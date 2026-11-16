Lộ clip "anh sếp showbiz" nửa đêm lái xe sang đưa tiểu thư SN 2000 đi chơi trước khi bí mật hẹn hò

Trước khi bí mật ở bên và có con với nàng thơ, "anh sếp" từng có mối quan hệ kín đáo với thiên kim tiểu thư này.

Ngày 16/11, tờ Sohu đưa tin chuyện tình cảm trong quá khứ của Hoàng Tử Thao đang nhận được sự chú ý từ công chúng. Theo blogger giải trí hàng đầu xứ tỷ dân, trước khi yên bề gia thất bên nàng thơ Từ Nghệ Dương, nam ca sĩ từng bí mật hẹn hò Kỳ Mỹ Hợp - "thiên kim tiểu thư" SN 2000.

Các nguồn tin cho biết Hoàng Tử Thao và Kỳ Mỹ Hợp từng nhiều lần bị chụp ảnh bí mật gặp gỡ riêng tư vào năm 2018. Cựu thành viên EXO còn tự lái siêu xe hạng sang trị giá 4 triệu NDT (15,7 tỷ đồng) đến đón Kỳ Mỹ Hợp đi hóng gió vào lúc nửa đêm. Sang đến năm 2019, paparazzi "tóm" được khoảnh khắc Hoàng Tử Thao đưa Kỳ Mỹ Hợp đi mua sắm, đút đồ ăn cho nhà gái. Không chỉ vậy, "anh sếp Cbiz" còn bị bắt gặp đi chơi cùng Kỳ Mỹ Hợp, mẹ và em gái của nàng thiên kim. Trong 2 năm đó, dù liên tục bị đặt nghi vấn tình ái, cả Hoàng Tử Thao và Kỳ Mỹ Hợp vẫn giữ im lặng, chưa từng thừa nhận chuyện bí mật hẹn hò. Đến năm 2020, nam ca sĩ lặng lẽ đường ai nấy đi với nàng tiểu thư. Anh sau đó hẹn hò Từ Nghệ Dương.

Hoàng Tử Thao lái siêu xe đón Kỳ Mỹ Hợp đi chơi. Clip: Weibo.

Mối quan hệ của Hoàng Tử Thao và Kỳ Mỹ Hợp bất ngờ được chú ý trở lại ở Cbiz. Ảnh: Sina.

Trong 2 năm (2018-2019), cả hai từng bị chụp được nhiều khoảnh khắc gặp gỡ riêng tư. Ảnh: Weibo.

Kỳ Mỹ Hợp là thế hệ giàu có thứ 2 đình đám ở Trung Quốc. Cha Kỳ Mỹ Hợp từng là giám đốc Sparkle Roll Group - 1 trong những công ty quản lý thương hiệu cao cấp lớn nhất Trung Quốc. Chính vì xuất thân gia thế, sinh ra đã "ngậm thìa vàng" của mình, Kỳ Mỹ Hợp từng được biết đến với biệt danh "Người thừa kế trị giá 50 tỷ USD". Tuy nhiên, gia đình Kỳ Mỹ Hợp đã sa sút vào năm 2021 sau khi cha cô nộp đơn phá sản.

Theo tờ Sina, thời còn sống trong nhung lụa, Kỳ Mỹ Hợp luôn gây bức xúc với thái độ kiêu ngạo và có những phát ngôn gây sốc như "tất cả đàn ông đẹp trai đều thuộc về phụ nữ giàu có" hay chê bai, mắng mỏ phụ nữ không có gia thế là "thường dân" và "ảo tưởng" khi theo đuổi người nổi tiếng. Ngoài ra, Kỳ Mỹ Hợp còn được cho là "5 lần, 7 lượt" tung tin cô hẹn hò với Vương Nhất Bác để gây chú ý, bất chấp nhà trai liên tục lên tiếng phủ nhận.

Nhan sắc khả ái, thanh tú của Kỳ Mỹ Hợp. Ảnh: Sina.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp vợ chồng sao hot nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sina.

Vào ngày 15/10 vừa qua, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây bão Cbiz khi "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nàng thơ sinh năm 1997 chia sẻ loạt ảnh đi du lịch biển Maldives cùng ông xã và con trai đầu lòng. Theo nguồn tin trong giới, quý tử của cặp sao chào đời bí mật tại Mỹ vào ngày 14/10/2024. Sở hữu gen chiều cao nổi bật từ cha lẫn mẹ, con trai Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có vóc dáng nổi bật, chân tay dài hơn so với trẻ em cùng lứa tuổi.

Gia đình thêm phần hoàn hảo khi cặp đôi đã có con đầu lòng. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, Sohu