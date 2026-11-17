Từ cặp đôi màn ảnh bị soi hint hẹn hò, Tuấn Trần và Phương Anh Đào giờ phải đối đầu nhau.

Tháng 11, đường đua phòng vé Việt trở nên rộn ràng hơn khi liên tiếp có những bộ phim mới ra mắt, mang đến nhiều lựa chọn cho khán giả. Đáng chú ý trong đó có Ngày Con Còn Mẹ và Trại Giam Hạnh Phúc. Không chỉ gây chú ý bởi dàn diễn viên, hai tác phẩm còn khiến người hâm mộ thích thú khi đưa Phương Anh Đào và Tuấn Trần - cặp đôi màn ảnh từng được yêu mến trong Mai - trở thành những cái tên ở hai "chiến tuyến" phòng vé.

Trong Ngày Con Còn Mẹ, Phương Anh Đào đảm nhận vai Mây, một cô gái có câu chuyện tình cảm nhiều trắc trở với Lai, nhân vật do Ma Ran Đô thể hiện. Bên cạnh tuyến tình yêu, tác phẩm còn khai thác mối quan hệ mẹ con, những tổn thương và khoảng cách giữa các thế hệ. Vai diễn tiếp tục cho thấy màu sắc diễn xuất giàu cảm xúc vốn là thế mạnh của Phương Anh Đào.

Trong khi đó, Tuấn Trần trở lại màn ảnh rộng với Trại Giam Hạnh Phúc. Nam diễn viên vào vai Phúc, một thầy giáo hiền lành nhưng rơi vào hoàn cảnh phải ngồi tù sau biến cố khi cố gắng bảo vệ em gái. Khác với những hình tượng từng thể hiện trước đây, nhân vật lần này đưa Tuấn Trần đến một bối cảnh nhiều va chạm, nơi anh phải đối diện với những con người và tình huống phức tạp trong trại giam.

Phương Anh Đào và Tuấn Trần "đối đầu" nhau với mỗi người một phim được ra mắt

Đây cũng là lần hiếm hoi hai diễn viên từng gắn bó trên màn ảnh lại có dự án riêng ra mắt gần nhau, tạo nên màn "đối đầu" thú vị tại phòng vé. Dẫu mỗi người một phim, ở những "chiến tuyến" riêng, Tuấn Trần và Phương Anh Đào vẫn dành sự quan tâm và ủng hộ cho đối phương.

Đơn cử là tối 15/11, Tuấn Trần vừa trở về Việt Nam sau lịch trình làm việc tại Hàn Quốc đã nhanh chóng xuất hiện tại rạp chiếu để ủng hộ đoàn phim Ngày Con Còn Mẹ. Đáng chú ý, nam diễn viên không thông báo trước với ekip mà cùng Võ Tấn Phát âm thầm mua vé vào xem phim như những khán giả bình thường.

Sau khi suất chiếu kết thúc, sự xuất hiện của hai nam diễn viên khiến đoàn phim bất ngờ. Tuấn Trần được mời lên sân khấu giao lưu cùng các đồng nghiệp, trong đó có Phương Anh Đào. Màn hội ngộ không báo trước nhanh chóng trở thành điểm nhấn của buổi cinetour.

Tuấn Trần vừa từ Hàn Quốc về liền ra rạp ủng hộ "tình tin đồn"

Fan "đẩy thuyền" cho cặp đôi càng thêm phấn khích trước sự xuất hiện của Tuấn Trần

Tuấn Trần và Phương Anh Đào bắt đầu tạo nên hiệu ứng mạnh mẽ với khán giả sau khi cùng tham gia bộ phim Mai của đạo diễn Trấn Thành năm 2024. Trong tác phẩm này, Phương Anh Đào vào vai Mai, người phụ nữ có cuộc đời nhiều tổn thương, còn Tuấn Trần hóa thân thành Dương, chàng trai đem lòng yêu cô. Chuyện tình vừa ngọt ngào vừa nhiều giằng xé của hai nhân vật tạo được dấu ấn lớn, góp phần giúp bộ phim đạt doanh thu hơn 500 tỷ đồng.

Sau thành công của Mai, Tuấn Trần và Phương Anh Đào liên tục được khán giả ghép đôi. Những lần xuất hiện chung, tương tác tự nhiên hay cách cả hai dành lời khen cho đối phương đều trở thành chủ đề được người hâm mộ quan tâm. Không ít người còn nhiệt tình "soi hint", mong cặp đôi phim giả tình thật ngoài đời.

Đặc biệt, dù cùng sinh năm 1992 nhưng Tuấn Trần và Phương Anh Đào xưng anh - em ngọt xớt. Cụ thể, trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2024, Phương Anh Đào đã gọi điện cho Tuấn Trần để hỏi kinh nghiệm từ "người đi trước". Lý do là Tuấn Trần từng tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ và nhận về thành tích khá tốt. Khi nói chuyện với nhau, cả hai xưng anh - em và không ngại chọc ghẹo, cà khịa nhau.

Tuấn Trần và Phương Anh Đào vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi đóng chung trong Mai

Dù vậy, chuyện tình cảm ngoài đời của cả hai vẫn chưa từng được xác nhận. Phương Anh Đào từng chia sẻ cô và Tuấn Trần là bạn thân, đồng thời cho biết cả hai luôn quan tâm đến việc tạo ra sự kết nối phù hợp giữa các nhân vật khi hợp tác.

Về phía Tuấn Trần, nam diễn viên cũng từng gọi mối quan hệ của họ là "đôi bạn thân cùng tiến", dành nhiều lời khen cho sự chuyên nghiệp và tâm huyết của bạn diễn.

Không có lời xác nhận chuyện hẹn hò, nhưng điều đó dường như chẳng ảnh hưởng đến sự nhiệt tình của người hâm mộ. Mỗi lần hai diễn viên xuất hiện cùng nhau là dân tình có cớ để tiếp tục "đẩy thuyền".

Những bộ ảnh tình tứ hay sự xuất hiện chung của cả hai khiến fan "đẩy thuyền" miệt mài

Ảnh: FBNV