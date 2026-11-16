Không nhận ra Tiểu Long Nữ đình đám năm nào

Nhan sắc thật của "Tiểu Long Nữ" ở tuổi 60 đang khiến nhiều người bất ngờ.

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, từng làm tiếp viên hàng không trước khi bén duyên với nghệ thuật. Năm 1990, cô gia nhập làng giải trí Trung Quốc, tham gia nhiều bộ phim truyền hình của TVB.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 1995, khi cô được chọn đóng Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, đóng cặp cùng Cổ Thiên Lạc. Với vẻ đẹp thanh tú, ánh mắt giàu cảm xúc và khí chất lạnh lùng, thoát tục, Lý Nhược Đồng được đánh giá là một trong những diễn viên thể hiện thành công nhân vật này trên màn ảnh.

Ở tuổi 60, diện mạo của Lý Nhược Đồng tuy đã thay đổi rất nhiêu nhưng vẫn khiến khán giả chú ý với vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn và cơ bụng rõ nét. Nữ diễn viên duy trì thói quen tập luyện gần 30 năm, đồng thời tiếp tục hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ, tham gia phim ảnh, quảng cáo, sự kiện và livestream. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, cô lựa chọn cuộc sống độc thân, dành thời gian chăm sóc bản thân và theo đuổi những điều mình yêu thích.

Ít ngày trước, Lý Nhược Đồng chia sẻ video tập luyện trước khi xuất hiện tại một sự kiện thời trang ở Quảng Châu. Đáng chú ý, nữ diễn viên tiết lộ đã thực hiện 1.000 lần gập bụng trong lúc chờ đợi tại khách sạn. Trong video, cô diện chiếc váy đen đính sequin, khoe vóc dáng gọn gàng và những đường cơ săn chắc.

Theo The Paper, Lý Nhược Đồng cho biết khi mới bắt đầu tập luyện, cô chỉ có thể thực hiện khoảng 15 lần gập bụng. Sau nhiều năm kiên trì, tăng dần cường độ và khả năng chịu đựng, con số này mới đạt tới 1.000 lần. Nữ diễn viên cũng lưu ý người tập cần sử dụng lực từ vùng bụng, tránh kéo cổ hoặc dùng vai để nâng thân người.

Lý Nhược Đồng bắt đầu đến phòng gym từ năm 34 tuổi. Tính đến hiện tại, cô đã có gần ba thập kỷ duy trì thói quen vận động. Nữ diễn viên thường tập khoảng 3-5 ngày mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài từ một đến hai tiếng tùy lịch trình.

Các bài tập của cô không dừng ở việc đốt năng lượng hay giữ vòng eo nhỏ. Lý Nhược Đồng kết hợp nâng tạ, tập sức mạnh và những động tác đòi hỏi khả năng kiểm soát toàn thân. Các nhóm cơ ở cánh tay, vai, lưng, chân và hông đều được chú trọng nhằm duy trì sự săn chắc và sức mạnh.

Bên cạnh nâng tạ, nữ diễn viên còn thường xuyên tập các bài dành cho vùng cơ trung tâm (core), bao gồm cơ bụng, lưng dưới và nhóm cơ quanh hông. Những động tác như gập bụng, nâng chân, plank hay vận động với trọng lượng cơ thể xuất hiện trong các video cô đăng tải trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ trước đó, Lý Nhược Đồng không quá khắt khe với việc ăn kiêng. Cô từng cho biết bắt đầu tập thể dục từ hơn 20 năm trước với mong muốn có thể thưởng thức nhiều loại bánh ngọt và đồ ăn vặt hơn. Dần dần, việc vận động trở thành một phần trong nếp sống hằng ngày. Nữ diễn viên có thể tập luyện 7 ngày mỗi tuần, nhưng thông thường duy trì ít nhất 3 buổi. Mỗi lần, từ khởi động, tập chính đến giãn cơ mất khoảng 2 tiếng.

Giấc ngủ cũng là yếu tố được cô quan tâm. Lý Nhược Đồng cho biết thường cố gắng ngủ ít nhất 10 tiếng mỗi đêm, trừ những trường hợp đặc biệt. Cô quan niệm giấc ngủ tốt và tinh thần vui vẻ góp phần giúp cơ thể khỏe mạnh, làn da duy trì trạng thái tươi tắn.

Những video tập luyện của cô thường nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước thể lực, sự dẻo dai và vóc dáng của cô. Ở tuổi 60, Lý Nhược Đồng vẫn có cánh tay săn chắc, vòng eo gọn và cơ bụng nổi rõ, khiến không ít người nhận xét cô trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

Ngoài việc tập luyện, Lý Nhược Đồng vẫn duy trì công việc trong làng giải trí. Cô thỉnh thoảng vẫn tham gia các dự án phim truyền hình, phim chiếu mạng, quảng cáo, sự kiện thời trang và chương trình giải trí. Nữ diễn viên cũng thường xuyên livestream bán hàng.

Tuy nhiên, hoạt động thương mại của nữ diễn viên cũng từng gây tranh cãi. Tháng 4/2026, cô vướng lùm xùm liên quan đến việc quảng bá và rao bán thực phẩm chức năng trên livestream. Sản phẩm sau đó bị phát hiện có thông tin không trung thực về xuất xứ, chất lượng, câu chuyện thương hiệu và giải thưởng. Lý Nhược Đồng đã công khai xin lỗi, hoàn tiền cho khách hàng và cam kết chịu trách nhiệm với những người mua. Dù xử lý sự việc, hình ảnh của nữ diễn viên vẫn chịu ảnh hưởng nhất định.

Trái với lịch trình hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi, đời sống tình cảm của Lý Nhược Đồng tương đối kín tiếng. Nữ diễn viên hiện tận hưởng cuộc sống độc thân và cho biết không có ý định tìm bạn trai hay lập gia đình.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2025, cô từng chia sẻ không còn đặt chuyện tìm kiếm bạn đời làm mục tiêu. Nữ diễn viên cũng không tiếc nuối quãng thời gian vắng bóng trên màn ảnh. Theo cô, những biến cố trong 10 năm đó giúp bản thân học cách yêu thương và trân trọng chính mình, đồng thời có thêm dũng khí để trở lại công việc.

(Tổng hợp/Ảnh: Internet)