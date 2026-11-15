Điền Hi Vi bị đám đông xô ngã

Điền Hi Vi ngày càng nổi danh nhờ liên tục có tác phẩm gây tiếng vang như "Trục ngọc", "Gả kim thoa", nhưng vì vậy cô cũng gặp không ít rắc rối vì fan cuồng.

Trang 163 đưa tin Điền Hi Vi tới tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để tham gia chương trình giải trí Câu lạc bộ suy luận của phụ nữ 3. Tại sân bay, nữ diễn viên định dừng lại chào hỏi người hâm mộ thì bị một nhóm fan cuồng bất ngờ lao tới chen lấn, xô đẩy và kéo giật, khiến cô mất thăng bằng, ngã xuống đất.

Sau khi Điền Hi Vi ngã, những người xung quanh không những không đỡ dậy mà còn tiếp tục dí điện thoại sát vào để quay chụp. Đây cũng không phải lần đầu Điền Hi Vi bị nhóm fan cuồng tiếp cận ở cự ly gần, dí sát điện thoại vào chụp ảnh khiến nữ diễn viên không thể di chuyển.

Điền Hi Vi bị ngã nhưng những kẻ quay chụp vẫn không dừng lại, tạo nên tình huống nguy hiểm.

Tối cùng ngày, Điền Hi Vi đăng bài trấn an người hâm mộ. Công ty quản lý cũng đưa ra một tuyên bố nghiêm khắc, cho biết nữ diễn viên đã bị những fan cuồng theo dõi, đuổi theo và bị đập vào cửa kính xe nhiều lần, đe dọa đến sự an toàn cá nhân của cô.

Theo 163, người hâm mộ và fan cuồng có bản chất khác nhau. Khi yêu thích các ngôi sao cần có sự tôn trọng, chứ không phải lợi dụng sự yêu mến để vượt qua ranh giới và can thiệp vào cuộc sống của người khác.

Điền Hi Vi nhiều lần bị fan cuồng ép sát, theo dõi về tận nhà riêng.

Năm 2026, danh tiếng của Điền Hi Vi bùng nổ nhờ thành công liên tiếp của 3 tác phẩm Trục ngọc, Tội phạm IQ thấp và Gả kim thoa. Điền Hi Vi trở thành tiểu hoa đán thuộc lứa sinh sau năm 1995 đầu tiên có 3 phim phá vạn trên 3 nền tảng trong một năm.

Trong thời điểm nền phim ảnh Trung Quốc ngày càng ảm đạm, thành tích của Điền Hi Vi được đánh giá rất tốt, chứng minh các dự án cô tham gia có sức hút với khán giả.

Một người trong ngành cho biết nhờ thành công của phim cổ trang Trục ngọc, Điền Hi Vi trở thành cái tên được các nhà sản xuất săn đón. Trong số 10 kịch bản được lên kế hoạch sản xuất có tới 8 dự án phim ngôn tình tìm đến "búp bê cổ trang", cô có quyền chọn trước sau đó mới tới nữ diễn viên khác.

Điền Hi Vi được các nhà sản xuất tin tưởng vì cô có hai bộ phim đạt mức trung bình gần 80 triệu view/tập là Khanh khanh nhật thường và Trục ngọc, đứng top 1 về thành tích so với những tiểu hoa đán lứa 1995 còn lại.

Điền Hi Vi có ngoại hình đẹp, khí chất tươi sáng phù hợp nữ chính phim ngôn tình.

Điền Hi Vi trở thành ngôi sao có độ ổn định đáng kinh ngạc về thành tích phim. Các nhà sản xuất cũng đánh giá Điền Hi Vi sẵn lòng hợp tác, không ngại vất vả trên phim trường. Chính vì vậy, cô là sự lựa chọn của đội ngũ làm phim và nhà đầu tư.

Sự nổi tiếng của Điền Hi Vi tích lũy qua nhiều phim nổi bật như Tử dạ quy, Đại Phụng đả canh nhân, Điền canh kỷ, Khanh khanh nhật thường, Chúng ta đáng yêu như thế.

Điền Hi Vi được khán giả gọi là "búp bê cổ trang" của màn ảnh Hoa ngữ với gương mặt ngọt ngào, khí chất tươi trẻ tràn ngập nét thanh xuân. Cô từng được khán giả Trung Quốc bình chọn nằm trong top 4 gương mặt đẹp nhất thế hệ tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 gồm Tống Tổ Nhi, Vương Sở Nhiên và Châu Dã.