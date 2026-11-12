Chiếc iPhone cũ giảm giá 22 triệu đồng

iPhone 14 Pro Max bản 256GB like new hiện có giá khoảng 16 triệu đồng tại một số hệ thống bán lẻ. So với thời điểm ra mắt, chiếc iPhone này đã giảm khoảng 22 triệu đồng.

Theo bảng giá các hệ thống bán lẻ cập nhật trong tháng 11/2026, iPhone 14 Pro Max đã qua sử dụng bản 128GB like new có giá khoảng 15,099 triệu đồng. Bản 256GB like new khoảng 15,999 triệu đồng, bản 512GB like new khoảng 17,499 triệu đồng. Khi lên kệ tại Việt Nam năm 2022, máy có giá khởi điểm 33,99 triệu đồng cho bản 128GB và 37,99 triệu đồng cho bản 256GB. Như vậy, sau hơn 4 năm, giá máy cũ chỉ còn chưa tới một nửa, thấp hơn giá ban đầu khoảng 18,9 - 22 triệu đồng tùy dung lượng.

Mức giá giữa các cửa hàng có chênh lệch. Một số hệ thống niêm yết bản 256GB khoảng 17,19 - 19,19 triệu đồng tùy ngoại hình, từ xước cấn đến cũ đẹp, còn bản 128GB từ khoảng 15,59 triệu đồng. Trong tháng 10/2026, một hệ thống khác bán bản 128GB khoảng 13,99 - 14,99 triệu đồng và bản 256GB khoảng 15,49 - 16,49 triệu đồng. Nhìn chung, phần lớn máy bản 128GB và 256GB đang nằm trong khoảng 14 - 19 triệu đồng. Khoảng chênh chủ yếu đến từ ngoại hình, tình trạng pin và thời hạn bảo hành.

Giá máy cũ đời Pro Max giảm rõ từ tháng 9/2026, khi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max lên kệ tại Việt Nam ngày 18/09/2026. Lượng máy được thu cũ đổi mới tăng lên, kéo giá các dòng đời trước đi xuống. Hiện iPhone 14 Pro Max là mẫu Pro Max có giá dễ tiếp cận nhất mà vẫn được Apple hỗ trợ phần mềm.

Ở mức giá khoảng 15 - 16 triệu đồng, người mua có một chiếc máy từng đứng đầu dòng iPhone năm 2022. iPhone 14 Pro Max ra mắt ngày 07/09/2022, là thế hệ đầu tiên có Dynamic Island và màn hình luôn bật. Máy có màn hình OLED 6,7 inch, tần số quét 120Hz, khung thép không gỉ và mặt lưng kính mờ. Chip A16 Bionic cùng RAM 6GB vẫn chạy mượt các tác vụ phổ biến như mạng xã hội, quay video 4K, chỉnh video ngắn và các game như Liên Quân, PUBG Mobile.

Camera là điểm khiến nhiều người vẫn chọn máy này. iPhone 14 Pro Max là iPhone đầu tiên có camera chính 48MP, đi kèm camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 12MP zoom quang học 3x. Máy hỗ trợ chụp ProRAW, quay video 4K ở chế độ Điện ảnh, đủ dùng cho ảnh gia đình, du lịch hay quay clip bán hàng online. Pin có dung lượng 4.323 mAh.

Về phần mềm, iPhone 14 Pro Max nằm trong danh sách được cập nhật iOS 27. Năm nay Apple không loại máy nào khỏi danh sách hỗ trợ so với iOS 26. Phiên bản mới nhất hiện tại là iOS 27.2, phát hành ngày 26/10/2026. Apple chưa công bố lộ trình hỗ trợ sau iOS 27.

Bên cạnh mức giá thấp, máy cũng có những hạn chế. Lớn nhất là iPhone 14 Pro Max không hỗ trợ Apple Intelligence, vì bộ tính năng AI này trên iOS 27, bao gồm Siri AI mới, chỉ có từ iPhone 15 Pro trở lên. Máy vẫn dùng cổng Lightning thay vì USB-C, nặng 240 gram và không có camera tele 5x như các đời Pro Max sau. Máy đã ra mắt hơn 4 năm nên pin là vấn đề cần lưu ý nhất, vì nhiều máy trên thị trường đã chai pin hoặc từng thay pin.

Trong cùng tầm tiền, người mua còn có vài lựa chọn khác. iPhone 15 Pro 256GB cũ có giá khoảng 15,5 - 17 triệu đồng, máy nhỏ hơn nhưng có Apple Intelligence, chip A17 Pro và cổng USB-C. Nếu thêm khoảng 2 triệu đồng, iPhone 15 Pro Max 256GB cũ có giá từ khoảng 17,99 triệu đồng, có thêm zoom quang 5x, khung titan và hỗ trợ AI. Muốn dùng AI với ngân sách thấp hơn, iPhone 16e 128GB cũ có giá khoảng 12,8 - 13,2 triệu đồng, đổi lại chỉ có một camera sau và màn hình 60Hz.