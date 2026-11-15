Song Hye Kyo sống ở Mỹ 3 tháng mà không ai hay biết

Giờ đây nghĩ lại, Song Hye Kyo cảm thấy lúc đó bản thân hơi liều lĩnh.

Vào ngày 14/11, Song Hye Kyo và Gong Yoo đã xuất hiện trên kênh YouTube DdeunDdeun để quảng bá cho phim mới Tantara. Tại đây, Gong Yoo được hỏi muốn làm gì nếu quay trở lại tuổi 20, và nam diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối "Tôi thực sự muốn ra nước ngoài và sống một mình".

Song Hye Kyo liền tiết lộ một điều mà chưa từng ai biết: "Em đã thử sống ở nước ngoài 3 tháng, đó là điều anh chưa thể làm đó. Em nghĩ hồi đó mình hơi liều lĩnh. Nhưng không hề sợ hãi, em chỉ nói 'Cứ đi thôi' và thực sự đã đi".

Song Hye Kyo chỉ nói "Cứ đi thôi" và sau đó đi thật. Ảnh: TenAsia

Nữ diễn viên giải thích cô đến Mỹ để học tiếng Anh và không ai hay biết cô là diễn viên nổi tiếng ở Hàn Quốc. "Lúc đầu, em ở khách sạn, sau đó em tìm được một chỗ ở và ký hợp đồng vài tháng. Em đến đó và theo học tại một trung tâm tiếng Anh. Vì em không có bạn bè trong khoảng 3 tháng, nên vào các ngày trong tuần, em cùng giáo viên sẽ học ngoài trời. Vì vậy, khi chúng em đến nhà hàng, cô ấy bảo em gọi món và chúng em học như vậy. Đó là cách chúng em trở nên rất thân thiết" - Song Hye Kyo nhớ lại kỷ niệm thời trẻ.

Đại mỹ nhân xứ Hàn say sưa kể tiếp câu chuyện: "Giáo viên không biết em là diễn viên. Em nói với cô ấy rằng em muốn học diễn xuất, và hình như có một vài nơi đang tổ chức thử vai ở San Francisco, cô ấy bảo em đi xem thử". Nhưng sau đó, thân phận của Song Hye Kyo đã bại lộ do người hâm mộ phát hiện ra.

Giáo viên không biết Song Hye Kyo là diễn viên. Ảnh: TenAsia

"Vào thời điểm đó, Ngôi Nhà Hạnh Phúc rất nổi tiếng. Có một nhà thờ rất đẹp ở đó, nên em và cô giáo đã đi tham quan. Sau đó, 1 chiếc xe buýt dừng lại ngay trên đường. Rất nhiều người Trung Quốc xuống xe, và vì tên tiếng Trung của em là Tống Huệ Kiều, nên tất cả họ đều chạy về phía em và hét lên 'Là Tống Huệ Kiều!'". Nghe vậy, cô giáo đã đưa Song Hye Kyo đến một quán cà phê để đảm bảo an toàn, giả vờ như là người quản lý. Đến lúc này, Song Hye Kyo mới tiết lộ cô là diễn viên ở Hàn Quốc, khiến cô giáo vô cùng kinh ngạc khi tìm tên nữ diễn viên trên mạng.

Câu chuyện quá khứ của Song Hye Kyo nhanh chóng gây sốt các trang mạng Hàn Quốc. Việc nữ diễn viên từng sống ở Mỹ 3 tháng mà không ai hay biết là điều cô chưa từng tiết lộ. Nhiều người khâm phục tinh thần "Cứ đi thôi" của Song Hye Kyo, đồng thời vui mừng vì cô đã có quãng thời gian tận hưởng tuổi trẻ bình thường mà không bị người hâm mộ, ống kính máy quay đeo bám.

Sự việc bại lộ do fan phát hiện ra Song Hye Kyo. Ảnh: TenAsia

Song Hye Kyo sinh năm 1981, là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của Hàn Quốc, được mệnh danh là “tượng đài nhan sắc không tuổi” và “nữ hoàng phim truyền hình châu Á”. Cô bắt đầu sự nghiệp với vai trò người mẫu tuổi teen, trước khi gây tiếng vang qua loạt phim đình đám như Trái tim mùa thu (2000), Ngôi nhà hạnh phúc (2004), Gió mùa đông năm ấy (2013), Hậu duệ mặt trời (2016) và The Glory (2022–2023). Nhờ diễn xuất tinh tế cùng nhan sắc đỉnh cao, khí chất sang trọng, Song Hye Kyo không chỉ là ngôi sao được yêu mến ở Hàn Quốc mà còn là biểu tượng văn hóa Hallyu toàn cầu.

Về đời tư, Song Hye Kyo từng có nhiều mối tình được công chúng quan tâm, đặc biệt là cuộc hôn nhân “thế kỷ” với Song Joong Ki sau khi hợp tác trong Hậu duệ mặt trời. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy hai năm, và vụ ly hôn năm 2019 trở thành tâm điểm truyền thông toàn châu Á. Dù vậy, nữ diễn viên vẫn giữ phong thái kín tiếng, tập trung vào công việc và tái khẳng định vị thế bằng loạt vai diễn trưởng thành, sâu sắc.

Cô từng có cuộc hôn nhân ồn ào với Song Joong Ki. Ảnh: X

Suốt sự nghiệp, Song Hye Kyo cũng từng đối mặt với một số tranh cãi, trong đó nổi bật là vụ khai thuế thiếu minh bạch năm 2014 - cô sau đó đã công khai xin lỗi và hoàn tất nghĩa vụ thuế. Ngoài ra, việc hợp tác với các thương hiệu quốc tế và cách cô xử lý truyền thông sau ly hôn cũng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận. Dẫu vậy, sau hơn hai thập kỷ trong ngành, Song Hye Kyo vẫn giữ được đẳng cấp ngôi sao hạng A, là đại diện của vẻ đẹp thanh lịch, bản lĩnh và sức hút không phai mờ theo thời gian.

Tính đến năm 2026, sau những sóng gió tình trường và những lời đồn thổi về nhân cách, Song Hye Kyo chọn lối sống kín tiếng, tập trung tuyệt đối cho sự nghiệp và các hoạt động thời trang cao cấp. Cô vẫn là một "đại mỹ nhân độc thân đắt giá", là minh chứng cho sức mạnh của sự im lặng và nỗ lực không ngừng nghỉ trong giới giải trí đầy khắc nghiệt.

Ảnh: Instagram

Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo vững vàng địa vị sao hạng S sau 3 thập kỷ vào nghề. Ảnh: Instagram

Nguồn: TenAsia