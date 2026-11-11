Tất cả người dân có thẻ Bảo hiểm y tế chú ý thông báo mới nhất từ BHXH Việt Nam

Người dân đang tham gia BHYT cần cảnh giác trước cảnh báo mới từ BHXH Việt Nam.

Ngày 11/11, BHXH Việt Nam phát đi cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ bảo hiểm xã hội (BHXH), lợi dụng các chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), hoàn trả tiền đóng BHYT để dụ người dân cung cấp thông tin cá nhân, thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo BHXH Việt Nam, thời gian gần đây, BHXH tỉnh Đồng Tháp liên tục tiếp nhận phản ánh về việc người dân nhận được cuộc gọi từ các số điện thoại lạ. Những người này tự xưng là viên chức BHXH, thông báo người nghe thuộc diện được cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu hoặc được hoàn trả tiền đóng BHYT.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không cung cấp ảnh căn cước, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo và mạng xã hội. (Nguồn: Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ)

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân thực hiện thủ tục "cập nhật thông tin cá nhân", "xác minh hồ sơ" để được giải quyết quyền lợi. Một số trường hợp còn được hướng dẫn tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện các thao tác trực tiếp trên điện thoại.

Đáng chú ý, người gọi còn cung cấp địa chỉ trụ sở BHXH tỉnh Đồng Tháp tại số 152H, đường Lý Thường Kiệt, phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp, nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, BHXH Việt Nam nhấn mạnh việc đối tượng nắm được địa chỉ chính xác của cơ quan BHXH không đồng nghĩa cuộc gọi đó là hợp pháp.

6 số điện thoại được người dân phản ánh có dấu hiệu mạo danh BHXH

Cụ thể, các số điện thoại được người dân cung cấp khi phản ánh gồm: 0833992183, 0981790413, 0592043938, 0766094290, 0592045205 và 0768219744.

Trong đó, người sử dụng số điện thoại 0981790413 tự xưng tên An, hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh và thực hiện các thao tác trên tài khoản cá nhân.

BHXH Việt Nam khuyến cáo người dân không gọi lại, không làm theo hướng dẫn từ các số điện thoại nói trên. Đồng thời, cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hoặc lời mời kết bạn Zalo từ người lạ tự nhận là cán bộ BHXH, thông báo về quyền lợi BHYT và yêu cầu xử lý thủ tục gấp.

Theo cơ quan BHXH, các đối tượng thường sử dụng một số thủ đoạn như yêu cầu người dân gửi ảnh căn cước công dân, cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu hoặc mã OTP. Một số trường hợp còn gửi đường link, mã QR, tệp cài đặt ứng dụng có đuôi ".apk", yêu cầu chia sẻ màn hình hoặc cho phép điều khiển điện thoại từ xa.

Đây là những dấu hiệu tiềm ẩn nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu cá nhân, chiếm quyền kiểm soát thiết bị và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

BHXH khẳng định không thu phí khi giải quyết quyền lợi BHYT

Trước tình trạng trên, BHXH Việt Nam khẳng định việc cấp thẻ BHYT theo chính sách an toàn khu và hoàn trả tiền đóng BHYT cho người đủ điều kiện đều được thực hiện theo quy định, thông qua quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH.

Người dân không phải nộp phí, chuyển tiền cho cá nhân tự xưng là cán bộ BHXH, cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc hoặc cung cấp mã OTP để được giải quyết những quyền lợi này.

Cơ quan BHXH khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp ảnh căn cước công dân, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu và mã OTP cho người lạ qua điện thoại, tin nhắn, Zalo hoặc mạng xã hội. Không truy cập đường link, quét mã QR, tải tệp hay cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc theo hướng dẫn của người gọi.

Đối với các ứng dụng VssID, VNeID, người dân chỉ nên tải từ kho ứng dụng chính thức Google Play hoặc App Store và kiểm tra kỹ thông tin ứng dụng trước khi cài đặt. Không chia sẻ màn hình hoặc cho phép người lạ điều khiển điện thoại từ xa dưới bất kỳ hình thức nào để thực hiện thủ tục BHXH, BHYT.

Cần làm gì khi nhận cuộc gọi hoặc đã cung cấp thông tin cho đối tượng lừa đảo?

BHXH Việt Nam khuyến nghị, khi nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn có dấu hiệu mạo danh, người dân cần dừng trao đổi và chủ động liên hệ cơ quan BHXH cơ sở gần nhất hoặc gọi Tổng đài chăm sóc khách hàng BHXH Việt Nam qua số 1900 9068 để xác minh thông tin.

Trường hợp đã lỡ cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc cài đặt ứng dụng lạ, người dân cần nhanh chóng ngắt kết nối mạng trên điện thoại. Đồng thời, sử dụng một thiết bị khác để liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức hoặc đến trực tiếp quầy giao dịch, đề nghị khóa và bảo vệ tài khoản.

Người dân cũng cần trình báo Công an xã, phường hoặc cơ quan Công an gần nhất, đồng thời thông báo cho cơ quan BHXH để được hỗ trợ xử lý.

BHXH Việt Nam nhấn mạnh, người tham gia BHYT cần chủ động xác minh mọi thông tin liên quan đến quyền lợi và thủ tục bảo hiểm thông qua các kênh chính thức. Đặc biệt, không làm theo yêu cầu cung cấp thông tin, chuyển tiền hoặc cài đặt ứng dụng từ những cuộc gọi chưa được xác thực, tránh nguy cơ mất tài sản và lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Theo Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ

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