VinFast làm điều chưa từng có trong lịch sử

Bàn giao 200.593 ô tô điện trong 10 tháng đầu năm 2026, VinFast lần đầu vượt mốc doanh số 200.000 xe tại Việt Nam. Riêng VF 3 đạt 46.232 chiếc, dẫn đầu doanh số toàn hãng.

Trong tháng 10/2026, hãng xe điện VinFast đạt doanh số 22.896 ô tô điện, nâng tổng lượng xe bàn giao tại Việt Nam trong 10 tháng đầu năm lên 200.593 chiếc. Đây là lần đầu tiên một thương hiệu ô tô tại Việt Nam đạt doanh số hơn 200.000 xe chỉ trong 10 tháng.

Với kết quả này, doanh số bình quân của VinFast đạt hơn 20.000 xe mỗi tháng, đồng thời tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu thị phần ô tô Việt Nam tháng thứ 26 liên tiếp, tính từ tháng 9/2024.

Xét theo từng mẫu xe, VF 3 tiếp tục là sản phẩm bán chạy nhất của VinFast trong tháng 10 với 3.960 chiếc bàn giao. Lũy kế 10 tháng, mẫu xe này đạt 46.232 chiếc, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh số của hãng.

Đứng thứ hai là Limo Green với 2.957 xe bán ra trong tháng 10, nâng doanh số cộng dồn lên 42.975 chiếc. Đây cũng là mẫu xe 7 chỗ có doanh số cao nhất thị trường hiện nay.

VF 5/Herio Green xếp thứ ba với 3.706 xe bàn giao trong tháng 10. Tính từ đầu năm, dòng xe này đạt 34.126 chiếc, giữ vị trí dẫn đầu phân khúc A-SUV.

Ở phân khúc B-SUV, VF 6 ghi nhận 3.716 xe bán ra trong tháng 10, nâng tổng doanh số sau 10 tháng lên 22.742 chiếc.

Một mẫu xe cỡ nhỏ khác là VF 2/Minio Green cũng đạt doanh số đáng chú ý với 3.405 xe bàn giao trong tháng 10. Trong khi đó, VF 8 đạt 1.903 chiếc.

Các mẫu xe còn lại gồm VF MPV 7 đạt 1.319 xe trong tháng 10, nâng doanh số cộng dồn lên 13.297 chiếc; VF 7 đạt 929 xe, lũy kế 10 tháng là 9.841 chiếc.

Ra mắt chưa lâu những VF 2 đã có nhiều đóng góp vào tăng trưởng doanh số chung của VinFast

Bà Dương Thị Thu Trang, Phó Tổng giám đốc Kinh doanh Ô tô VinFast toàn cầu cho biết, việc bàn giao 200.593 xe trong 10 tháng đầu năm không chỉ đánh dấu những kỷ lục mới về doanh số mà còn góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam.

Bà cũng khẳng định, sự tin tưởng, ủng hộ của khách hàng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, hướng tới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Hiện VinFast đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng từ 3% đến 9% tùy dòng xe, miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029. Hãng cũng tổ chức chương trình “Thu xăng - Đổi điện” tại các trung tâm thương mại Vincom trên toàn quốc.