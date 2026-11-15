Đây là Huỳnh Hiểu Minh sau khi yêu thiên kim tiểu thư kém 22 tuổi

Hình ảnh mới nhất của Huỳnh Hiểu Minh trong sinh nhật tuổi 49 gây chú ý.

Ngày 13/11, Huỳnh Hiểu Minh đón sinh nhật tuổi 49. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chia sẻ hình ảnh khoe cơ bắp tay cuồn cuộn, tạo dáng hình trái tim đầy hào hứng.

Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả lại là gương mặt ngày càng trẻ trung của tài tử. Đường viền hàm sắc nét, làn da căng mịn và diện mạo gần như không để lộ dấu hiệu tuổi tác khiến nhiều người nhận xét anh trông chẳng khác nào một người đàn ông mới ngoài 30. Ở ngưỡng tuổi U50, Huỳnh Hiểu Minh được khen sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, đầy sức sống khiến nhiều đàn ông trẻ tuổi phải dè chừng.

Đón sinh nhật tuổi 49 vào ngày 13/11, Huỳnh Hiểu Minh hào hứng chia sẻ ảnh tạo dáng trái tim, khoe bắp tay cuồn cuộn trên trang cá nhân. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng lại đổ dồn vào diện mạo trẻ trung đáng kinh ngạc của tài tử. Ảnh: Weibo.

Không chỉ phong độ ngoại hình, thể lực của tài tử hàng đầu Cbiz cũng khiến nhiều người phải thốt lên: "Thời gian dường như đã bỏ quên người đàn ông này!". Cách đây không lâu, blogger thể hình Hoa Tiểu Long từng chia sẻ video ghi lại quá trình tập luyện cùng nam diễn viên.

Trong đó, tài tử thực hiện hàng loạt bài tập cường độ cao như kéo lốp xe khi bụng đói, chạy bộ mang vật nặng, hít xà đơn và bật nhảy Burpee. Đáng chú ý, Huỳnh Hiểu Minh còn cõng Hoa Tiểu Long trên lưng và liên tục thực hiện 22 lần chống đẩy. Chứng kiến sức mạnh, sức bền của đàn anh, Hoa Tiểu Long phải thừa nhận: "Anh ấy là khách mời có thể lực tốt nhất mà tôi từng gặp".

Nam diễn viên dễ dàng thực hiện một loạt bài tập nặng, bao gồm kéo lốp xe khi bụng đói, chạy bộ với tạ, hít xà và burpee. Ảnh: Weibo.

Theo tờ Sina, bí quyết giữ gìn phong độ đáng giá nhất của tài tử Thần Điêu Đại Hiệp không nằm ở những phương pháp trẻ hóa thần kỳ, mà chính là sự kỷ luật được duy trì suốt nhiều năm. Để giữ vững diện mạo trẻ trung, hình thể săn chắc, Huỳnh Hiểu Minh được cho biết có chế độ sinh hoạt, tập luyện và ăn uống rất nghiêm ngặt.

Nam diễn viên dành khoảng 1,5-2 tiếng mỗi ngày cho việc rèn luyện sức khỏe, kết hợp giữa các bài tập sức mạnh và cardio. Chế độ ăn uống của anh thiên về phong cách Địa Trung Hải, hạn chế dầu mỡ, muối và đường. Tài tử cũng duy trì thói quen không ăn sau 8h tối, uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày và kiểm soát tỷ lệ mỡ cơ thể ở mức 8-12%. Mỗi ngày, anh tự chuẩn bị nước ép từ dưa chuột, cần tây, táo hoặc chuối để bổ sung rau củ và trái cây. Tuy nhiên, nam diễn viên nhấn mạnh loại đồ uống này không thể thay thế các bữa ăn chính.

Bí quyết giữ phong độ U50 của Huỳnh Hiểu Minh không nằm ở phép màu trẻ hóa nào mà đến từ sự kỷ luật nghiêm ngặt suốt nhiều năm. Ảnh: Sina.

Cuộc tình của Huỳnh Hiểu Minh với bạn gái thiên kim

Đáng nói, diện mạo ngày càng phong độ của Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong bối cảnh chuyện tình cảm của anh nhận được nhiều sự quan tâm. Nam diễn viên hiện trong mối quan hệ kín đáo, ngọt ngào với người đẹp Hồ Nhiễm Nhi. Tài tử Thần Điêu Đại Hiệp bị tung clip hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi tại Universal Studio (Singapore) vào cuối tháng 2.

Tình mới của tài tử Cbiz sinh năm 1999, xuất thân gia thế, là thiên kim tiểu thư, thật sự giàu có. Cô kém Huỳnh Hiểu Minh 22 tuổi và cũng là người chủ động theo đuổi nam diễn viên. Nhiễm Nhi tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ). Người đẹp từng làm MC, tham gia show vũ đạo Great Dance Crew với vai trò thí sinh và phát hành một số sản phẩm âm nhạc. Năm 2024, mỹ nhân này từng tham dự 1 sự kiện cùng Hồ Ca.

Huỳnh Hiểu Minh đang hẹn hò nữ ca sĩ sinh năm 1999 Hồ Nhiễm Nhi. Ảnh: Sina.

Ngay sau khi danh tính và loạt ảnh thân mật bên Huỳnh Hiểu Minh phủ sóng truyền thông, Hồ Nhiễm Nhi bất ngờ có động thái "ở ẩn" khi xóa sạch toàn bộ bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội chính thức. Ngay cả tài khoản công việc chỉ có 50 người theo dõi, nữ ca sĩ sinh năm 1999 cũng gỡ bỏ video duy nhất ghi lại khoảnh khắc hợp tác cùng Hồ Ca. Bên cạnh đó, cô đồng loạt thay ảnh đại diện cá nhân ở hai tài khoản phụ bằng hình một chú mèo.

Theo nguồn tin từ trang 163, chính Huỳnh Hiểu Minh đã yêu cầu bạn gái mới rút khỏi mạng xã hội và tuyệt đối không phát ngôn về chuyện tình cảm khi chưa có sự đồng ý của anh. Sự kiểm soát khắt khe này của Huỳnh Hiểu Minh xuất phát từ bài học trong mối quan hệ ồn ào trước đó với hot girl Diệp Kha - người từng liên tục livestream vạ miệng, đắc tội với nhiều nghệ sĩ kỳ cựu khiến nam diễn viên nhiều lần phải đứng ra xin lỗi thay.

Dù phải tạm gác lại sự nghiệp và "cách ly" với mạng xã hội vì tình yêu, Hồ Nhiễm Nhi vẫn vui vẻ chấp nhận. Việc nữ ca sĩ này đổi avatar cá nhân sang hình con mèo cho thấy tình cảm mặn nồng của cô với người bạn trai quyền lực. Tại showbiz Trung Quốc, Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng là nghệ sĩ cuồng mèo

Hồ Nhiễm Nhi chấp nhận ở ẩn, "cách ly" với MXH và tạm dừng sự nghiệp nghệ thuật sau khi yêu Huỳnh Hiểu Minh. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu