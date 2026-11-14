Jensen Huang lừa dối lãnh đạo về quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc?

Cựu CEO Nvidia, ông Jensen Huang, bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho lãnh đạo để che giấu quan hệ ngoài luồng với nữ doanh nhân Trung Quốc.

Theo Reuters, cựu Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia Jensen Huang bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty về mối quan hệ với nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang. Những người bị ông Huang đánh lừa bao gồm cố vấn pháp lý trưởng Tim Teter và Giám đốc tiếp thị Alison Wagonfeld.

Theo các nguồn tin, trong mùa thu năm 2025 và tháng 10/2026, khi báo chí đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa Jensen Huang với Alice Huang và công ty Megaspeed International, ông Huang nhiều lần khẳng định những cuộc tiếp xúc đều là hoạt động kinh doanh thông thường.

Trong hai tin nhắn riêng biệt vào tháng 10, ông Huang giải thích với các lãnh đạo Nvidia rằng những lần gặp gỡ Alice Huang chỉ đơn thuần là hoạt động giao dịch với khách hàng. Ông cũng khẳng định các tương tác với Megaspeed không có gì bất thường.

Jensen Huang bị cáo buộc cung cấp thông tin sai lệch cho nhiều lãnh đạo cấp cao của công ty về mối quan hệ với Alice Huang. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, theo Reuters, Jensen Huang thực tế có quan hệ ngoài luồng với Alice Huang, cựu lãnh đạo cấp cao của Megaspeed International, đồng thời là khách hàng của Nvidia. Họ của hai người trùng nhau nhưng không có quan hệ họ hàng.

Đáng chú ý, Alice Huang bị giới chức Mỹ điều tra vì nghi vấn hoạt động gián điệp cho Trung Quốc. Nước này ngay lập tức bác bỏ, gọi đó là những cáo buộc vô căn cứ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Quách Gia Côn nhấn mạnh các thông tin này là nỗ lực nhằm bôi nhọ Trung Quốc.

Hiện chưa rõ mối quan hệ giữa hai người bắt đầu trở nên thân mật từ thời điểm nào. Tuy nhiên, những bức ảnh được Reuters xác minh cho thấy Jensen Huang và Alice Huang từng xuất hiện cùng nhau tại Mỹ, Trung Quốc và một số địa điểm khác từ tháng 12/2023.

Vụ bê bối khiến sự nghiệp của Jensen Huang, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất ngành công nghiệp bán dẫn, sụp đổ nhanh chóng. Ngày 12/11, ông từ chức, rời khỏi vị trí CEO của Nvidia. Trước đó, ông công khai xin lỗi vì không chung thủy với vợ và khiến công ty thất vọng, nhưng không trực tiếp nhắc đến Alice Huang.

Bê bối trở nên nghiêm trọng hơn khi New York Times đưa tin ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với một nhân viên Nvidia. Reuters sau đó tiết lộ ông còn có mối quan hệ thân mật với một nhân viên khác của tập đoàn.

Bê bối diễn ra trong bối cảnh giá trị thị trường Nvidia lao dốc. Cổ phiếu công ty giảm hơn 30% so với mức đóng cửa cao kỷ lục ngày 6/10, khiến hơn 1.800 tỷ USD vốn hóa thị trường bị xóa sổ.