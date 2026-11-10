Những chiếc iPhone cũ đáng mua nhất lúc này

Dòng iPhone 18 tại Việt Nam hiện chỉ có bản Pro, giá từ 38,999 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều mẫu iPhone cũ đã giảm 8 - 14 triệu đồng so với giá máy mới cùng dòng hoặc giá lên kệ ban đầu.

Apple giới thiệu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và chiếc iPhone gập đầu tiên mang tên iPhone Duo vào rạng sáng 10/09/2026 (giờ Việt Nam). Hai mẫu Pro mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/09/2026, giá khởi điểm lần lượt 38,999 triệu đồng và 41,999 triệu đồng cho bản 256GB. Khác với mọi năm, iPhone 18 bản tiêu chuẩn không có mặt trong đợt ra mắt này.

Theo nhiều nguồn tin từ chuỗi cung ứng, iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air 2 có thể ra mắt vào mùa xuân năm 2027, khoảng tháng 3. Apple chưa xác nhận lịch này. Vì vậy, trong dịp cuối năm 2026 và Tết Đinh Mùi (06/02/2027), người muốn mua iPhone bản thường thế hệ mới nhất chỉ có lựa chọn là iPhone 17, mẫu máy ra mắt từ tháng 9/2025.

Dựa trên bảng giá của các hệ thống bán lẻ có bảo hành trong tháng 10/2026, có 5 mẫu iPhone cũ đáng cân nhắc nhất lúc này khi vẫn đảm bảo nhiều tính năng cao cấp, hiệu năng tốt và giá rẻ hơn rõ rệt so với máy mới.

iPhone 17

Với người đang chờ iPhone 18 bản thường, iPhone 17 là phương án thay thế sát nhất. Bản 256GB đã qua sử dụng hiện có giá khoảng 19,9 - 23,6 triệu đồng, trong đó máy trầy đẹp có giá thấp nhất khoảng 19,899 triệu đồng và máy like new từ khoảng 20,499 triệu đồng. Theo các nguồn tin, iPhone 18 bản thường sẽ giữ nguyên thiết kế, nên mua iPhone 17 lúc này không khiến người dùng bị tụt lại quá nhiều.

Điểm đáng giá nhất của iPhone 17 là màn hình 6,3 inch có tần số quét 120Hz và chế độ màn hình luôn bật, hai tính năng trước đây chỉ có trên dòng Pro. Máy dùng chip A19, camera chính 48MP đi kèm camera góc siêu rộng 48MP, camera trước 18MP và hỗ trợ sạc nhanh có dây 40W. Bộ nhớ khởi điểm 256GB cũng đủ cho phần lớn người dùng mà không cần nâng cấp.

Hạn chế của iPhone 17 cũ nằm ở giá. Máy mới có giá niêm yết 24,99 triệu đồng, giá bán thực tế ngày 07/10/2026 là 25,49 triệu đồng, nên máy cũ chỉ rẻ hơn khoảng 1,4 - 5,1 triệu đồng. Nếu chênh lệch dưới 2 triệu đồng, mua máy mới còn nguyên 12 tháng bảo hành có thể là lựa chọn hợp lý hơn. iPhone 17 phù hợp với người cần máy nhỏ gọn, dùng lâu dài và không có nhu cầu zoom xa.

iPhone 16 Pro Max

Kể từ khi iPhone 18 Pro lên kệ, iPhone 16 Pro Max cũ đã giảm mạnh và hiện ở cùng tầm giá với iPhone 17. Bản 256GB đã qua sử dụng có giá khoảng 23 - 26,5 triệu đồng, thấp hơn giá mở bán 34,99 triệu đồng từ 8,5 đến 12 triệu đồng. Máy có ngoại hình 95 - 98% giá khoảng 22,8 - 23,5 triệu đồng, máy like new 99% khoảng 23,9 - 24,5 triệu đồng, còn bản 1TB cũ khoảng 26 - 27,5 triệu đồng.

Ở mức giá thấp nhất, iPhone 16 Pro Max cũ chỉ đắt hơn iPhone 17 cũ khoảng 3 triệu đồng nhưng có nhiều trang bị cao cấp hơn. Máy có màn hình OLED 6,9 inch, độ phân giải 2.868 x 1.320 pixel, 120Hz và độ sáng tối đa 2.000 nit. Cụm ba camera gồm camera chính 48MP, camera góc siêu rộng 48MP và camera tele 12MP zoom quang học 5x có chống rung, quay video 4K Dolby Vision 120 khung hình/giây. Máy còn có nút Camera Control, khung titan và chip A18 Pro.

Đổi lại, iPhone 16 Pro Max lớn và nặng, khó dùng một tay. Máy ra mắt năm 2024 nên pin đã trải qua gần 2 năm sử dụng, người mua cần kiểm tra kỹ tình trạng pin trước khi chốt. Mẫu này phù hợp với người hay chụp ảnh, quay video, xem phim, chơi game và muốn trải nghiệm Pro Max với ngân sách dưới 27 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max

Với người muốn cấu hình mạnh nhưng không muốn trả hơn 40 triệu đồng, iPhone 17 Pro Max cũ là lựa chọn đáng chú ý nhất. Bản 256GB đã qua sử dụng có giá khoảng 27,5 - 31,2 triệu đồng, rẻ hơn iPhone 18 Pro Max mới cùng dung lượng (41,999 triệu đồng) khoảng 10,8 - 14,5 triệu đồng, và thấp hơn giá lên kệ 37,999 triệu đồng khoảng 6,8 - 10,5 triệu đồng.

Apple đã ngừng bán iPhone 17 Pro Max trên Apple Store Online Việt Nam khi iPhone 18 Pro ra mắt, nên máy cũ và hàng tồn kho tại đại lý là nguồn chính còn lại. Máy chỉ kém một thế hệ so với dòng Pro mới, dùng chip A19 Pro, RAM 12GB, màn hình 6,9 inch, cả ba camera sau đều 48MP với camera tele zoom quang 4x. Máy có buồng hơi tản nhiệt giúp duy trì hiệu năng khi chơi game lâu và sạc nhanh 40W. Vì mới ra mắt được khoảng 14 tháng, phần lớn máy cũ trên thị trường vẫn còn đẹp và pin còn tốt.

Đây là mẫu đắt nhất trong danh sách. Một số người dùng phản ánh khung nhôm của dòng 17 Pro dễ trầy xước, móp ở các cạnh và quanh cụm camera, nên người mua cần xem kỹ ngoại hình dưới ánh sáng tốt trước khi thanh toán.

iPhone Air

Trong 5 mẫu, iPhone Air có mức mất giá đáng chú ý nhất. Bản 256GB đã qua sử dụng có giá khoảng 18,9 - 20,1 triệu đồng, trong khi giá lên kệ tại Việt Nam năm 2025 là 31,99 triệu đồng, tức máy đã mất khoảng 12 - 13 triệu đồng sau hơn một năm. Máy mới hiện cũng chỉ còn khoảng 23,19 triệu đồng.

iPhone Air dày 5,6 mm, là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay. Máy có màn hình 6,5 inch 120Hz, khung titan và dùng chip A19 Pro giống dòng Pro đời 2025. Với khoảng 19 triệu đồng, người mua có một thiết kế khác biệt cùng con chip cao cấp, với giá còn thấp hơn iPhone 17 cũ.

Cái giá của sự mỏng nhẹ là iPhone Air chỉ có một camera sau 48MP, không có camera góc siêu rộng và camera tele, thời lượng pin cũng thấp hơn các mẫu còn lại. Thế hệ kế nhiệm iPhone Air 2 được cho là sẽ ra mắt vào năm 2027, thông tin này chưa được Apple xác nhận. iPhone Air phù hợp với người ưu tiên thiết kế, thích máy nhẹ, chủ yếu dùng mạng xã hội, làm việc và chụp ảnh cơ bản.

iPhone 15 Pro

Ở phân khúc khoảng 15 triệu đồng, iPhone 15 Pro là mẫu iPhone Pro rẻ nhất hỗ trợ Apple Intelligence. Máy đã qua sử dụng có giá khoảng 14,2 - 15,5 triệu đồng cho bản 128GB và 15,5 - 17 triệu đồng cho bản 256GB, chỉ còn khoảng một nửa so với giá lên kệ 28,99 triệu đồng năm 2023.

Dù đã ra mắt hơn 3 năm, iPhone 15 Pro vẫn có cấu hình đủ dùng: chip A17 Pro, khung titan, màn hình 6,1 inch 120Hz, camera chính 48MP kèm camera tele zoom quang 3x, nút Action và cổng USB-C. Kích thước nhỏ gọn cũng giúp máy dễ cầm nắm hơn các mẫu Pro Max.

Điểm yếu lớn nhất của iPhone 15 Pro cũ là pin. Người mua nên ưu tiên máy đã thay pin chính hãng hoặc có tình trạng pin cao, đồng thời kiểm tra lịch sử thay linh kiện. Nếu ngân sách thấp hơn nữa, iPhone 16e 128GB cũ có giá khoảng 12,8 - 13,2 triệu đồng và là mẫu rẻ nhất hỗ trợ Apple Intelligence, đổi lại máy chỉ có một camera sau và màn hình 60Hz.