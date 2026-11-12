Zenbook 14 (2026) mới: Thu hút từ cái chạm đầu tiên

Với Zenbook 14, ASUS mang đến một thiết kế hiện đại, thanh lịch cùng bảng màu cuốn hút, khiến trải nghiệm sở hữu bắt đầu ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

‏Chạm vào sự tinh tế từ chất liệu đến từng đường nét‏

‏Nếu laptop văn phòng thường gắn với những gam màu bạc, đen hay xám quen thuộc, ASUS‏‏ ‏‏Zenbook 14‏‏ thế hệ mới lại mang đến một làn gió khác biệt với hai lựa chọn màu sắc lấy cảm hứng từ thiên nhiên: Hồng San Hô (Komodo Coral) và Băng Bắc Cực (Arctic Blue).‏

‏Hồng San Hô gợi liên tưởng đến những bãi cát hồng nổi tiếng tại Indonesia, mang sắc thái ấm áp, trẻ trung và nổi bật. Trong khi đó, Băng Bắc Cực lại tạo cảm giác trong trẻo, thanh lịch, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tĩnh lặng của những vùng băng giá.‏

‏Điểm thú vị nằm ở cách ASUS xử lý màu sắc theo phong cách tone-sur-tone. Không chỉ dừng lại ở phần nắp máy, màu sắc còn được phối đồng bộ từ logo, thân máy đến bàn phím, tạo nên tổng thể hài hòa và có chủ đích. Với người trẻ yêu thích sự khác biệt, một chiếc laptop có màu sắc hợp gu đôi khi cũng mang lại cảm giác hào hứng mỗi khi mở máy bắt đầu ngày mới.‏

‏Ceraluminum: Chất liệu tạo nên trải nghiệm khác biệt ngay từ lần chạm đầu tiên‏

‏Nếu màu sắc tạo ấn tượng bằng thị giác, chất liệu lại là yếu tố khiến Zenbook 14 trở nên đặc biệt khi trực tiếp cầm trên tay. ASUS sử dụng Ceraluminum, ‏‏đây là vật liệu ‏‏đặc biệt ‏‏được ASUS nghiên cứu. ‏‏Thông qua quá trình xử lý nhôm bằng dòng điện trong môi trường nước khoáng, bề mặt kim loại được chuyển hóa để mang đặc tính của gốm công nghệ cao.‏

‏Thay vì cảm giác trơn lạnh quen thuộc của kim loại thông thường, Ceraluminum sở hữu kết cấu nhám nhẹ, lì mịn và dễ chịu khi chạm vào. Quá trình chế tác cũng tạo nên những biến đổi nhỏ về sắc độ và kết cấu, khiến bề mặt mỗi sản phẩm có nét riêng.‏

‏Đáng chú ý, Ceraluminum không đơn thuần được lựa chọn vì yếu tố thẩm mỹ. Theo công bố của ASUS, vật liệu này có độ cứng gấp ba lần nhôm anodized thông thường và chịu được hơn 18.000 lần ma sát tại cùng một vị trí trong thử nghiệm. Bề mặt cũng có khả năng hạn chế bám dấu vân tay, chống bám bẩn và dễ vệ sinh hơn, phù hợp với một thiết bị được mang theo và sử dụng thường xuyên.‏

‏Sự kết hợp giữa vẻ ngoài tinh tế và độ bền giúp Zenbook 14 không chỉ đẹp khi mới sở hữu mà còn hướng đến khả năng đồng hành lâu dài.‏

‏Mỏng nhẹ 1,1 kg, linh hoạt trong mọi không gian‏

‏Một chiếc laptop đẹp sẽ càng có sức hút nếu không khiến người dùng phải đắn đo mỗi lần mang theo. Với Zenbook 14, ASUS tiếp tục theo đuổi triết lý thiết kế mỏng nhẹ đặc trưng của dòng Zenbook.‏

‏Máy có trọng lượng từ 1,1 kg. Thân máy gọn gàng giúp người dùng dễ dàng đặt vào balô hoặc túi xách để di chuyển giữa văn phòng, trường học, quán cà phê hay những chuyến đi ngắn ngày.‏

‏Không gian hiển thị cũng được ASUS chăm chút với màn hình 14 inch ASUS Lumina OLED. Riêng phiên bản Intel sở hữu độ phân giải 3K, tần số quét 120Hz, mang đến hình ảnh sắc nét, màu sắc sống động và chuyển động mượt mà. Tỷ lệ màn hình 16:10 cùng viền mỏng giúp tối ưu không gian hiển thị, trong khi công nghệ OLED tái hiện màu đen sâu và độ tương phản cao.‏

‏Đẹp và mỏng nhẹ nhưng vẫn đủ sức đồng hành cả ngày dài‏

‏Ngoại hình có thể là lý do khiến người dùng chú ý đến Zenbook 14, nhưng khả năng đáp ứng công việc mới là yếu tố quyết định giá trị sử dụng lâu dài.‏

‏Ở phiên bản Intel, Zenbook 14 được trang bị vi xử lý Intel Core Ultra Series 3, bộ nhớ RAM lên đến 24GB, đáp ứng nhu cầu đa nhiệm, xử lý tài liệu, làm việc với nhiều ứng dụng và sáng tạo nội dung thường ngày. Trong khi đó, phiên bản Snapdragon X hướng đến khả năng vận hành tiết kiệm năng lượng, phù hợp với những người ưu tiên sự yên tĩnh và tính linh hoạt. Cả hai phiên bản đều thuộc nhóm Copilot+ PC, tích hợp NPU chuyên dụng để hỗ trợ các tính năng AI trên Windows.‏

‏Thời lượng pin cũng là điểm cộng đáng chú ý. Theo công bố của ASUS, Zenbook 14 có thể đạt đến 18 giờ lướt web liên tục và 29-30 giờ phát video tùy phiên bản trong điều kiện thử nghiệm của hãng. Nhờ đó, người dùng có thêm sự chủ động khi làm việc bên ngoài, học tập hoặc di chuyển mà không phải thường xuyên tìm kiếm ổ cắm điện.‏

‏Từ thiết kế Ceraluminum khác biệt, hai gam màu mang dấu ấn riêng đến kiểu dáng mỏng nhẹ và nền tảng phần cứng hiện đại, ASUS Zenbook 14 cho thấy một chiếc laptop ngày nay có thể đáp ứng nhiều hơn những kỳ vọng về công nghệ. Bởi đôi khi, điều khiến chúng ta muốn sở hữu một thiết bị không chỉ là những gì nó làm được, mà còn là cảm giác yêu thích ngay từ lần đầu nhìn thấy và chạm vào.‏

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