Trịnh Thăng Bình: "Tôi trải qua chuyện buồn về tình cảm"

Trịnh Thăng Bình bất ngờ có những chia sẻ liên quan đến tình cảm.

Thời gian gần đây, mối quan hệ giữa Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thủy nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nguồn cơn xuất phát từ loạt dấu hiệu được cho là bất thường, khiến cả hai vướng nghi vấn đã rạn nứt. Đáng chú ý, Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy cũng không còn theo dõi nhau trên mạng xã hội.

Giữa lúc những đồn đoán vẫn chưa có lời giải, mới đây, Trịnh Thăng Bình bất ngờ có chia sẻ liên quan đến chuyện tình cảm khi xuất hiện tại một sự kiện. Nam ca sĩ thừa nhận bản thân không phải người may mắn trong tình yêu và vừa trải qua những chuyện buồn. Anh cho biết mỗi lần thất tình, bản thân lại có cơ hội ra mắt những ca khúc mới và không ít sản phẩm trong số đó trở thành bản hit. Phát ngôn của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhất là trong bối cảnh anh đang vướng nghi vấn trục trặc tình cảm với Thanh Thủy.

Cụ thể, Trịnh Thăng Bình chia sẻ: "Mình thấy mỗi lần mình thất tình thì mình thường ra mắt được ca khúc mới và những ca khúc đó hay hit lắm. Mình nghĩ là chắc là ông trời sẽ giống như là cũng bù trừ cho mình. Có nghĩa mình là không phải là một người may mắn lắm trong cái chuyện tình yêu, nhưng mà mình lại may mắn trong con đường sự nghiệp. Cho nên là mỗi lần mà mình có chuyện hơi hơi buồn về tình cảm xíu là được bù lại".

Cip: Trịnh Thăng Bình bất ngờ chia sẻ có chuyện buồn tình cảm

Trịnh Thăng Bình thừa nhận không may mắn trong chuyện yêu đương

Trước đó, vào tháng 3/2026, showbiz Việt từng xôn xao trước khoảnh khắc Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy xuất hiện thân mật tại khu vực gần công ty của nam ca sĩ. Cư dân mạng sau đó liên tục tìm ra những chi tiết được cho là có liên quan đến cả hai, từ việc check-in tại những không gian tương tự, đi du lịch cho đến sử dụng đồ đôi. Đáng chú ý, Thanh Thủy còn gia nhập hội bạn thân của Trấn Thành và Trịnh Thăng Bình.

Clip: Trịnh Thăng Bình và Hoa hậu Thanh Thuỷ bị tóm dính

Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số động thái trên mạng xã hội lại khiến nghi vấn rạn nứt xuất hiện. Cụ thể, Trịnh Thăng Bình không còn nằm trong danh sách tài khoản mà Thanh Thủy theo dõi, trong khi nam ca sĩ vẫn theo dõi nàng hậu. Chi tiết này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận, kéo theo nhiều suy đoán về mối quan hệ của hai người sau khoảng thời gian được khán giả nhiệt tình ghép đôi.

Không chỉ có những dấu hiệu trên mạng xã hội, Trịnh Thăng Bình còn đăng tải một dòng trạng thái khá tâm trạng trên trang cá nhân. Nam ca sĩ cho biết thời gian qua anh ít hoạt động vì bận sắp xếp lại công việc, không gian làm việc cũng như những bộn bề trong suy nghĩ. Anh viết: "Mấy hôm nay anh ít lên mạng xã hội vì bận rộn dọn dẹp văn phòng công ty, studio, phòng fitting ở công ty. Cũng như dọn dẹp luôn những hỗn độn trong tâm trí mình. Anh muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt để bắt đầu 1 chương mới với các bạn, những người đang rất ủng hộ và yêu thương anh. Đã nhiều người đến rồi đi. Nhưng anh mong chúng ta sẽ ở lại cùng nhau nhỉ!".

Gần đây, anh liên tục bị soi dấu hiệu bất ổn

Trong một cuộc trò chuyện gần đây với chúng tôi, Trịnh Thăng Bình từng chia sẻ quan điểm về việc giữ kín các mối quan hệ cá nhân. Nam ca sĩ cho rằng không phải chuyện riêng tư nào cũng cần công khai trước công chúng, bởi đôi khi điều đó không thực sự cần thiết cho sự nghiệp của những người trong cuộc.

"Tôi nghĩ đôi khi có những mối quan hệ cá nhân không cần phải thông báo rầm rộ, vì nó không cần thiết cho sự nghiệp của cả hai. Chúng tôi là những con người bình thường khi bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, cần có bạn bè và người thân yêu bên cạnh để sẻ chia cuộc sống. Mình muốn giữ những điều bình dị đó cho riêng bản thân", Trịnh Thăng Bình bày tỏ.

Hiện tại, nam ca sĩ chưa trực tiếp xác nhận chuyện tình cảm với Thanh Thủy cũng như những đồn đoán về việc cả hai đã đường ai nấy đi.