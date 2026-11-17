Khung hình chung của Lê Phương và Tam Triều Dâng mới đây khiến khán giả chú ý không ngớt.

Tối 16/11, buổi premiere phim điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc diễn ra tại TP.HCM, quy tụ đông đảo nghệ sĩ và dàn diễn viên đến chúc mừng ekip. Bên cạnh sự xuất hiện của Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Lương Thế Thành hay Tiến Luật, hai nữ diễn viên Lê Phương và Tam Triều Dâng cũng thu hút sự chú ý khi cùng góp mặt tại sự kiện.

Lê Phương và Tam Triều Dâng tạo dáng thân mật khi chụp ảnh đôi (Clip: @ongsangchanh)

Nếu như Tam Triều Dâng mang đến hình ảnh trẻ trung, quyến rũ thì Lê Phương lại gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, cá tính. Nữ diễn viên lựa chọn trang phục hơi hướng men-swear với thiết kế cổ vest khoét sâu, kết hợp mái tóc buộc cao gọn gàng và đôi khuyên tai bản lớn. Tổng thể trang phục tạo cảm giác mạnh mẽ, quyền lực, khiến cô trông chẳng khác nào một nữ tổng tài bước ra từ phim ảnh.

Trong khi đó, Tam Triều Dâng diện chiếc đầm đỏ ôm sát, thiết kế khoét vai giúp tôn lên bờ vai thanh mảnh. Nữ diễn viên kết hợp kiểu tóc ngắn với phần mái buông lơi trước trán, trang điểm sắc sảo cùng son đỏ nổi bật. Sự tương phản giữa sắc đỏ quyến rũ và bộ suit đen cá tính giúp hai người tạo nên màn kết hợp visual khá thú vị.

Lê Phương và Tam Triều Dâng mang đến 2 phong cách thời trang đối lập nhau

Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý nhất lại không nằm ở váy áo hay nhan sắc mà chính là màn tương tác thân mật của hai nữ diễn viên. Khi đứng cạnh nhau chụp hình, Lê Phương giữ biểu cảm có phần lạnh lùng, một tay ôm eo và kéo Tam Triều Dâng sát vào người. Đáp lại, đàn em cũng thoải mái áp sát, đặt tay lên người Lê Phương, liên tục thay đổi dáng chụp đầy ăn ý.

Ở một khoảnh khắc khác, Tam Triều Dâng còn tựa sát vào Lê Phương, trong khi nữ diễn viên đàn chị vẫn giữ thần thái điềm tĩnh, có phần quyền lực. Cả hai phối hợp tạo dáng khá tự nhiên, từ ánh mắt, cử chỉ đến khoảng cách đứng đều mang lại cảm giác thân thiết. Những khung hình này nhanh chóng khiến người xem thích thú, nhiều người còn đùa rằng Lê Phương và Tam Triều Dâng như đang tái hiện kịch bản phim tổng tài.

Cả hai vốn đã có khoảng thời gian đồng hành trong cùng dự án và thường xuyên gặp gỡ tại các sự kiện giải trí nên khá thoải mái khi đứng cạnh nhau trước ống kính. Là những người chị em thân thiết, Lê Phương và Tam Triều Dâng không ngại trêu đùa, pha trò hay tạo những dáng chụp tinh nghịch, mang đến cảm giác gần gũi và tự nhiên.

Lê Phương biểu cảm lạnh lùng trong outfit như tổng tài, ôm eo Tam Triều Dâng chụp ảnh

Màn tương tác thân mật của 2 chị em thân thiết khiến dân tình thích thú bật cười

Lê Phương và Tam Triều Dâng không phải những gương mặt xa lạ với nhau. Cả hai từng cùng góp mặt trong bộ phim truyền hình Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, dự án gây chú ý trên màn ảnh nhỏ và mạng xã hội trong năm 2026. Sau bộ phim, cả hai cũng trở nên thân thiết hơn.

Lê Phương sinh năm 1985, đã tạo được chỗ đứng với nhiều vai diễn trong các bộ phim truyền hình như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Thương Con Cá Rô Đồng, Bóng Ma Hạnh Phúc, Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay... Cô được khán giả nhớ đến bởi lối diễn xuất giàu cảm xúc, thường đảm nhận những nhân vật có số phận và nội tâm phức tạp.

Trong khi đó, Tam Triều Dâng sinh năm 1998, từng là sao nhí được yêu thích trước khi trở lại với nhiều vai diễn trưởng thành. Những năm gần đây, cô dần ghi dấu ấn qua các dự án như Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và phim điện ảnh Trùm Sò.