Ca sĩ Việt chứng kiến mẹ bị suy đa tạng hôn mê sâu, viết thư tay gửi vào phòng bệnh suốt 4 tháng mong mẹ tỉnh lại

Suốt gần 4 tháng mẹ hôn mê vì biến chứng sốt xuất huyết nặng, anh vẫn đều đặn viết thư tay gửi vào phòng bệnh, mong mẹ sớm tỉnh lại.

Kim Jae Bin sinh năm 2008, mang hai dòng máu Việt – Hàn. Anh từng được khán giả biết đến qua các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi như The Voice Kids 2019 và Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí. Sau những dấu ấn ban đầu, nam ca sĩ có khoảng thời gian khá im ắng để tập trung cho việc học tại Nhạc viện TP.HCM, theo chuyên ngành Thanh nhạc nhẹ, hòa âm phối khí, đồng thời thử sức với sáng tác.

Năm 2026, Kim Jae Bin trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn khi đăng ký tham gia Sao Mai. Anh trở thành thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 16 của cuộc thi, gây chú ý bởi màu sắc âm nhạc trẻ trung và khả năng trình diễn. Tuy nhiên, điều khiến nhiều khán giả xúc động khi tìm hiểu về nam ca sĩ lại là câu chuyện gia đình phía sau hành trình theo đuổi nghệ thuật.

Kim Jae Bin sinh năm 2008, mang hai dòng máu Việt – Hàn. Ảnh: FBNV

Anh từng được khán giả biết đến qua các chương trình âm nhạc dành cho thiếu nhi như The Voice Kids 2019 và Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng nhí. Ảnh: FBNV

Năm 2026, Kim Jae Bin trở lại với hình ảnh trưởng thành hơn khi đăng ký tham gia Sao Mai.

Tại Sao Mai 2026, Kim Jae Bin đã dừng chân ở liveshow 3. Dù chưa thể tiến sâu hơn trong cuộc thi, hành trình của nam ca sĩ trẻ vẫn nhận được sự quan tâm nhờ tinh thần nghiêm túc với âm nhạc và câu chuyện tình cảm dành cho gia đình. Ở tuổi 18, Kim Jae Bin đang từng bước xây dựng con đường nghệ thuật riêng. Phía sau những lần đứng trên sân khấu là hành trình trưởng thành với không ít biến cố.

Ở tuổi 18, Kim Jae Bin đang từng bước xây dựng con đường nghệ thuật riêng. Ảnh: FBNV

Tháng 6/2025, gia đình Kim Jae Bin trải qua biến cố lớn khi mẹ anh bị suy đa tạng do biến chứng sốt xuất huyết nặng. Mẹ anh phải điều trị tại phòng chăm sóc tích cực của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM), rơi vào tình trạng hôn mê sâu gần 4 tháng và bị liệt trong khoảng nửa năm.

Nhớ lại quãng thời gian này, Kim Jae Bin từng chia sẻ cảm giác day dứt vì nghĩ rằng bản thân có liên quan đến việc mẹ mắc bệnh. Khi đó, anh thường xuyên đi học và đi diễn tại TP.HCM, trong khi gia đình sống ở Bình Dương. Có những hôm kết thúc công việc vào khoảng 9-10 giờ tối, nam ca sĩ mới bắt đầu trở về nhà và đến nửa đêm mới có mặt. Mẹ thường thức khuya ngồi chờ con trai về, khiến anh tự trách rằng việc mẹ chờ mình có thể đã khiến bà bị muỗi đốt.

Trong những ngày mẹ nằm viện, Jae Bin vẫn duy trì việc học và đi hát. Mỗi buổi tối, anh đến bệnh viện hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ nhưng không thể trực tiếp vào phòng bệnh. Không biết làm gì hơn để thể hiện tình yêu thương và động viên mẹ, chàng trai trẻ chọn cách viết thư tay rồi nhờ người thân gửi vào phòng.

Tháng 6/2025, gia đình Kim Jae Bin trải qua biến cố lớn khi mẹ anh bị suy đa tạng do biến chứng sốt xuất huyết nặng. Ảnh: FBNV

Đều đặn mỗi ngày, những lá thư nhỏ được gửi đến người mẹ đang nằm trên giường bệnh. Trong đó là tình cảm, sự mong mỏi và lời động viên của người con trai dành cho mẹ. Suốt gần 4 tháng, khi chị Yến chưa thể tỉnh lại để đọc những dòng chữ ấy, Jae Bin vẫn tiếp tục viết với hy vọng mẹ có thể sớm vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Nam ca sĩ từng chia sẻ rằng khoảnh khắc mẹ tỉnh lại mang đến cho anh cảm xúc rất khó diễn tả. Anh vừa vui mừng vì mẹ đã tỉnh, vừa đau lòng khi chứng kiến sức khỏe của bà vẫn còn rất yếu.