Chị Đẹp Vbiz giành 6 HCV SEA Games, 11 lần vô địch thế giới, U40 mà body vẫn nét

Trước khi lấn sân sang lĩnh vực giải trí, mỹ nhân này nhiều lần làm rạng danh Việt Nam tại các giải đấu thể thao tầm cỡ.

Sinh năm 1990 tại TP.HCM, Châu Tuyết Vân bén duyên với Taekwondo từ khi còn nhỏ và trở thành thành viên đội tuyển quốc gia từ năm 2009. Trong hơn hai thập kỷ thi đấu, cô liên tục ghi dấu ấn ở nội dung quyền, mang về nhiều thành tích cho thể thao nước nhà.

Đáng chú ý nhất là 6 lần liên tiếp giành HCV SEA Games, từ năm 2013 đến 2023. Đây là cột mốc giúp tên tuổi Châu Tuyết Vân trở thành một trong những biểu tượng của Taekwondo Việt Nam ở đấu trường khu vực.

Ở đấu trường lớn hơn, Châu Tuyết Vân giành 11 HCV ở giải vô địch thế giới, 3 HCV ở giải châu Á ở nội dung quyền thuật đồng diễn.

Châu Tuyết Vân được mệnh danh là "nữ hoàng Taekwondo", sở hữu kho thành tích đáng nể

Không chỉ gây ấn tượng trên sàn đấu, Châu Tuyết Vân còn khiến khán giả bất ngờ khi thử sức ở lĩnh vực giải trí. Năm 2024, cô tham gia Chị Đẹp Đạp Gió mùa thứ hai, trở thành một trong những gương mặt có xuất phát điểm khác biệt giữa dàn nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên. Đây cũng là lần đầu tiên nữ võ sĩ bước vào một chương trình truyền hình thực tế về âm nhạc, nơi cô phải làm quen với ca hát, vũ đạo, biểu diễn sân khấu và làm việc theo đội hình.

Trong tiết mục solo chào sân với ca khúc Cung Đàn Vỡ Đôi, Châu Tuyết Vân mang đến hình ảnh dịu dàng, nữ tính trong trang phục cổ trang. Điểm nhấn của màn trình diễn là những động tác Taekwondo được lồng ghép khéo léo, giúp cô tận dụng thế mạnh vốn có để tạo dấu ấn riêng. Dù thừa nhận bản thân có phần thiệt thòi khi là vận động viên bước vào một sân chơi ca hát, cô vẫn cho thấy sự tự tin và tinh thần sẵn sàng học hỏi.

Ở những Công diễn tiếp theo, Châu Tuyết Vân tiếp tục thử sức với nhiều màu sắc biểu diễn khác nhau. Cô tham gia các tiết mục như Một Cú Lừa, Một Thế Giới = Hai Gang Tay, Đi Về Nhà, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới, Vận May. Hành trình của nữ võ sĩ khép lại sau Công diễn 4. Dù không đi đến chặng cuối, cô vẫn nhận được nhiều lời động viên nhờ tinh thần nhiệt tình, sự cầu thị và những màn trình diễn mang dấu ấn riêng.

Là vận động viên lấn sang sang nên Châu Tuyết Vân phải tập làm quen với việc trình diễn trên sân khấu, đi kèm theo đó là áp lực không nhỏ

Đi qua từng vòng Công diễn, "nữ hoàng Taekwondo" chứng minh khả năng thích nghi tốt với môi trường nghệ thuật, phong độ trình diễn nâng cấp theo từng tuần

Sau Chị Đẹp Đạp Gió, Châu Tuyết Vân tiếp tục duy trì sự gắn bó với Taekwondo, đồng thời ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn trong các hoạt động giải trí. Từ một nữ vận động viên vốn quen với võ phục và sàn đấu, cô dần trở nên tự tin khi góp mặt tại các sự kiện của showbiz, thoải mái tạo dáng trước ống kính, giao lưu với truyền thông và sải bước trên thảm đỏ.

Không chỉ tham gia các sự kiện riêng lẻ, Châu Tuyết Vân còn giữ mối quan hệ thân thiết với những người chị em từng đồng hành tại Chị Đẹp, cùng nhau tổ chức fan meeting, gặp gỡ, giao lưu và tri ân những khán giả đã ủng hộ mình sau chương trình.

Bên cạnh đó, Châu Tuyết Vân góp mặt trong các chương trình truyền hình phù hợp. Vừa qua, cô xuất hiện với vai trò khách mời trong Running Man Vietnam mùa 4, tham gia thử thách cùng dàn nghệ sĩ và các khách mời thuộc lĩnh vực thể thao. Tại đây, nữ võ sĩ có dịp thể hiện thế mạnh thể lực, sự nhanh nhẹn và tinh thần thi đấu vốn có. Màn xuất hiện của cô cũng tạo thêm sự chú ý khi khán giả được nhìn thấy một Châu Tuyết Vân năng động, hài hước và cởi mở hơn trong môi trường giải trí.

Châu Tuyết Vân ngày càng tự tin và chuyên nghiệp khi xuất hiện trên thảm đỏ

Chị Đẹp Vbiz tham gia nhiều chương trình giải trí

Bên cạnh sự nghiệp, diện mạo đời thường của Châu Tuyết Vân cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Nếu trên sàn đấu, cô gây ấn tượng với những cú đá mạnh mẽ, thần thái quyết liệt và bộ võ phục quen thuộc, thì ngoài đời, Chị Đẹp lại có phong cách khá đa dạng. Cô có thể xuất hiện năng động, khỏe khoắn trong trang phục thể thao, nhưng cũng không ngại thử sức với những bộ cánh nữ tính, quyến rũ khi dự sự kiện hay chụp hình thời trang.

Trên mạng xã hội, Châu Tuyết Vân thường chia sẻ hình ảnh tập luyện, thi đấu, du lịch và những khoảnh khắc đời thường. Ở tuổi 36, vóc dáng săn chắc, vòng eo gọn gàng cùng gương mặt trẻ trung khiến cô nhiều lần được khán giả khen ngợi.

Nhiều năm thi đấu thể thao giúp Châu Tuyết Vân sở hữu vóc dáng khoẻ khoắn

Chị Đẹp sinh năm 1990 giữ được nét trẻ trung, phong cách thời trang đa dạng

Ảnh: FBNV