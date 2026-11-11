Người dùng iPhone cũ bất ngờ có tin vui

Với những người đang dùng iPhone chỉ có 128GB dung lượng lưu trữ, đây chính là thông tin đáng chú ý.

Với những người đang sử dụng iPhone có bộ nhớ trong 128GB, việc quản lý dung lượng lưu trữ luôn là vấn đề đáng quan tâm.

Sau một thời gian sử dụng, ảnh, video, ứng dụng và dữ liệu hệ thống có thể nhanh chóng lấp đầy bộ nhớ, khiến thiết bị không còn đủ không gian để cài đặt ứng dụng mới hoặc cập nhật iOS. Đáng chú ý, một ứng dụng mặc định của Apple là Maps (Bản đồ) cũng có thể trở thành nguyên nhân khiến iPhone thiếu dung lượng.

Theo TechRadar, một người dùng iPhone 14 Plus phát hiện ứng dụng này chiếm tới 13,93 GB bộ nhớ, tương đương gần 14 GB. Đây là con số không nhỏ, đặc biệt với những thiết bị chỉ có 128GB dung lượng lưu trữ.

Apple Maps được ghi nhận có thể chiếm gần 14GB bộ nhớ iPhone, trở thành nỗi lo với người dùng các thiết bị 128GB cũ. (Ảnh: Minh Đức)

Thông thường, Apple Maps sử dụng bộ nhớ để lưu dữ liệu bản đồ, thông tin địa điểm và những nội dung phục vụ hoạt động tìm kiếm, chỉ đường. Người dùng cũng có thể chủ động tải bản đồ ngoại tuyến của một khu vực để sử dụng khi không có kết nối Internet.

Tuy nhiên, trong trường hợp được TechRadar ghi nhận, dung lượng ứng dụng vẫn không giảm dù chủ nhân thiết bị đã xóa toàn bộ bản đồ ngoại tuyến và dữ liệu Documents & Data. Một số người dùng khác cũng phản ánh tình trạng tương tự trên Reddit và diễn đàn hỗ trợ của Apple.

Để kiểm tra Apple Maps có đang chiếm dụng bộ nhớ bất thường hay không, người dùng có thể vào Cài đặt (Settings), chọn Cài đặt chung (General), sau đó truy cập Dung lượng iPhone (iPhone Storage). Tại đây, thiết bị sẽ hiển thị dung lượng mà từng ứng dụng đang sử dụng.

Nếu phát hiện Apple Maps chiếm nhiều GB bất thường, người dùng có thể thử một số cách xử lý trước khi nghĩ đến việc khôi phục toàn bộ thiết bị.

Đầu tiên, hãy kiểm tra và xóa những bản đồ ngoại tuyến không còn cần thiết. Người dùng mở Apple Maps, nhấn vào ảnh đại diện bên cạnh thanh tìm kiếm, chọn Bản đồ ngoại tuyến (Offline Maps). Danh sách các khu vực đã tải xuống cùng dung lượng tương ứng sẽ xuất hiện, cho phép xóa trực tiếp những bản đồ không còn sử dụng.

Ngoài ra, Apple cung cấp tính năng Tối ưu hóa dung lượng (Optimize Storage), giúp tự động xóa những bản đồ ngoại tuyến không còn được sử dụng sau một khoảng thời gian.

Nếu cách trên không hiệu quả, người dùng có thể thử xóa dữ liệu Vị trí quan trọng và Tuyến đường (Significant Locations & Routes) trong phần Dịch vụ định vị (Location Services).

Trong trường hợp dung lượng vẫn không được giải phóng, phương án triệt để hơn là sao lưu dữ liệu, xóa toàn bộ nội dung và cài đặt iPhone, sau đó khôi phục từ bản sao lưu. Theo TechRadar, sau khi thực hiện quy trình này, dung lượng Apple Maps trên chiếc iPhone 14 Plus nói trên đã giảm từ 13,93 GB xuống còn khoảng 68,7 MB.

Một lựa chọn khác dành cho những người không có nhu cầu sử dụng ứng dụng là xóa hoàn toàn Apple Maps khỏi iPhone. Theo tài liệu hỗ trợ của Apple, Maps nằm trong danh sách ứng dụng mặc định có thể gỡ bỏ trên các thiết bị chạy iOS 14 trở lên. Khi cần sử dụng lại, người dùng có thể tải ứng dụng từ App Store.

Theo TechRadar

https://kenh14.vn/nguoi-dung-iphone-cu-bat-ngo-co-tin-vui-215261111203858708.chn