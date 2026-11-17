Dù có mối quan hệ đặc biệt nhưng cả hai vẫn né nhau, không tương tác tình cảm ở sự kiện.

Tối 16/11, nhiều nghệ sĩ Việt cùng xuất hiện tại sự kiện ra mắt phim Trại Giam Hạnh Phúc. Những khoảnh khắc trên thảm đỏ lẫn bên trong rạp chiếu nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng quan tâm. Đáng chú ý, Trâm Anh và Trương Thế Vinh cũng cùng góp mặt, khiến những người theo dõi mối quan hệ của cả hai không khỏi chú ý.

Tại sự kiện, Trâm Anh gần như luôn ở cạnh đàn chị thân thiết Tăng Thanh Hà. Trương Thế Vinh cũng xuất hiện nhưng không có tương tác đáng chú ý với nữ diễn viên. Khi bước vào bên trong rạp, cả hai còn bị bắt gặp ngồi cách nhau một hàng ghế. Trương Thế Vinh chăm chú sử dụng điện thoại, còn Trâm Anh vừa ăn bỏng ngô vừa trò chuyện cùng Tăng Thanh Hà.

Khoảnh khắc này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các "thánh soi". Dù được cho là có mối quan hệ đặc biệt, Trâm Anh và Trương Thế Vinh vẫn giữ khoảng cách, không thể hiện bất kỳ cử chỉ tình cảm nào trước đám đông. Với những người thường xuyên theo dõi cả hai, việc họ hạn chế tương tác tại sự kiện không phải điều quá bất ngờ. Bởi lẽ, suốt thời gian qua, cả hai vẫn luôn giữ thái độ kín tiếng và tránh để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến công việc.

Clip: Bắt gặp Trâm Anh và Trương Thế Vinh ngó lơ nhau ở sự kiện

Trâm Anh và Trương Thế Vinh ngồi cách nhau 1 hàng ghế, không có bất kì tương tác nào suốt sự kiện

Trâm Anh chỉ xuất hiện vui vẻ bên Tăng Thanh Hà và Ma Ran Đô

Mối quan hệ 6 năm của Trâm Anh và Trương Thế Vinh

Trâm Anh và Trương Thế Vinh từ lâu đã là cặp đôi khiến cư dân mạng tò mò về chuyện tình cảm. Cả hai được cho là đã hẹn hò khoảng 6 năm, song chưa từng chính thức xác nhận mối quan hệ. Những dấu hiệu được khán giả chú ý chủ yếu đến từ các bài đăng trên mạng xã hội và những lần xuất hiện chung trong các buổi gặp gỡ bạn bè.

Gần đây, Trâm Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh chiếc bánh kèm dòng chữ: "Số 6 trùng với thần số học của tui. Con số thiên về gia đình - together". Đáng chú ý, nữ diễn viên còn chèn hình một chú gấu vào bức ảnh. Chi tiết này lập tức khiến cư dân mạng liên tưởng đến Trương Thế Vinh, bởi trước đó, hình ảnh chú gấu từng được sử dụng để che mặt nam nghệ sĩ trong những khoảnh khắc được chia sẻ trên mạng xã hội. Động thái này được nhiều người cho là cách Trâm Anh nhắc đến cột mốc 6 năm bên nhau.

Dù người trong cuộc vẫn giữ im lặng, những lần xuất hiện chung tại các buổi tiệc của bạn bè vẫn liên tục trở thành chủ đề bàn luận. Cách cả hai tương tác kín đáo càng khiến khán giả tò mò về mối quan hệ thực sự.

Trâm Anh từng đăng bức ảnh kỷ niệm 6 năm bên nhau

Người đàn ông trong ảnh của Trâm Anh có bóng lưng và trang phục y hệt Trương Thế Vinh

Cách đây không lâu, một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Trâm Anh và Trương Thế Vinh ngồi ăn cùng nhóm bạn cũng thu hút sự chú ý. Trong video, cả hai xuất hiện tại một bàn ăn đông người, không có những cử chỉ quá thân mật hay hành động đặc biệt. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô gái được cho là Trâm Anh cúi mặt, dùng tay che mặt khi lọt vào ống kính khiến cư dân mạng thích thú. Cư dân mạng cho rằng cô đang bật cười khi Trương Thế Vinh bị fan trêu ghẹo hát ca khúc Tình Yêu Hoa Gió.

Cả hai từng bị tóm dính xuất hiện cùng nhau trong tiệc bạn bè

Trâm Anh còn "tháp tùng" Trương Thế Vinh đi ghi hình

Trương Thế Vinh là gương mặt đa năng của Vbiz. Xuất phát điểm là ca sĩ, nam nghệ sĩ dần ghi dấu khi lấn sân sang diễn xuất và gameshow. Anh từng góp mặt trong nhiều chương trình quen thuộc như 7 Nụ Cười Xuân, Chạy Đi Chờ Chi Việt Nam, Sao Nhập Ngũ, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai... Trái ngược với hình ảnh sôi nổi trên màn ảnh, Trương Thế Vinh lại khá kín tiếng trong chuyện tình cảm.

Trong khi đó, Trâm Anh được chú ý qua một số dự án phim truyền hình, nổi bật có Cây Táo Nở Hoa. Những năm gần đây, cô tiếp tục góp mặt trong các dự án điện ảnh như Tử Chiến Trên Không, Hoàng Hậu Cuối Cùng và được kỳ vọng trở thành một trong những gương mặt triển vọng của màn ảnh Việt. Song song với diễn xuất, Trâm Anh còn hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô từng là học trò của Minh Hằng tại The Face Vietnam 2018, sau đó tham gia Face of Asia trong khuôn khổ Asia Model Festival 2019.