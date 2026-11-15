Tiết lộ về năm 20 tuổi của Song Hye Kyo

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Song Hye Kyo thế này?

Sáng 15/11, tờ Xportsnews cho hay, Song Hye Kyo - Gong Yoo vừa làm khách mời trên kênh YouTube DdeunDdeun nhằm quảng bá cho bộ phim sắp ra mắt mang tên Tantara. Tại đây, nữ minh tinh họ Song đã có những chia sẻ gây xôn xao về sự nghiệp và cuộc sống đằng sau ống kính máy quay.

Trong 1 phân đoạn, MC quốc dân Yoo Jae Suk tò mò hỏi Song Hye Kyo: “Hồi trong độ tuổi 20 chắc hẳn em bận rộn lắm nhỉ?”. Tiền bối vừa dứt lời, mỹ nhân The Glory liền bộc bạch: “Em có nhiều thời gian hơn mọi người nghĩ đấy ạ. Thực ra đây cũng là điều mà dạo này em đang cảm thấy hối tiếc. Quãng thời gian ấy 1 đi không trở lại, vậy mà nhìn lại thì mới chợt nhận ra hồi trong độ tuổi 20, em lại không tham gia nhiều tác phẩm lắm. Chẳng hiểu hồi đó tự đặt ra cho mình tiêu chuẩn gì mà khi chọn kịch bản em lại “cân đo đong đếm” nhiều lắm. Cũng vì vậy mà em đã bỏ lỡ không ít tác phẩm. Giờ nghĩ lại em thấy rất tiếc. Em còn tự nhủ ‘giá mà hồi đó chịu đóng nhiều hơn 1 chút, chả cần phải đắn đo kỹ quá rồi từ chối 1 loạt phim làm gì’ trong tiếc nuối”.

Tiếp đó, Song Hye Kyo gây tò mò khi thú nhận: “Hình như hồi đó em ham chơi thì phải”. Tới đây, Yoo Jae Suk liền hỏi dồn đàn em họ Song: “Thế hồi đó em hay chơi những gì?”. Trước câu hỏi bất ngờ từ tiền bối, Song Hye Kyo liền ngớ người, bối rối đến mức cứng họng, không thốt nên lời.

Song Hye Kyo "đứng hình" trước 1 câu hỏi mang tính riêng tư. Ảnh: Naver

Chứng kiến phản ứng của đàn em, Yoo Jae Suk vội tranh thủ trêu chọc: “Từ nãy đến giờ em vẫn điềm tĩnh lắm, thế mà vừa nghe câu ‘hồi đó chơi những gì?’ là đột nhiên thành ra như vậy”.

Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh, Song Hye Kyo ngượng ngùng đáp lại Yoo Jae Suk: “Thực ra chẳng có gì đặc biệt đâu ạ. Hồi đó, em chỉ đi tiệm làm tóc để nhuộm và uốn tóc, gặp gỡ bạn bè rồi ngồi quán cà phê buôn chuyện suốt mấy tiếng đồng hồ thôi ạ. Hồi đó dù không quá bận rộn nhưng lúc nào em cũng mong quay xong phim để về nhà ngủ sớm, ấy vậy mà cứ hễ đạo diễn hô ‘Cắt!’ là toàn thân bỗng dưng lại tràn đầy năng lượng trở lại”.

Những lời chia sẻ của Song Hye Kyo đã nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Ảnh: Nate

Trên các diễn đàn trực tuyến, 1 bộ phận khán giả cho rằng sở dĩ Song Hye Kyo ngớ người, lúng túng trong màn trò chuyện với Yoo Jae Suk là do cô sợ bị bại lộ những chuyện hẹn hò hồi độ tuổi 20. Sau đó dù Song Hye Kyo đã đưa ra được câu trả lời của mình nhưng cô cũng chỉ nêu ra đáp án chung chung như đi tiệm làm tóc hay uống cà phê và hoàn toàn né tránh chủ đề yêu đương trong quá khứ.

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver

Song Hye Kyo từng xác nhận mối quan hệ tình cảm với Lee Byung Hun và Hyun Bin. Ảnh: Nate

Nguồn: Koreaboo, X