Cả mạng xã hội đang "xôn xao" hàng loạt chỉ vì tấm ảnh Lưu Diệc Phi đi ra khỏi cửa xe!

Đúng lúc loạt ảnh ban công ở Abu Dhabi đưa từ khóa “chân truyện tranh” của Lưu Diệc Phi lên hot search, bộ ảnh cũ ghi lại khoảnh khắc cô bước xuống xe trong chiếc đầm đỏ cúp ngực lại được dân mạng chia sẻ rộng rãi, nhắc người ta nhớ “thần tiên tỷ tỷ” vốn có phong thái đặc biệt khi ra vào xe.

Mới đây, truyền thông bất ngờ đăng lại bộ 4 ảnh Lưu Diệc Phi bước ra từ một chiếc SUV màu nâu đỏ, kèm dòng mô tả cô “từng gây sốt với khoảnh khắc xuống xe phong thần”.

Bốn khung hình nối nhau như một đoạn phim quay chậm: nữ diễn viên nghiêng người khỏi hàng ghế sau, đặt một chân xuống mặt đường còn ướt nước, đứng thẳng dậy rồi bước đi.

Cô búi tóc cao kiểu cổ điển, đeo hoa tai ngọc trai, mặc đầm đỏ cúp ngực xếp nếp ôm sát dài ngang gối, chân đi giày cao gót mũi nhọn ánh bạc. Suốt quá trình, một tay cô giữ phần ngực áo, ánh mắt nhìn xuống mặt đường, động tác chậm rãi và gọn gàng đến mức người xem có cảm giác đang xem ảnh tạp chí chứ không phải ảnh chộp. Bài đăng không ghi rõ bộ ảnh được chụp năm nào hay tại sự kiện gì.

Khoảnh khắc Lưu Diệc Phi bước xuống xe trong đầm đỏ cúp ngực được dân mạng gọi là “phong thần”. Ảnh: Trà Xanh - Tám Nhảm

Lưu Diệc Phi đặt một chân xuống mặt đường còn ướt nước. Ảnh: Trà Xanh - Tám Nhảm

Cô nghiêng người khỏi hàng ghế sau, một tay giữ phần ngực áo.

Động tác chậm rãi, gọn gàng khiến bộ ảnh trông như ảnh tạp chí.

Bộ ảnh cũ được đào lại trong lúc tên Lưu Diệc Phi đang phủ sóng mạng xã hội Trung Quốc. Ngày 13/11, nữ diễn viên đăng lên Weibo loạt ảnh chụp tại ban công khách sạn ở Abu Dhabi (UAE) kèm dòng trạng thái “Xong việc, ra ban công chụp tấm ảnh”.

Theo World Journal, cô đang ở đây để quay quảng cáo cho nhãn hàng mình đại diện, và loạt ảnh là khoảnh khắc ghi lại giữa giờ nghỉ. Trong ảnh, Lưu Diệc Phi diện váy ngắn cổ yếm khoét chữ V màu xanh sóng biển, tóc và tà váy bay trong gió. Các hashtag nhanh chóng lên hot search, phần lớn bình luận tập trung vào đôi chân thẳng, dài cùng đường cổ và xương quai xanh của cô.

Loạt ảnh Lưu Diệc Phi đăng lên Weibo ngày 13/11, chụp tại ban công khách sạn ở Abu Dhabi. Ảnh: Weibo

Chiếc váy cổ yếm màu xanh sóng biển và đôi chân dài đưa hashtag “chân truyện tranh” lên hot search. Ảnh: Weibo

Màn ra vào xe nào cũng thành tâm điểm

Không riêng bộ ảnh đầm đỏ, những giây Lưu Diệc Phi bước xuống xe gần như luôn được ống kính săn đón. Tại tuần lễ thời trang Paris ngày 10/3, khi cô bước xuống xe để dự show Louis Vuitton với tư cách đại sứ toàn cầu, đám đông bên ngoài đồng loạt hô vang “Liu Yifei” và “Mulan”, theo Tencent News. Hôm đó cô mặc váy ngắn đỏ đính cánh hoa nổi thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2026 và được truyền thông quốc tế gọi là “đóa hồng biết đi”. Đến show của thương hiệu tại New York hồi tháng 5, khoảnh khắc cô quay lại vẫy tay với người hâm mộ trước khi lên xe rời đi cũng được người có mặt kể lại trên mạng xã hội.

Lưu Diệc Phi dự show Louis Vuitton ở Paris hồi tháng 3, khi cô được truyền thông quốc tế gọi là “đóa hồng biết đi”. Ảnh: Sina

Gần đây nhất là thảm đỏ sự kiện VOGUE tại Tô Châu. Trời đổ mưa lớn, Lưu Diệc Phi cầm ô đen bước ra từ cạnh xe, vai áo dính nước mưa, rồi mới gấp ô đứng vào vị trí chụp ảnh. Theo Sina, cô diện đầm lông vũ đen ánh vàng thuộc bộ sưu tập cao cấp Thu Đông 2026 của Elie Saab, đứng tạo dáng khoảng 49 giây dưới mưa. Nhiều tài khoản giải trí cho biết hôm đó cô bị sốt và viêm mắt, dù thông tin này chưa được phía nữ diễn viên xác nhận. Chủ đề liên quan vượt 400 triệu lượt đọc.

Tạo hình đầm lông vũ Elie Saab của Lưu Diệc Phi tại sự kiện VOGUE. Ảnh: China.com

Đây là năm thứ ba liên tiếp Lưu Diệc Phi là khách mời chốt thảm đỏ sự kiện VOGUE. Ảnh: China.com

Màu đỏ và chiếc xe, hai “đặc sản” của Lưu Diệc Phi

Chiếc đầm đỏ trong bộ ảnh cũ cũng gợi lại tông màu mà Lưu Diệc Phi liên tục chọn trong năm nay. Ngoài bộ váy cánh hoa ở Paris, hồi tháng 5 cô gây sốt với tạo hình đầm đỏ xếp tầng mô phỏng hoa hồng nở, mũ rộng vành gắn lông vũ trong quảng cáo mẫu xe Trí Giới V9. Theo Sina, hashtag #刘亦菲烈焰玫瑰裙# (Lưu Diệc Phi váy hoa hồng rực lửa) lan rộng, quảng cáo được trình chiếu bằng màn hình 3D tại các địa điểm nổi bật ở Bắc Kinh và Quảng Châu.

Lưu Diệc Phi trong một quảng cáo của mẫu xe Trí Giới V9. Ảnh: Sina

Tạo hình đầm đỏ xếp tầng mô phỏng hoa hồng nở gây sốt hồi tháng 5. Ảnh: Sohu

Chuyện xe cộ với Lưu Diệc Phi cũng không chỉ dừng ở ống kính paparazzi. Từ tháng 3/2025, cô được ông Dư Thừa Đông, giám đốc điều hành Huawei, công bố là đại sứ thương hiệu Trí Giới (Luxeed) thuộc liên minh Hồng Mông Trí Hành. Kể từ đó, hình ảnh nữ diễn viên tự cầm lái hay xuất hiện bên những mẫu xe của hãng thường xuyên trở thành chủ đề bàn tán.

Sinh năm 1987, Lưu Diệc Phi nổi tiếng từ vai Vương Ngữ Yên trong Thiên long bát bộ và Tiểu Long Nữ trong Thần điêu đại hiệp, sau đó trở thành nữ chính trong phim Hoa Mộc Lan bản người đóng của Disney. Gần đây nhất, cô gây tiếng vang với Mộng hoa lục và Câu chuyện hoa hồng. Dù đã hơn hai năm không vào đoàn phim mới, sức hút của “thần tiên tỷ tỷ” vẫn chưa hề hạ nhiệt: một bộ ảnh cũ bước xuống xe, hay vài tấm ảnh chụp vội ngoài ban công, đều đủ để đưa tên cô trở lại bảng tìm kiếm.