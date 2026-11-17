Khán giả sắp có cơ hội thưởng thức miễn phí những bộ phim Việt tại rạp như Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Thanh Âm Vượt Đại Dương, Quý Tử Vượt Giàu...

Cục Điện ảnh vừa công bố tổ chức tuần phim chào mừng "Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội - HANIFF lần thứ VIII" và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026. Diễn ra từ ngày 18 đến 24/11, chương trình mang đến cơ hội thưởng thức nhiều bộ phim Việt tại các cụm rạp trên cả nước hoàn toàn miễn phí.

Ảnh: Tư liệu

Cụ thể, theo thông cáo từ Cục Điện ảnh, tuần phim được tổ chức theo Quyết định số 2543/QĐ-BVHTTDL ngày 29/9/2026 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đơn vị điện ảnh địa phương, nhà sản xuất, phát hành phim và các doanh nghiệp kinh doanh rạp chiếu để triển khai hoạt động trên phạm vi cả nước.

Chương trình bao gồm các phim do Nhà nước đặt hàng và phim do doanh nghiệp tư nhân sản xuất. Bên cạnh phim truyện, khán giả còn có cơ hội thưởng thức các tác phẩm tài liệu và hoạt hình, hướng đến nhiều nhóm đối tượng và lứa tuổi khác nhau.

Đáng chú ý, trong danh sách phim chiếu miễn phí tại rạp có sự xuất hiện của một số tác phẩm điện ảnh Việt từng được khán giả quan tâm khi ra mắt. Cụ thể, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu sẽ được trình chiếu vào tối 23/11 lúc 19h30. Đây là bộ phim mang màu sắc hài hước, khai thác những tình huống dở khóc dở cười xoay quanh câu chuyện nghỉ hè và nỗi lo tuổi tác giữa người ông nội cựu chiến binh và người cháu gen Z.

Ảnh: NSX

Trong khi đó, Báu Vật Trời Cho được xếp lịch chiếu vào sáng 24/11 lúc 9h, còn Quý Tử Vượt Giàu sẽ phục vụ khán giả vào chiều cùng ngày lúc 14h. Cả hai tác phẩm đều được phân loại K. Riêng Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu được phân loại T13, dành cho khán giả từ đủ 13 tuổi trở lên.

Lịch chiếu tại rạp cũng có sự góp mặt của bộ phim Chuyện Tình Khau Vai, tác phẩm được lựa chọn trình chiếu trong lễ khai mạc Tuần phim. Buổi lễ dự kiến diễn ra lúc 19h30 ngày 22/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội. Đây là bộ phim do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất.

Ảnh: Tư liệu

Ngoài các phim truyện, chương trình chiếu tại rạp còn giới thiệu hai tác phẩm tài liệu Dáng Đứng Việt Nam, Làng Xây Đảo và hai phim hoạt hình Người Thầy Của Muôn Đời, Phật Hoàng. Lịch chiếu cụ thể như sau:

Tối 22/11 (19h30): Dáng Đứng Việt Nam và Chuyện Tình Khau Vai.

Tối 23/11 (19h30): Làng Xây Đảo và Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu.

Sáng 24/11 (9h): Người Thầy Của Muôn Đời và Báu Vật Trời Cho.

Chiều 24/11 (14h): Phật Hoàng và Quý Tử Vượt Giàu.

Không chỉ giới hạn trong hệ thống rạp chiếu, Tuần phim còn tổ chức các chương trình chiếu phim lưu động từ ngày 18 đến hết ngày 24/11. Hoạt động này được triển khai gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư, ưu tiên những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi chưa có rạp chiếu phim.

Danh sách phim phục vụ chiếu lưu động khá đa dạng. Ở thể loại phim truyện có Thanh Âm Vượt Đại Dương. Các tác phẩm tài liệu gồm Làng Xây Đảo, Dáng Đứng Việt Nam, Tâm Tình Của Gốm, Nghê - Linh Vật Của Người Việt, Hành Trình Áo Dài Việt, Chầu Văn - Âm Hưởng Linh Thiêng, Nghìn Năm Sơn Ta - Trăm Năm Sơn Mài. Trong khi đó, danh sách phim hoạt hình có 10 tác phẩm, nổi bật gồm Phật Hoàng, Người Thầy Của Muôn Đời, Sự Tích Cây Nêu Ngày Tết, Hàng Xóm Lá Láng Giềng, Ngọn Lửa Vĩnh Cửu và Tiếng Cồng Núi Nưa.

Ảnh: Tư liệu

Theo danh sách do Ban tổ chức công bố, chương trình chiếu phim miễn phí tại rạp được triển khai tại 31 cụm rạp và điểm chiếu trên toàn quốc. Các địa điểm trải dài từ Hà Nội, TP.HCM đến nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Khánh Hòa, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Trị...

Tại TP.HCM, khán giả có thể theo dõi chương trình tại MegaGS Cao Thắng (số 19 Cao Thắng, phường Bàn Cờ) và Đống Đa Cinema (890 Trần Hưng Đạo, phường An Đông). Ở Hà Nội, địa điểm tổ chức là Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Một số cụm rạp khác tham gia chương trình gồm CGV, Lotte Cinema, Galaxy, Beta Cinemas, Cinestar, BHD Star và Starlight.

Ảnh: NSX

Để tham gia các buổi chiếu, khán giả không phải mua vé. Các rạp sẽ thông báo giờ chiếu cụ thể và hướng dẫn cách nhận vé miễn phí trực tiếp tại quầy. Theo kế hoạch, thông tin về phương thức nhận vé sẽ được công bố trước buổi chiếu từ 3-5 ngày. Vì vậy, khán giả nên theo dõi thông báo từ từng cụm rạp để cập nhật lịch nhận vé và tránh bỏ lỡ suất chiếu mong muốn.

Với sự kết hợp giữa những bộ phim từng được khán giả quan tâm, các tác phẩm tài liệu và hoạt hình, tuần phim chào mừng "Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội - HANIFF lần thứ VIII" và “Ngày Văn hóa Việt Nam” năm 2026 không chỉ tạo thêm cơ hội thưởng thức điện ảnh miễn phí mà còn góp phần đưa các tác phẩm Việt đến gần hơn với công chúng trên khắp cả nước.