Showbiz có cặp đôi mới: Đàng gái là Á hậu, nhà trai là Nam vương?

Cặp đôi này lộ nhiều dấu hiệu nghi vấn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e".

Mới đây, Á hậu Lê Phương Khánh Như lên đường sang Nhật Bản tham dự Miss International. Tuy nhiên, bên cạnh hành trình chinh chiến quốc tế của người đẹp, một khoảnh khắc tại sân bay lại bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán.

Cụ thể, sau khi tạm biệt bạn bè và người hâm mộ, Khánh Như di chuyển vào khu vực làm thủ tục bay. Đáng chú ý, Nam vương Tuấn Ngọc cũng xuất hiện, trực tiếp đẩy hành lý và song hành cùng nàng hậu tiến vào bên trong. Khoảnh khắc này nhanh chóng được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người đặt nghi vấn Tuấn Ngọc sẽ đồng hành cùng Khánh Như trong hành trình dự thi sắp tới. Dù vậy, cũng có khả năng anh chỉ đơn giản hỗ trợ người đẹp di chuyển hành lý và làm thủ tục trước chuyến bay, chứ chưa chắc sẽ sang Nhật Bản cùng cô.

Clip: Tuấn Ngọc bị "tóm dính" lẳng lặng đẩy hành lý cùng Khánh Như vào bên trong sân bay (Nguồn: @truyenthong.bietchuata)

Từ đoạn clip tại sân bay, cư dân mạng bắt đầu tìm lại những lần Khánh Như và Tuấn Ngọc xuất hiện chung trước đây. Theo đó, nam vương thường có mặt trong một số dịp đặc biệt của nàng hậu. Cả hai cũng nhiều lần được bắt gặp ngồi gần nhau tại các sự kiện, có những khoảnh khắc tương tác khiến khán giả chú ý.

Đáng nói, trong một sự kiện, Tuấn Ngọc từng bị bắt gặp ngồi ở một góc, hướng ánh mắt về phía Khánh Như. Biểu cảm của nam vương khiến nhiều người thích thú và cho rằng anh dành sự quan tâm đặc biệt cho nàng hậu. Chưa kể, “bà trùm Hoa hậu” Phạm Kim Dung cũng từng có những màn trêu ghẹo, tích cực “đẩy thuyền” cả hai. Tổng hợp loạt chi tiết này, không ít cư dân mạng bắt đầu gọi tên Khánh Như và Tuấn Ngọc như một cặp đôi mới của showbiz Việt.

Clip: Tuấn Ngọc ngồi 1 góc nhìn chăm chú Khánh Như

Gần đây, Tuấn Ngọc và Khánh Như thường xuyên xuất hiện cùng nhau

Tuấn Ngọc đến sự kiện chúc mừng Khánh Như thi Miss International

Tuấn Ngọc là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình điển trai, chiều cao nổi bật và hình thể săn chắc. Nam vương gây ấn tượng với phong thái tự tin trên sân khấu, khả năng trình diễn cùng cách giao tiếp lịch thiệp. Sau khi đạt danh hiệu Á vương quốc tế, anh tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và tiếp tục phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực người mẫu.

Trước khi vướng nghi vấn với Khánh Như, Tuấn Ngọc từng có mối tình kéo dài 3 năm với người mẫu Hương Liên. Cả hai chia tay vào tháng 1/2025, đến tháng 6/2025, Hương Liên tổ chức đám cưới với doanh nhân. Nam vương cũng từng vướng tin đồn tình cảm với Hoa hậu Ý Nhi, tuy nhiên cả hai sau đó đã lên tiếng phủ nhận.

Tuấn Ngọc kín tiếng trong chuyện tình cảm sau khi chia tay Hương Liên

Trong khi đó, Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Trước đó, cô từng đăng quang Én Vàng UEF 2024, đạt Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023. Người đẹp hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, sở hữu học bổng 150% và có thế mạnh ở vai trò MC song ngữ. Bên cạnh thành tích học tập, Khánh Như còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Hội, dự án xã hội và học thuật.

Sau khi đăng quang, Khánh Như từng chia sẻ cô chưa đặt trọng tâm vào chuyện tình cảm mà muốn ưu tiên hoàn thành tốt vai trò Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Người đẹp bày tỏ: “Thú thật với mọi người rằng hiện tại tôi chưa đặt sự tập trung của mình vào câu chuyện tình cảm, thay vào đó là dành sự ưu tiên cho việc làm thế nào để hoàn thành tốt vai trò và sứ mệnh của Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Về hình mẫu người yêu thì tôi không quá cụ thể, chỉ cần người đó quan tâm, thấu hiểu và tạo cho tôi cảm giác an toàn để cả hai cùng nhau đồng hành”.

Khánh Như đang có mặt tại Nhật Bản để chinh chiến cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Quốc tế

Ảnh: FBNV