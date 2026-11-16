MC nổi tiếng VTV mắc đa nang buồng trứng: 40 tuổi bầu tự nhiên, chồng lo lắng đến stress nhưng cái kết đầy viên mãn

Từng trải qua hành trình tìm con nhiều khó khăn vì mắc hội chứng buồng trứng đa nang, nữ MC nổi tiếng VTV bất ngờ mang thai tự nhiên ở tuổi 40.

Đặng Quỳnh Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình thể thao và giải trí của Đài Truyền hình Việt Nam. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, phong thái tự tin cùng lối dẫn chương trình duyên dáng, cô từng được đánh giá là một trong những nữ MC nổi bật của VTV.

Ít ai biết rằng, Quỳnh Chi tốt nghiệp ngành Luật tại Học viện Ngoại giao trước khi bén duyên với công việc truyền hình. Trong những năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua các chương trình như Bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao và The Remix.

Năm 2015, người đẹp từng lọt Top 5 đề cử MC ấn tượng tại VTV Awards, khẳng định sức hút với khán giả. Sau nhiều năm gắn bó với công việc dẫn chương trình, Quỳnh Chi dần chuyển hướng sang lĩnh vực thiết kế và kinh doanh thời trang, đặc biệt là các sản phẩm váy cưới.

Đặng Quỳnh Chi là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều chương trình. Ảnh: FBNV

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, cô ghi dấu ấn qua các chương trình như Bản tin Thể thao 24/7, Nhịp đập 360 độ thể thao và The Remix. Ảnh: FBNV

Trái với sự nghiệp khá thuận lợi, chuyện tình cảm của Quỳnh Chi từng trải qua không ít thăng trầm. Nữ MC thừa nhận có giai đoạn bản thân chịu nhiều tổn thương, mất niềm tin vào tình yêu và không còn quá kỳ vọng vào việc lập gia đình. Tuy nhiên, cuộc sống của cô dần thay đổi khi gặp Quang Duy, người đàn ông sau này trở thành bạn đời của mình.

Theo chia sẻ của Quỳnh Chi, ông xã là người ấm áp, biết lắng nghe, luôn quan tâm và thấu hiểu những điều cô từng trải qua. Đặc biệt, khi biết bạn gái gặp khó khăn trong chuyện sinh con, anh không đặt áp lực mà lựa chọn đồng hành, động viên và cùng cô tìm giải pháp phù hợp.

Quỳnh Chi cho biết bản thân được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang từ tuổi dậy thì, thường xuyên gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Khi bước qua tuổi 35, nữ MC càng lo lắng về khả năng sinh sản, thậm chí từng nghĩ đến việc nhận con nuôi vì sợ không có cơ hội làm mẹ. Sau hơn một năm cố gắng mang thai tự nhiên nhưng chưa thành công, Quỳnh Chi và Quang Duy quyết định tìm đến bác sĩ để được hỗ trợ sinh sản. Cuối cùng, cô cũng đón nhận tin vui sau quãng thời gian dài mong ngóng. Nữ MC từng chia sẻ đã bật khóc trong vòng tay chồng khi biết mình mang thai, bởi ước mơ làm mẹ tưởng chừng rất xa vời cuối cùng cũng trở thành hiện thực.

Trái với sự nghiệp khá thuận lợi, chuyện tình cảm của Quỳnh Chi từng trải qua không ít thăng trầm. Ảnh: FBNV

Cuối cùng, cô cũng đón nhận tin vui sau quãng thời gian dài mong ngóng. Ảnh: FBNV

Quỳnh Chi cho biết bản thân được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang từ tuổi dậy thì, thường xuyên gặp tình trạng rối loạn kinh nguyệt. Ảnh: FBNV

Tháng 10/2024, Quỳnh Chi và Quang Duy tổ chức lễ vu quy cùng tiệc cưới tại Hà Nội, khi nữ MC đang mang thai con đầu lòng. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt đặc biệt trong cuộc sống của cô khi vừa chính thức xây dựng tổ ấm, vừa chuẩn bị đón thành viên mới. Tháng 1/2025, Quỳnh Chi hạ sinh con gái đầu lòng bằng phương pháp sinh mổ tại một bệnh viện ở Hà Nội. Em bé nặng 3,3 kg, được đặt tên thân mật là Mật Mật. Sau nhiều năm lo lắng về khả năng sinh sản, sự xuất hiện của con gái mang đến niềm hạnh phúc lớn cho hai vợ chồng, đồng thời mở ra hành trình hoàn toàn mới trong cuộc sống của nữ MC.

Sau khi sinh con, Quỳnh Chi dần thích nghi với vai trò làm mẹ và lịch sinh hoạt xoay quanh việc chăm sóc em bé. Cô từng thừa nhận cuộc sống thay đổi đáng kể khi không còn chỉ tập trung vào công việc và những kế hoạch cá nhân. May mắn, nữ MC luôn có sự đồng hành của ông xã cùng gia đình hai bên. Trong những chia sẻ về hôn nhân, Quỳnh Chi cho biết chồng không chỉ là người bạn đời mà còn là điểm tựa tinh thần, luôn quan tâm đến sức khỏe và cảm xúc của cô, đặc biệt trong giai đoạn mang thai và sau sinh.

Tháng 10/2024, Quỳnh Chi và Quang Duy tổ chức lễ vu quy cùng tiệc cưới tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Tháng 10/2026, Quỳnh Chi bất ngờ tiết lộ đang mang thai con thứ hai ở tuổi 40. Đáng chú ý, lần mang thai này hoàn toàn tự nhiên, trong khi trước đó vợ chồng cô từng phải nhờ đến phương pháp hỗ trợ sinh sản mới có con đầu lòng. Thời điểm công khai tin vui, Quỳnh Chi đã bước sang tháng thứ sáu thai kỳ, còn con gái Mật Mật mới 21 tháng tuổi. Vì chưa có kế hoạch sinh thêm em bé trong thời gian gần, tin vui này khiến cuộc sống của cả gia đình có nhiều thay đổi ngoài dự tính.

Đáng nói, phản ứng của ông xã Quang Duy khi biết tin vợ mang thai lần hai cũng khiến nhiều người chú ý. Quỳnh Chi tiết lộ chồng thậm chí bị stress vì quá lo lắng cho sức khỏe của cô. Trước đó, nữ MC mới trải qua ca sinh mổ đầu tiên, thể trạng chưa hoàn toàn hồi phục và chỉ vừa quay trở lại công việc chưa lâu.

Việc mang thai lần hai khi con gái lớn còn nhỏ khiến Quang Duy lo vợ phải đối diện với nhiều áp lực về sức khỏe, tinh thần và trách nhiệm chăm sóc gia đình. Trong khi đó, bản thân Quỳnh Chi cũng có phần sợ hãi vì chưa chuẩn bị kỹ lưỡng như lần mang thai đầu tiên. Sau nhiều năm tập trung cho sự nghiệp truyền hình và thời trang, Quỳnh Chi hiện ưu tiên vun vén tổ ấm, chăm sóc con gái và chuẩn bị chào đón thành viên thứ tư của gia đình.

Tháng 10/2026, Quỳnh Chi bất ngờ tiết lộ đang mang thai con thứ hai ở tuổi 40. Ảnh: FBNV

Tin vui đến ngoài dự tính khiến cô vừa hạnh phúc vừa lo lắng, trong khi ông xã thậm chí bị stress vì sợ sức khỏe của vợ chưa hồi phục hoàn toàn sau lần sinh đầu. Ảnh: FBNV