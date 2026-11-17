Việc Robert Pattinson kế thừa di sản của James Bond làm bùng nổ truyền thông thế giới. Nhưng có đáng để tranh cãi đến vậy sao?

Amazon MGM Studios vừa có một "pha kiến tạo" chấn động giới mộ điệu khi biến Robert Pattinson trở thành James Bond tiếp theo, kế nhiệm Daniel Craig trong thương hiệu điệp viên đình đám bậc nhất màn ảnh Hollywood. Thông tin này khép lại nhiều tháng đồn đoán về danh tính người tiếp quản vai diễn 007. Nam diễn viên sẽ góp mặt trong phần phim thứ 26 của loạt phim, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Denis Villeneuve, "bộ óc sáng tạo" đứng sau hai siêu phẩm Dune và Arrival.

Đây sẽ là lần đầu tiên Robert Pattinson đảm nhận một nhân vật mang tính biểu tượng khác sau khi từng hóa thân thành Batman trong bộ phim cùng tên năm 2022. Trước đó, James Bond đã trải qua nhiều thế hệ diễn viên, từ Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan cho đến Daniel Craig. Người tiền nhiệm Craig khép lại hành trình 15 năm với năm bộ phim, trong đó có những tác phẩm thành công vang dội như Casino Royale và Skyfall. Việc Robert tiếp quản vai diễn vì thế không chỉ mở ra chương mới trong sự nghiệp của nam diễn viên mà còn đánh dấu bước chuyển mình đáng kể của thương hiệu 007 dưới quyền kiểm soát sáng tạo của Amazon MGM Studios.

Ảnh: Variety

Một chi tiết khá thú vị là Twilight dường như đã vô tình “tiên tri” về vai diễn tiếp theo của Robert Pattinson từ gần 18 năm trước. Trong phần phim đầu tiên, khi nhóm học sinh trường Forks bàn về chủ đề dạ hội cuối năm, nhân vật Eric Yorkie đã nhắc đến James Bond với câu nói “Gambling, tuxedos, and Bond. James Bond” (Cờ bạc, tuxedo và Bond. James Bond). Ngay sau đó, máy quay chuyển sang Edward Cullen đang mở cửa xe cho Bella. Khi ấy, chẳng ai nghĩ chàng ma cà rồng nổi tiếng với chuyện tình lãng mạn tuổi teen rồi sẽ có ngày trở thành người kế nhiệm điệp viên 007. Giờ đây, cảnh phim cũ được người hâm mộ đào lại như lời tiên đoán ứng nghiệm vô cùng bất ngờ.

James Bond đã trở thành một biểu tượng vượt xa phạm vi điện ảnh. Bởi vậy, mỗi lần chiếc ghế 007 tìm được chủ nhân mới, Hollywood lại có thêm một chủ đề khuấy đảo những cuộc bàn luận về nghệ thuật thứ bảy. Suốt hơn 60 năm, điệp viên hư cấu này đã in sâu vào văn hóa đại chúng, đại diện cho sự lịch lãm, nam tính và sức quyến rũ đặc trưng của một quý ông Anh quốc. Mỗi thế hệ diễn viên lại để lại một dấu ấn riêng, đồng thời thiết lập một tiêu chuẩn mới cho người đến sau. Bởi vậy, Robert Pattinson vừa nhận vai đã dấy lên ngọn lửa bập bùng trên khắp không gian mạng. Có người xem đây là lựa chọn đầy hứa hẹn, có người lại chưa thể hình dung chàng ma cà rồng từng khiến hàng triệu trái tim thiếu nữ thổn thức sẽ trở thành điệp viên đào hoa bậc nhất màn ảnh. Nhưng nếu nhìn vào hành trình sự nghiệp của Robert, quyết định này có lẽ không hề ngẫu nhiên.

Ảnh: Variety

2026 rồi mà còn nghĩ Robert Pattinson chỉ có Twilight?

Nếu phải tìm một lý do khiến Robert Pattinson trở thành lựa chọn đầy triển vọng, đó là Hollywood hiện tại không có quá nhiều ngôi sao sở hữu danh mục diễn xuất thú vị như anh. Robert từng là chàng trai khiến hàng triệu cô gái phát cuồng vì một vai diễn, cũng từng là đối tượng để Internet đem ra xào nấu meme suốt nhiều năm. Thế nhưng, nếu vẫn nhìn anh qua lăng kính Edward Cullen của Twilight, có lẽ bạn đã bỏ lỡ một trong những màn chuyển mình ngoạn mục nhất của điện ảnh đại chúng đương đại. Gã ma cà rồng da trắng bệch, yêu đương sến súa năm nào, giờ đã trở thành một trong những diễn viên có lựa chọn vai diễn táo bạo nhất thế hệ mình.

Ảnh: IMDb

Sau khi gặt hái danh tiếng và tiền bạc từ Twilight, Robert Pattinson thừa sức sống khỏe bằng những bộ phim thương mại an toàn. Với ngoại hình điển trai cùng lượng người hâm mộ đông đảo, anh vốn đã nắm trong tay công thức hái ra tiền mà nhiều ngôi sao Hollywood ao ước. Nhưng anh lại chọn một con đường chẳng mấy dễ chịu. Đó là lao vào những dự án indie gai góc, làm việc với các đạo diễn có cá tính mạnh và liên tục đặt bản thân vào những tình huống diễn xuất khó nhằn. Trong Cosmopolis và Maps to the Stars, anh thử sức với những nhân vật dị biệt, đậm chất châm biếm xã hội. Đến Good Time của anh em nhà Safdie, Robert hóa thân thành một tên tội phạm đường phố tuyệt vọng, thô ráp và đầy bất ổn, gần như xóa sạch hình ảnh mỹ nam từng khiến các fan tuổi teen mê đắm. Còn trong The Lighthouse, anh tự đẩy mình vào cuộc đối đầu diễn xuất đầy ám ảnh với Willem Dafoe giữa một hòn đảo hoang, khi ranh giới giữa tỉnh táo và điên loạn ngày càng trở nên mong manh.

Ảnh: IMDb

Robert Pattinson cũng không tìm đến phim nghệ thuật như một món trang sức để tô điểm hình ảnh diễn viên trưởng thành, trước khi quay lại với những vai diễn dễ chiều lòng số đông mỗi khi cần bảo toàn doanh thu. Anh chủ động tìm đến những vai diễn mang tính thử nghiệm, sẵn sàng làm mới hình ảnh thay vì tận dụng mãi hào quang sẵn có từ Twilight. Bruce Wayne trong The Batman là một ví dụ. Thay vì tái hiện hình ảnh tỷ phú hào hoa thường thấy, Robert xây dựng một Người Dơi thu mình, u uất, gần như bị ám ảnh bởi chính bóng tối mà anh đang chiến đấu - và đó hoàn toàn là chất dark mà fan DC mong mỏi. Trong Tenet, Robert mang đến hình ảnh một quý ông Anh quốc lịch lãm, thông minh, có chút tinh quái và sở hữu khiếu hài hước duyên dáng. Nhân vật Neil với phong thái ung dung, khả năng ứng biến linh hoạt cùng vẻ ngoài chỉn chu cũng phần nào gợi liên tưởng đến James Bond. Nếu muốn hình dung Robert sẽ thể hiện ra sao trong bộ suit của điệp viên 007, cứ việc xem anh nhập vai Neil.

Ảnh: IMDb

Bởi vậy, nhận xét Robert Pattinson thiếu chất James Bond có lẽ vẫn còn quá sớm. Hình dung quen thuộc về 007 thường gắn với một quý ông có vẻ ngoài nam tính, phong thái tự tin và sức hút đủ khiến cả căn phòng phải ngoái nhìn. Thế nhưng, sức sống của nhân vật suốt hơn sáu thập kỷ đâu chỉ được tạo nên từ những bộ suit đắt tiền hay vẻ hào hoa kiểu cổ điển. Qua từng thế hệ, James Bond luôn cần một chút lạnh lùng, sự nhạy bén và khả năng che giấu những toan tính phía sau nụ cười lịch thiệp. Robert lại có thế mạnh ở khả năng tạo ra những nhân vật khó đoán, đôi khi mang vẻ xa cách, đôi khi phảng phất nét bất ổn. Anh không cần phải bước vào vai diễn với dáng vẻ của một James Bond đã được đóng khung sẵn. Trái lại, chính sự khác biệt ấy có thể giúp Robert thoát khỏi những lề thói đã ăn sâu vào tiềm thức về hình ảnh 007 suốt nhiều thập kỷ, mở ra một diện mạo mới cho điệp viên huyền thoại.

Đặc biệt, việc tái hợp với Denis Villeneuve cũng đặt ra nhiều kỳ vọng về cách Robert Pattinson sẽ được nhào nặn trong "chiếc áo" mới của James Bond. Vị đạo diễn người Canada đã chứng minh khả năng tạo ra những thế giới điện ảnh đồ sộ qua Dune, Arrival và Blade Runner 2049, nhưng sẽ là thiếu sót nếu chỉ nhắc đến ông như một phù thủy của dòng phim khoa học viễn tưởng. Sicario từng cho thấy Denis Villeneuve có thể biến một câu chuyện về cuộc chiến chống ma túy thành trải nghiệm căng thẳng, lạnh lẽo và đầy tính đe dọa. Ông hiểu cách tạo ra bầu không khí, xây dựng nhân vật và để sự im lặng đôi khi trở nên đáng sợ hơn cả tiếng súng. Kết hợp một đạo diễn có khả năng kiểm soát ngôn ngữ điện ảnh như Denis Villeneuve với một diễn viên thích phá vỡ hình tượng như Robert, James Bond hoàn toàn có cơ hội bước sang một chương mới hơn là tiếp tục xào nấu những công thức đã quá quen thuộc, thậm chí nhàm chán.

Ảnh: Variety

Lượng fan hùng hậu hay vài bộ phim từng khuynh đảo phòng vé có thể đem lại cho Robert Pattinson một bệ phóng thuận lợi, nhưng đó không phải là thứ làm nên triển vọng của anh với vai James Bond. Danh tiếng là chuyện đã có, còn khả năng thổi một diện mạo mới vào biểu tượng 007 lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Điều khiến lựa chọn này đáng chờ đợi là nam diễn viên đã dành hơn một thập kỷ để chứng minh mình không phải là sản phẩm nhất thời của một hiện tượng phòng vé. Với James Bond, một biểu tượng đã tồn tại hơn 60 năm và mang theo vô số khuôn mẫu đã thành nếp vào tâm trí công chúng, Robert có thể đem đến dư địa sáng tạo đáng kể. Người từng mất nhiều năm để thoát khỏi một hình tượng đóng khung bản thân có lẽ cũng hiểu rõ hơn ai hết cái giá của việc phải sống dưới một chiếc bóng quá lớn.

Cuộc sát hạch khắc nghiệt dành cho Robert Pattinson

Robert Pattinson có thể đã giành được chiếc vé bước vào thế giới của James Bond, nhưng không có nghĩa là tất cả khán giả đều sẵn lòng mở cửa chào đón anh. Một trong những quan điểm gây tranh cãi nhất hiện tại là nhà sản xuất nên chọn một gương mặt kém tiếng hơn, hơn là đưa một ngôi sao đã có tầm vóc to lớn như Robert vào vai 007. Sự e ngại đó cũng dễ hiểu. Robert càng nổi tiếng, khán giả càng khó tách bạch anh khỏi những nhân vật từng làm nên tên tuổi. Những vai diễn ấy đã đóng đinh vào trí nhớ khán giả một Robert, đến mức chỉ cần anh xuất hiện, người ta đã có sẵn một loạt liên tưởng để gọi tên. Nhưng James Bond cần một màn ra mắt thuyết phục, không phải cuộc hội ngộ với những vai diễn cũ của Robert. Người xem muốn thấy 007 bước ra từ màn ảnh, chứ không phải chờ anh tháo mặt nạ Batman, phủi đi chút bụi ma cà rồng rồi nhận nhiệm vụ mới.

Ảnh: IMDb

James Bond còn chưa kịp bóp cò, cộng đồng người hâm mộ đã nhanh chóng mở một phiên tòa casting với Robert Pattinson ở vị trí bị cáo. Người thì lôi lại những vai diễn cũ để chất vấn liệu anh có đủ phong thái của một điệp viên Anh quốc, người lại đặt lên bàn cân ngoại hình, thần thái và cả chất giọng của nam diễn viên so với những James Bond tiền nhiệm. Cảnh tượng này nghe có vẻ khôi hài, nhưng lại cho thấy mức độ gắn bó đặc biệt của fandom với thương hiệu 007. Với họ, James Bond là biểu tượng đã được nâng niu, tranh luận và đôi khi bị chiếm hữu như một phần ký ức cá nhân.

Trước khi Robert Pattinson xuất hiện, cuộc đua James Bond chủ yếu xoay quanh Jack Lowden, Callum Turner và Josh O’Connor. Lowden từng có thời gian dẫn đầu các bảng dự đoán, còn Turner vươn lên mạnh mẽ sau khi được Pierce Brosnan công khai dành lời khen. Pattinson khi ấy chưa được xem là ứng viên sáng giá, thậm chí tỷ lệ cược dành cho anh còn khá khiêm tốn. Bước ngoặt đến vào đầu tháng 11, khi thông tin nam diễn viên cùng Nicholas Hoult tham gia thử vai được công bố. Chỉ sau đó vài ngày, Pattinson đã vươn lên nhóm dẫn đầu trên thị trường dự đoán, đạt tỷ lệ 29% vào ngày 9/11 và tăng lên 32% vào ngày 12/11, bám sát Callum Turner.

Thực ra, chiếc ghế 007 vốn chẳng bao giờ được trao trong tiếng vỗ tay đồng thuận tuyệt đối. Một nhân vật đã tồn tại hơn sáu thập niên, đi qua nhiều thế hệ khán giả và trở thành biểu tượng đại chúng như James Bond khó tránh khỏi những cuộc tranh luận mỗi khi đổi chủ. Người từng say mê vẻ lạnh lùng của Sean Connery có thể thấy Roger Moore quá hài hước; khán giả quen với nét hào hoa của Pierce Brosnan chưa chắc đã lập tức đón nhận một Daniel Craig gai góc, thô ráp hơn. Mỗi thế hệ đều có một Bond trong ký ức, và không ít người mặc định phiên bản ấy mới là chuẩn mực. Bởi vậy, diễn viên kế nhiệm thường phải bước qua một vòng sát hạch của công chúng trước cả khi máy quay chính thức khởi động. Robert Pattinson sở hữu một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, nhưng với 007, bảng thành tích cũ chưa chắc đổi được một tấm vé miễn drama.

Robert Pattinson trong vai 007 thế hệ mới là một nước cờ mang tính thương mại rõ rệt, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về cách thương hiệu muốn định vị mình trong chặng đường tiếp theo. Chiêu mộ một ngôi sao có cá tính diễn xuất riêng biệt cũng đồng nghĩa với việc nhà sản xuất phải chấp nhận một cuộc chơi nhiều rủi ro hơn. Robert chẳng phải mẫu tài tử chỉ cần diện tuxedo, cầm khẩu Walther PPK, nhếch môi trước ống kính và sải bước qua những phân cảnh hành động hào nhoáng là có thể mặc nhiên trở thành James Bond. Anh có xu hướng tìm kiếm những nhân vật nhiều góc khuất, đôi khi kỳ dị, bất ổn và chẳng mấy chiều lòng số đông. Chính bản năng ấy từng giúp nam diễn viên thoát khỏi cái bóng Twilight, nhưng liệu nó có hòa hợp với một thương hiệu vốn được xây dựng trên sự chỉn chu, lạnh lùng và phong thái bất khả xâm phạm của 007? Câu trả lời sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cách Denis Villeneuve và ê-kíp khai thác những chất liệu bên trong Robert, thay vì cố ép anh vào khuôn mẫu của các tiền nhiệm.