại.

Trong thời gian tới, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max vẫn có thể là lựa chọn đáng chú ý đối với người dùng muốn sở hữu một mẫu iPhone cao cấp nhưng không muốn chi thêm khoản tiền lớn để nâng cấp lên thế hệ mới. Tuy nhiên, khi nguồn hàng ngày càng thu hẹp, việc tìm mua đúng phiên bản và màu sắc mong muốn có thể trở nên khó khăn hơn.

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